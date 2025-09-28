Первый снег накрыл Новосибирск после резкого похолодания

Tекст: Дмитрий Зубарев

В центре Новосибирска впервые в этом сезоне выпал мокрый снег, передает ТАСС. По информации Западно-Сибирского УГМС, в конце прошлой недели температура воздуха достигала 26 градусов тепла, что было близко к рекордному значению 1966 года. Однако затем в городе и области началось резкое похолодание.

В воскресенье температура опустилась до плюс 3-8 градусов, а в северных районах отмечались слабо отрицательные значения, что и привело к появлению первого снега.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 29 сентября, после прохождения холодного фронта в регион придет арктический воздух. Ожидается дальнейшее понижение температуры ночью до минус 1-6 градусов.

Характер погоды останется неустойчивым, а среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на три-четыре градуса до середины недели, отмечают специалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Урале резко снизилась температура. В ряде городов Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края прошли первые снегопады.