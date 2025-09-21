Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.0 комментариев
Начался финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
В финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0» участники проведут масштабную реконструкцию боя с использованием танков, БПЛА и элементов биохимической защиты.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, финальный бой военно-патриотической игры «Зарница 2.0» начался в воскресенье, 21 сентября в 11:30 по московскому времени. Организаторы обещают максимально реалистичное сражение: в нем примут участие действующие танки, будут проведены штурмовые атаки с использованием беспилотников, участники преодолеют минные поля и применят средства биохимической защиты.
В ходе финала зрителей ждут оглушительные взрывы, густые клубы дыма и напряженные моменты соперничества. Организаторы подчеркивают: «Мы покажем настоящую храбрость, сплочённость отряда и любовь к своей стране». Особое внимание будет уделено продуманной стратегии, ведущей к победе.
Все желающие смогут следить за финалом в прямой трансляции и стать частью самой масштабной военно-патриотической игры этого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецоперации на Украине отметил важность патриотических игр для воспитания молодежи. Финальный бой игры «Зарница 2.0» был анонсирован.