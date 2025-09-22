Вильфанд сообщил о температурном рекорде в Москве

Синоптик Вильфанд сообщил о новом температурном рекорде сентября в Москве

Tекст: Мария Иванова

Новый температурный максимум для 22 сентября был зафиксирован в Москве, передает ТАСС.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил: «Самая последняя информация говорит о том, что температура в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 26,5 градуса, то есть на 0,4 единицы обновила предыдущий рекорд».

По его словам, столь высокие значения связаны с поступлением в регион теплого воздуха из Африки. Вильфанд уточнил, что во вторник ожидается конвергенция воздушных масс с юго-запада и северо-запада, что приведет к утренней температуре 16-18 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы. К вечеру этого дня температура понизится до 10-12 градусов.

Ранее в понедельник синоптики предупредили о мокром снеге в Москве к концу недели.

Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столь высокие для сентября температуры связаны с поступлением теплого воздуха со Средиземного моря и Северной Африки.

В начале недели в Москве установится почти летняя жара до плюс 25 градусов, но к выходным температура опустится примерно на десять градусов, сообщала специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.