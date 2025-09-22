Житель Кубани признался в убийстве дочери после инсценировки ее похищения

Tекст: Вера Басилая

Отец трехлетней девочки, которая якобы исчезла в Краснодарском крае, признал свою вину в убийстве дочери, сообщается в Telegram-канале СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина инсценировал похищение, чтобы скрыть совершенное им преступление. Ему предъявлено обвинение, вскоре следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что родители девочки проживали отдельно: мать с ребенком жила в Тихорецком районе, отец – в другом месте. По данным следствия, 19 сентября мужчина забрал дочь у матери, якобы для поездки в Кавказский район, а вечером того же дня убил ребенка. Затем он обратился в полицию вместе с матерью, заявив о якобы похищении дочери.

Следователи выяснили, что именно отец причастен к преступлению, после чего его задержали. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Следственные действия по делу продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

