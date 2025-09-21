Безработица подтолкнула британскую экономику к рецессии «к концу года»

Безработица толкает британскую экономику к рецессии «к концу года»

Tекст: Ирма Каплан

Последние данные показывают, что уровень безработицы вырос до 4,7% по сравнению с 4,1% в 2024 году. Этого достаточно, чтобы запустить так называемое правило Сэма – показатель, за которым экономисты внимательно следят как за предвестником экономического спада, пишет GBNews.

«Это правило нарушалось четыре раза за последние два десятилетия, и каждый раз это совпадало с технической рецессией в Великобритании», – пояснил Саймон Френч, главный экономист лондонской биржевой компании Panmure Liberum.

При этом по словам профессора Джо Нелиса, экономического консультанта бухгалтерской фирмы MHA, правило Сэма служит надежным предсказателем рецессии в США, но его эффективность в Британии оказывается менее стабильной.

«Хотя это может быть полезным сигналом экономического стресса, его предсказательная сила в Великобритании неоднозначна, поскольку динамика безработицы здесь, как правило, более медленная и сдержанная», – сказал он.

Но он признал, что рост безработицы на полпроцента за 12 месяцев свидетельствует об экономическом напряжении.

«Рост безработицы на 0,5 процентного пункта за последний год действительно свидетельствует о том, что экономика находится в напряжении, и повышает вероятность кратковременной, умеренной рецессии в конце 2025 или начале 2026 года», – добавил профессор Нелис.

Предупреждение прозвучало на фоне признаков напряженности на британском рынке труда. Официальные данные показывают, что число вакансий сократилось на 10 тыс. до 728 тыс. за три месяца до августа, что подчеркивает опасения по поводу замедления спроса на рабочую силу.

Саймон Френч подчеркнул, что пятое применение правила Сэма служит «четким предупредительным сигналом для британских политиков». Он отметил, что, хотя триггер 2011 года и последовавшая за ним двойная рецессия 2012 года были впоследствии скорректированы Управлением национальной статистики (ONS), текущее нарушение требует внимания.

Правило Сэма сигнализирует о рецессии, когда трехмесячное скользящее среднее значение национального уровня безработицы увеличивается на 0,5 процентных пункта или более по сравнению с минимальным значением за предыдущие 12 месяцев.

Инфляция в августе составила 3,8% – самый высокий уровень с января 2024 года – и остается значительно выше целевого показателя Банка Англии в 2%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщила, что пышный прием в Лондоне не повлиял на взгляды Дональда Трампа на вопросы безопасности, важные для Британии. Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей.