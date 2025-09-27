Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Делегация Украины не пришла на выступление Лаврова в Генассамблее ООН
Два младших дипломата единственные из состава делегации Украины пришли в зал Генассамблеи ООН уже после начала выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, не устраивая, впрочем, никаких демаршей.
Два младших дипломата с Украины пришли в зал Генассамблеи ООН во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС.
Известно, что украинские представители до этого отсутствовали на выступлениях других глав делегаций, однако вошли в зал уже после начала речи Лаврова.
Никаких демонстративных акций украинские дипломаты не устраивали, и выступление прошло без демаршей. Отмечается, что российская делегация, в отличие от украинских представителей, присутствовала в зале на выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее.
Интерес к выступлению главы МИД России среди журналистов был высок: фотокорреспонденты и телеоператоры, в том числе западных медиа, заняли свои места на балконе для прессы задолго до начала речи Лаврова, чтобы получить лучшие кадры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам киевского режима.
Зал для пресс-конференции главы МИД России в штаб-квартире ООН был полностью заполнен журналистами, освещавшими выступление Лаврова.
Министр Лавров, возглавляющий делегацию на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, за трое суток провел более 35 встреч и мероприятий.