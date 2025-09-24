Минфин объявил о выделении 1 трлн рублей регионам до 2030 года

Tекст: Алексей Дегтярев

С 2025 по 2030 год регионы России получат из федерального бюджета кредиты на инфраструктурные проекты на сумму 1 трлн рублей, указали в министерстве, передает РИА «Новости».

В 2026-2030 годах ежегодно предусмотрено выделять по 150 млрд рублей в рамках данной программы.

Меры направлены на поддержку бюджетной устойчивости и стимулирование инфраструктурного развития регионов, а также на эффективное участие субъектов в реализации национальных целей развития.

Программа предоставления казначейских инфраструктурных кредитов будет продлена до 2030 года, ее условия включают финансирование завершения региональных инфраструктурных проектов.

Также продолжится реализация индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, что должно способствовать снижению разрыва между регионами по этим показателям.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что объем списания долгов регионам по бюджетным кредитам составляет более 1 трлн рублей, эта мера коснется 79 субъектов.