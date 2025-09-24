Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Минфин объявил о планах продажи доли госкомпаний
В ближайшие годы Минфин намерен продать доли крупных госпредприятий, при этом государство сохранит контроль над стратегически важными и естественными монополиями. Ожидается, что на продажу в первую очередь будут выставлены предприятия, которые были обращены в доход государства по решению судов.
Минфин планирует в ближайшие годы приступить к продаже доли крупнейших государственных компаний, при этом сохраняется обязательное условие сохранения контрольных пакетов в стратегически важных предприятиях, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы.
В Минфине подчеркивают, что приватизация коснется компаний с государственным участием и позволит пополнить бюджет за счет продажи долей страны в этих структурах, передает ТАСС.
В материалах особо отмечается: «Государство, безусловно, сохраняет контрольный пакет акций в компаниях – естественных монополистах и других компаниях, имеющих стратегическое значение».
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что часть приватизационных сделок запланирована до конца 2025 года, что принесет в бюджет до 100 млрд рублей. На следующий год ожидается приватизация семи компаний, а поступления от продажи их акций могут составить от 100 до 300 млрд рублей.
Напомним, весной сообщалось, что Министерство финансов планирует представить предложения по «большой приватизации».
В среду Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.