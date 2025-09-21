Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.2 комментария
В Нижегородской области мигрантам могут ограничить обслуживание по ОМС
Бесплатную медицину могут ограничить для трудовых мигрантов в Нижегородской области, об этом пишут нижегородские издания.
Минздрав России подготовил проект поправок в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», пишет нижегородское издание «Стационар-пресс».
Документ предусматривает, что с 2026 года трудовые мигранты смогут получать медицинскую помощь по ОМС бесплатно только при наличии пяти лет страхового стажа.
Поправки затрагивают права иностранцев и лиц без гражданства, временно проживающих и работающих на территории России. Однако ограничения не будут распространяться на иностранных граждан, признанных высококвалифицированными специалистами. В таком случае они сохраняют право на бесплатную медицинскую помощь по прежним правилам.
Также Министерство здравоохранения разработало законопроект, предусматривающий новые полномочия для глав регионов и уточняющий порядок работы системы ОМС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о необходимости пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян.
Член СПЧ Александр Брод в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что вопрос ограничения ОМС можно предусмотреть для тех, кто получает реальный доход, но сознательно уходит от уплаты налогов.