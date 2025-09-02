ANI сообщило о возможном возобновлении индийско-российского проекта по Су-57

ANI: Индия может возобновить сотрудничество с Россией по истребителю пятого поколения

Tекст: Мария Иванова

Индия может возобновить участие в совместной с Россией программе по созданию истребителя пятого поколения, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

В министерстве обороны Индии отметили, что проект вновь стал актуальным на фоне современной международной ситуации. По словам источников, несмотря на продвижение американского истребителя F-35, Нью-Дели рассматривает возможность возвращения к партнерству с Москвой.

Россия, в свою очередь, изучает планы инвестиций в производство Су-57 на индийских предприятиях. Одним из возможных производителей может стать компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), которая уже занимается выпуском истребителей Су-30МКИ. Помимо HAL, в Индии есть и другие компании, что может способствовать снижению затрат на производство новых самолетов.

Около десяти лет назад Индия уже участвовала в программе по разработке истребителя пятого поколения с Россией, однако впоследствии вышла из нее. Сейчас ВВС Индии анализируют варианты приобретения двух-трех эскадрилий российских Су-57 и американских F-35 до 2035 года, когда ожидается появление собственного индийского истребителя АМСА.

Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, который доказал свою эффективность в реальных боевых условиях против западных комплексов ПВО. Самолет малозаметен для радаров и способен применять широкий спектр управляемых средств поражения. В 2025 году экспортная версия Су-57Э была представлена на выставке Air India, где прошла демонстрационные полеты.

Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич, между тем, подчеркнул: «Ключевые характеристики Су-57 намного выше американских и китайских конкурентов». По словам Бабича, российский истребитель выигрывает у соперников и по соотношению «цена – качество».

Ранее стало известно, что официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения и отдает предпочтение российскому Су-57.

В мае сообщалось, что Индия также начала разработку собственного истребителя-невидимки пятого поколения.