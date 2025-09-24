Минфин объявил о планах продажи доли госкомпаний

Tекст: Мария Иванова

Минфин планирует в ближайшие годы приступить к продаже доли крупнейших государственных компаний, при этом сохраняется обязательное условие сохранения контрольных пакетов в стратегически важных предприятиях, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы.

В Минфине подчеркивают, что приватизация коснется компаний с государственным участием и позволит пополнить бюджет за счет продажи долей страны в этих структурах, передает ТАСС.

В материалах особо отмечается: «Государство, безусловно, сохраняет контрольный пакет акций в компаниях – естественных монополистах и других компаниях, имеющих стратегическое значение».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что часть приватизационных сделок запланирована до конца 2025 года, что принесет в бюджет до 100 млрд рублей. На следующий год ожидается приватизация семи компаний, а поступления от продажи их акций могут составить от 100 до 300 млрд рублей.

Напомним, весной сообщалось, что Министерство финансов планирует представить предложения по «большой приватизации».

В среду Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.