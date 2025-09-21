В Нижегородской области мигрантам могут ограничить обслуживание по ОМС

Минздрав России подготовил проект поправок в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», пишет нижегородское издание «Стационар-пресс».

Документ предусматривает, что с 2026 года трудовые мигранты смогут получать медицинскую помощь по ОМС бесплатно только при наличии пяти лет страхового стажа.

Поправки затрагивают права иностранцев и лиц без гражданства, временно проживающих и работающих на территории России. Однако ограничения не будут распространяться на иностранных граждан, признанных высококвалифицированными специалистами. В таком случае они сохраняют право на бесплатную медицинскую помощь по прежним правилам.

Также Министерство здравоохранения разработало законопроект, предусматривающий новые полномочия для глав регионов и уточняющий порядок работы системы ОМС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о необходимости пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян.

Член СПЧ Александр Брод в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что вопрос ограничения ОМС можно предусмотреть для тех, кто получает реальный доход, но сознательно уходит от уплаты налогов.