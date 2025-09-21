Начался финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники крупнейших технологических и финансовых компаний, находящиеся в США по визам H-1B, получили рекомендации не покидать страну после указа Дональда Трампа, сообщает Business Insider. Согласно новому распоряжению, компании теперь обязаны платить сбор в 100 тыс. долларов за каждую заявку на визу H-1B или ее продление. Указ вступает в силу 21 сентября в 00:01 по восточному времени и фактически не позволяет держателям H-1B возвращаться в США после этого срока без уплаты нового сбора их работодателем.

Внутреннее распоряжение Amazon, опубликованное вечером в пятницу, гласит: «Если у вас статус H-1B и вы находитесь в США: оставайтесь в стране, даже если у вас запланированы поездки в ближайшем будущем». Кроме того, в рекомендации говорится, что сотрудникам с визами H-1B или H-4, находящимся за пределами США, следует попытаться вернуться в страну до наступления крайнего срока. Тем, кто не успеет вернуться вовремя, советуют не пытаться въехать обратно, пока не поступят новые инструкции.

По данным федеральных отчетов, в 2024 финансовом году в Amazon работали почти 15 тыс. сотрудников по визе H-1B. Компания не дала комментариев по запросу Business Insider.

Аналогичные инструкции в срочном порядке были разосланы сотрудникам Microsoft, Meta и JPMorgan Chase. В сообщениях Microsoft сотрудникам в США советуют «оставаться на месте в обозримом будущем», а тем, кто находится за границей, «сделать все возможное, чтобы вернуться до истечения срока». В письме отмечается: «Мы понимаем, что это может нарушить ваши планы, но главное – остаться в США, чтобы избежать отказа во въезде».

В компании Microsoft подчеркнули, что новая мера вызывает у сотрудников тревогу и неопределенность, но попросили «приоритизировать вышеуказанные рекомендации». Microsoft отказалась комментировать ситуацию для Business Insider.

