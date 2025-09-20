Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Ющенко призвал Киев идти на Москву
Бывший президент Украины Ющенко призвал Киев идти на Москву
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева идти дальше бывших государственных границ и продвигаться к Москве.
Виктор Ющенко в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что Киев не должен ограничиваться возвращением к границам 1991 года, передает RT. По его словам, некоторые политики довольствуются такими целями, однако сам он считает их недостаточными.
«Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит: «Да оставьте линию так, как она есть, и то слава богу». А я не хочу так оставлять».
Когда интервьюер уточнил, означает ли это движение на Москву, Ющенко ответил утвердительно: «На Москву».
В завершение Ющенко выразил надежду, что Украина сможет стать, по его словам, «бронежилетом Европы».
Ранее Владимир Зеленский предупредил депутатов правящей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» в случае ухудшения обстановки на фронте.
Зеленский также предложил Польше и Румынии координировать работу сил ПВО для совместного перехвата дронов вблизи западных границ страны.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне спецоперации на Украине.