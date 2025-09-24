Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.10 комментариев
Доступ к пляжам Сочи решили на сутки ограничить из-за атак БПЛА
Доступ к пляжам Сочи ограничили до конца первой половины 25 сентября
В Сочи временно запретят посещение пляжей до середины дня 25 сентября из-за атак БПЛА и безэкипажных катеров, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Ограничения на посещение пляжей Сочи введены до конца первой половины 25 сентября, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что данное решение принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города после атак беспилотных летательных аппаратов и катеров.
В сообщении оперштаба уточняется, что доступ к пляжам временно закрыт для того, чтобы оперативные службы завершили ночной мониторинг и провели дополнительную проверку акватории в дневное время на предмет возможных угроз со стороны безэкипажных катеров.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке на Новороссийск, в результате которой беспилотники ударили по центру города.
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до 12 человек, из них девять госпитализированы и двое погибли.
В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, оба доставлены в больницу с травмами средней тяжести.
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров.
А в Сочи на фоне этой угрозы эвакуировали отдыхающих с городских пляжей.