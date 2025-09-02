Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!21 комментарий
Диетолог Разаренова дала рекомендации по сохранению пользы в кабачках
Кабачки и цукини сохраняют полезные свойства при быстрой обработке на высоких температурах, если добавить соль только в конце приготовления, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.
Врач напомнила в беседе с радио Sputnik, что кабачки и цукини – источники пищевых волокон. В них есть калий, магний, витамин С, фолаты и каратиноиды. Белые кабачки и цукини по составу очень близки, но у цукини чуть выше содержание каротиноидов – лютеина и бета-каратина, отчего они чуть полезнее с точки зрения антиоксидантной защиты.
Разаренова уточнила, что с точки зрения питания кабачки и цукини одинаковы и могут взаимозаменяться в составе здорового рациона. Однако для сохранения их пользы, нужно знать, как правильно их приготовить.
«Чтобы кабачки не расползлись, сохраняли форму и полезные вещества, нужно использовать быструю термическую обработку: обжаривание или запекание при высоких температурах, 200 градусов и выше в течение 10-15 минут. Важно не солить кабачки заранее, потому что соль вытягивает воду и кабачка, и он теряет свою вот эту структурность. Солить нужно тогда, когда кабачок уже готов», – поделилась врач кулинарным секретом.
Чтобы максимально замедлить потерю влаги в овощах, можно слегка обсушить кружочки перед готовкой и использовать сковородку-гриль.
Для максимальной пользы их предпочтительнее запекать и готовить на пару. Часто для того, чтобы кабачки не теряли форму, их обваливают в муке или в крахмале, но при этом важно помнить, что это увеличит гликемическую нагрузку продукта, предупредила диетолог Разаренова.
