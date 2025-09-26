Чернышенко открыл Международный буддийский форум в Элисте

В Элисте стартовал III Международный буддийский форум

Tекст: Елизавета Шишкова

Форум начал работу в Элисте, сообщает официальный канал правительства Калмыкии. Мероприятие стартовало по поручению президента России Владимира Путина, который направил участникам приветственное послание.

Приветствие зачитал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который отметил историческую роль Калмыкии в развитии буддизма и подчеркнул поддержку правительства в сфере буддийского образования, науки и культуры. По его словам, «общими усилиями мы стремимся построить мир, в котором доброта, уважение, справедливость и взаимопомощь становятся главными ценностями».

«Ваша встреча, собравшая видных религиозных, общественных деятелей, экспертов и ученых, проходит в Элисте, которая отмечает в этом году свое 160-летие. Здесь, в Калмыкии, исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе», – процитировал Чернышенко обращение президента.

Вице-премьер отдельно отметил, что форум объединил более 400 делегатов из разных стран и «прежде всего направлен на укрепление межделегационного диалога». Он добавил, что правительство России поддерживает буддийское образование, науку, культуру, способствует изданию книг о буддизме, восстановлению святынь и памятников.

В мероприятии также прозвучали приветствия от председателя Госдумы Вячеслава Володина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра образования Валерия Фалькова, а также выступления представителей иностранных делегаций и буддийских образовательных центров. Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил вдохновляющую роль буддизма и подчеркнул важность открытого взаимодействия для преодоления разногласий.

На мероприятие прибыли участники из примерно 35 стран, что подчеркивает масштаб события для буддийской культуры.

Торжественная церемония прошла в «Ставке кочевника» – новой достопримечательности столицы Калмыкии. Началом форума стал театрализованный пролог, поставленный по мотивам калмыцких народных сказок и преданий. В представлении приняли участие известные артисты, включая Евгения Сангаджиева и Кутлана Мукубенова, а также ведущие танцевальные коллективы республики.

Зрелищной частью церемонии стало использование девяти LED-экранов высотой 10 метров, на которых оживали архетипические герои, символизирующие душу и мудрость кочевого народа. Автором постановки выступил Андрей Болтенко, известный созданием церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи.

Ключевыми темами форума стали современное исследование буддизма, философские вопросы, развитие культуры и сохранение института монашества. Участники обсудят также вопросы внутреннего и международного туризма.