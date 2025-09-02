Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.0 комментариев
ОНН спрогнозировала рекордный уровень рисков в мировой торговле
ОНН спрогнозировала рекордный уровень рисков в мировой торговле в 2025 году
На фоне ужесточения борьбы за ключевые сырьевые материалы в 2025 году уровень неопределенности в мировой торговле достиг рекордных значений, влияя на цепочки поставок.
Уровень неопределенности в мировой торговле достиг рекорда из-за ослабления правил и усиливающейся конкуренции за критически важные сырьевые материалы, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
В документе подчеркивается, что ранее многосторонние и региональные соглашения помогали стабилизировать мировые торговые потоки, а факторы неопределенности были ограничены редкими эпизодами, такими как выход Британии из Евросоюза, пандемия коронавируса или торговые трения между США и Китаем.
Однако в 2025 году, по данным экспертов ЮНКТАД, ситуация изменилась: «В связи с ослаблением правил [мировой торговли] и ожесточенной конкуренцией за критически важные сырьевые материалы неопределенность достигла рекордного уровня», говорится в докладе. Экономисты подчеркивают, что перемены в торговой политике одной страны, особенно такой крупной, как США, могут вызвать «ударную волну» по всему миру, нарушая цепочки поставок и меняя структуру глобальных потоков.
Авторы доклада отмечают, что рост неопределенности приводит к увеличению затрат, снижению темпов развития бизнеса, перераспределению капитала и изменению условий кредитования. Также это затрудняет международное сотрудничество. Как резюмируют эксперты: «Неопределенность – это новая пошлина, которая дорого обходится мировой торговле и наносит ущерб развивающимся экономикам».
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США заявил, что Дональд Трамп превысил полномочия при введении высоких тарифов, и постановил отменить их в течение 10 дней.
Власти США рассматривали возможность оперативного введения новых импортных пошлин без одобрения конгресса в случае новой судебной блокировки тарифов.
Дональд Трамп признался, что боится превращения США в страну третьего мира, если пошлины будут отменены.