В Волгограде прошел финал Всероссийской игры «Семейная зарница»
Финальные состязания Всероссийской игры «Семейная зарница» завершились в Волгограде, в них приняли участие 24 команды из восьми федеральных округов, в том числе семьи ветеранов спецоперации.
Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия», Центр «ВОИН» и министерство обороны. Торжественная церемония закрытия прошла в музее-панораме «Сталинградская битва», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе игры участники прошли курс подготовки, преодолели «Путь защитника», овладели навыками выживания, управления БПЛА, стрельбы, оказания первой помощи и участвовали в творческих конкурсах. Кульминацией стала военно-тактическая игра, где команды «Волга» и «Ахтуба» совместно выполняли задания. В финальной части победила сборная «Ахтуба», объединившая участников из нескольких регионов.
Победителем «Семейной зарницы» стала семья Домородовых из Волгоградской области, второе место заняла семья Никольских из Республики Алтай, третье – семья Семеновых из Чувашии. В творческом конкурсе лучшей стала семья Ласточкиных из Вологодской области, а в маршрутной игре «Путь защитника» победила семья Абдуллиных из Ямала.
«Участники Всероссийской игры «Семейная зарница» не только показали свои навыки и умения, проявили силу и мужество, но и еще раз доказали, что сообща можно преодолеть любые трудности. Крепость семейных уз – важнейшая ценность нашего современного общества, поэтому «Семейная зарница» стала не просто испытанием на ловкость и скорость. Это символ преемственности поколений, важности сохранения и передачи исторической памяти о славном прошлом нашей страны, ее культуре и традициях», – отметила статс-секретарь и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Организаторы выразили надежду, что мероприятие станет ежегодным, а в следующем году участие примет еще больше семейных команд. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о регулярном проведении игры. Семьи-участники поделились, что проект стал для них важным опытом укрепления единства, приобрели новые навыки и получили массу положительных эмоций.