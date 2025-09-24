Доступ к пляжам Сочи решили на сутки ограничить из-за атак БПЛА

Доступ к пляжам Сочи ограничили до конца первой половины 25 сентября

Tекст: Вера Басилая

Ограничения на посещение пляжей Сочи введены до конца первой половины 25 сентября, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что данное решение принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города после атак беспилотных летательных аппаратов и катеров.

В сообщении оперштаба уточняется, что доступ к пляжам временно закрыт для того, чтобы оперативные службы завершили ночной мониторинг и провели дополнительную проверку акватории в дневное время на предмет возможных угроз со стороны безэкипажных катеров.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке на Новороссийск, в результате которой беспилотники ударили по центру города.

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до 12 человек, из них девять госпитализированы и двое погибли.

В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, оба доставлены в больницу с травмами средней тяжести.

В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров.

А в Сочи на фоне этой угрозы эвакуировали отдыхающих с городских пляжей.