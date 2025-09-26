Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу
Температура воздуха в Москве в пятницу достигнет 15 градусов тепла, а осадков в этот день синоптики не прогнозируют,, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Москве в пятницу ожидается переменная облачность и дневная температура воздуха до плюс 15 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов выше нуля, ночью температура может опуститься до плюс 5 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет варьироваться от плюс 10 до плюс 15 градусов, а в ночь на пятницу возможны понижения до плюс 2 градусов.
