Роспотребнадзор взял на контроль вспышку легионеллеза во Франции

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке легионеллеза во Франции
После регистрации 45 случаев легионеллеза на юго-востоке Франции российские санитарные службы усилили мониторинг эпидемиологических рисков, связанных с этим заболеванием.
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вспышке легионеллеза на юго-востоке Франции, где в районе Альбервиля зафиксировали 45 подтвержденных случаев заболевания, передает РИА «Новости».
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что «специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски».
Легионеллез – опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоемах и почве, но становится опасной при попадании в системы горячего водоснабжения, кондиционеры, джакузи и другие искусственные водные системы с теплой водой и загрязнениями. В ведомстве уточнили, что болезнь не передаётся от человека к человеку.
Заражение возможно при вдыхании водно-дисперсной взвеси, образующейся в плохо обслуживаемых системах горячего водоснабжения, бассейнах, аквапарках и централизованных системах кондиционирования при несвоевременной замене фильтров. Для диагностики инфекции в России применяются ПЦР-тесты.
Специалисты Центров гигиены и эпидемиологии ведут постоянный мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения, чтобы предотвратить появление подобных вспышек на территории России.
Ранее в четверг стало известно что во Франции заразились легионеллезом 45 человек.
Летом в Нью-Йорке также произошла вспышка легионеллеза.
Ученые ранее предупреждали об опасности заражения легионеллезом при использовании воды из кулеров.