Житель Кубани признался в убийстве дочери после инсценировки ее похищения
Отец трехлетней девочки, которая считалась пропавшей на Кубани, признался, что убил ребенка и инсценировал ее похищение, чтобы скрыть преступление, сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.
Отец трехлетней девочки, которая якобы исчезла в Краснодарском крае, признал свою вину в убийстве дочери, сообщается в Telegram-канале СУ СК по Краснодарскому краю.
По версии следствия, мужчина инсценировал похищение, чтобы скрыть совершенное им преступление. Ему предъявлено обвинение, вскоре следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщается, что родители девочки проживали отдельно: мать с ребенком жила в Тихорецком районе, отец – в другом месте. По данным следствия, 19 сентября мужчина забрал дочь у матери, якобы для поездки в Кавказский район, а вечером того же дня убил ребенка. Затем он обратился в полицию вместе с матерью, заявив о якобы похищении дочери.
Следователи выяснили, что именно отец причастен к преступлению, после чего его задержали. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Следственные действия по делу продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
