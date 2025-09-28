Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование ВСУ использует личный состав 158-й отдельной механизированной бригады для пополнения других подразделений, сообщает РИА «Новости». По данным источника в российских силовых структурах, бойцы этой бригады направляются для укомплектования 225-го отдельного штурмового полка, который действует на сумском направлении.

Кроме того, целый третий механизированный батальон 158-й бригады был передан в распоряжение командира третьей отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), действующей на лиманском направлении. Собеседник агентства отмечает, что это делается для усиления штурмовых групп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах. Посол России в Швеции Сергей Беляев указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права. Соединенные Штаты отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара России по ВСУ в Сумах.