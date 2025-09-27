Делегация Украины не пришла на выступление Лаврова в Генассамблее ООН

Делегация Украины проигнорировала выступление Лаврова в Генассамблее ООН

Tекст: Мария Иванова

Два младших дипломата с Украины пришли в зал Генассамблеи ООН во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС.

Известно, что украинские представители до этого отсутствовали на выступлениях других глав делегаций, однако вошли в зал уже после начала речи Лаврова.

Никаких демонстративных акций украинские дипломаты не устраивали, и выступление прошло без демаршей. Отмечается, что российская делегация, в отличие от украинских представителей, присутствовала в зале на выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее.

Интерес к выступлению главы МИД России среди журналистов был высок: фотокорреспонденты и телеоператоры, в том числе западных медиа, заняли свои места на балконе для прессы задолго до начала речи Лаврова, чтобы получить лучшие кадры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам киевского режима.

Зал для пресс-конференции главы МИД России в штаб-квартире ООН был полностью заполнен журналистами, освещавшими выступление Лаврова.

Министр Лавров, возглавляющий делегацию на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, за трое суток провел более 35 встреч и мероприятий.