Диетолог Разаренова дала рекомендации по сохранению пользы в кабачках

Tекст: Ирма Каплан

Врач напомнила в беседе с радио Sputnik, что кабачки и цукини – источники пищевых волокон. В них есть калий, магний, витамин С, фолаты и каратиноиды. Белые кабачки и цукини по составу очень близки, но у цукини чуть выше содержание каротиноидов – лютеина и бета-каратина, отчего они чуть полезнее с точки зрения антиоксидантной защиты.

Разаренова уточнила, что с точки зрения питания кабачки и цукини одинаковы и могут взаимозаменяться в составе здорового рациона. Однако для сохранения их пользы, нужно знать, как правильно их приготовить.

«Чтобы кабачки не расползлись, сохраняли форму и полезные вещества, нужно использовать быструю термическую обработку: обжаривание или запекание при высоких температурах, 200 градусов и выше в течение 10-15 минут. Важно не солить кабачки заранее, потому что соль вытягивает воду и кабачка, и он теряет свою вот эту структурность. Солить нужно тогда, когда кабачок уже готов», – поделилась врач кулинарным секретом.

Чтобы максимально замедлить потерю влаги в овощах, можно слегка обсушить кружочки перед готовкой и использовать сковородку-гриль.

Для максимальной пользы их предпочтительнее запекать и готовить на пару. Часто для того, чтобы кабачки не теряли форму, их обваливают в муке или в крахмале, но при этом важно помнить, что это увеличит гликемическую нагрузку продукта, предупредила диетолог Разаренова.

