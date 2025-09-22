Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.12 комментариев
Путин заявил о разрушении контроля над вооружениями между Россией и США
Президент России Владимир Путин отметил, что система контроля над вооружениями между Россией и США фактически была полностью демонтирована, что существенно влияет на международную безопасность.
Система российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями была разрушена, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, передает РИА «Новости».
«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», – заявил Путин.
Он также отметил, что Россия всегда исходила и продолжает исходить из приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на принципах равноправия, неделимой безопасности и учета интересов сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях.
Переговоры по новому договору СНВ-4 между Россией и США остаются маловероятными без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.