Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в пятницу ожидается переменная облачность и дневная температура воздуха до плюс 15 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов выше нуля, ночью температура может опуститься до плюс 5 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет варьироваться от плюс 10 до плюс 15 градусов, а в ночь на пятницу возможны понижения до плюс 2 градусов.

