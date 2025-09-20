Бывший президент Украины Ющенко призвал Киев идти на Москву

Tекст: Вера Басилая

Виктор Ющенко в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что Киев не должен ограничиваться возвращением к границам 1991 года, передает RT. По его словам, некоторые политики довольствуются такими целями, однако сам он считает их недостаточными.

«Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит: «Да оставьте линию так, как она есть, и то слава богу». А я не хочу так оставлять».

Когда интервьюер уточнил, означает ли это движение на Москву, Ющенко ответил утвердительно: «На Москву».

В завершение Ющенко выразил надежду, что Украина сможет стать, по его словам, «бронежилетом Европы».

Ранее Владимир Зеленский предупредил депутатов правящей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» в случае ухудшения обстановки на фронте.

Зеленский также предложил Польше и Румынии координировать работу сил ПВО для совместного перехвата дронов вблизи западных границ страны.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне спецоперации на Украине.

