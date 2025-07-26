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    26 июля 2025, 11:50 • Справки

    Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, кому нельзя, калорийность

    Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, кому нельзя, калорийность
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    С приходом лета рыночные прилавки и огородные грядки украшают два зеленых овоща-родственника – кабачок и цукини. На первый взгляд, они кажутся почти идентичными, но на деле это разные культуры с характерными особенностями. Оба принадлежат к семейству тыквенных, однако отличаются не только внешне, но и по вкусовым качествам, способам приготовления и даже влиянию на организм.

    Братья, но не близнецы: чем отличаются кабачок и цукини

    1. Внешний вид: оттенок, форма и текстура кожуры

    Первое, что бросается в глаза при сравнении кабачка и цукини, – это их внешний вид. Кабачок чаще всего встречается со светло-зеленой, белесой или даже желтой кожурой. Его форма, как правило, вытянутая, цилиндрическая, а иногда можно встретить экземпляры с отчетливой ребристой поверхностью. Эти овощи могут достигать довольно внушительных размеров, часто перерастая и становясь более водянистыми внутри.

    В отличие от него, цукини обычно имеет гораздо более темный оттенок кожуры, варьирующийся от насыщенного изумрудного до почти черного цвета. Его поверхность, как правило, гладкая и глянцевая, что придает ему более изысканный вид. Плоды цукини, как правило, более компактные и меньше склонны к перерастанию, сохраняя свою оптимальную текстуру и вкус даже при достижении зрелости, хотя молодые плоды всегда предпочтительнее для употребления.

    2. Мякоть и вкус: плотность и вкусовые нотки

    Различия во внешнем виде неразрывно связаны с внутренним строением овощей. Мякоть кабачка, особенно у крупных и перезревших экземпляров, как правило, более рыхлая и водянистая. Это объясняется высоким содержанием влаги и менее плотной клеточной структурой, что делает его идеальным для блюд, где требуется быстрое размягчение и впитывание ароматов.

    Цукини, напротив, обладает более плотной и нежной текстурой. Его мякоть содержит меньше воды, что придает ей некоторую упругость.

    Вкусовой профиль цукини также более выражен и часто включает легкие ореховые оттенки, которые становятся особенно заметными при минимальной термической обработке или употреблении в сыром виде. Эта особенность делает цукини более универсальным в различных кулинарных техниках.

    3. Кулинарное применение: универсальность и специализация

    Благодаря своим физическим и вкусовым характеристикам, кабачок и цукини находят разное применение в кулинарии. Кабачки идеально подходят для блюд, требующих длительного тушения или запекания, а также для приготовления икры, оладий и пюре. Они хорошо развариваются, легко приобретают нежную консистенцию и отлично впитывают соусы и специи, становясь прекрасной основой для сытных гарниров и овощных заготовок.

    Цукини же благодаря своей плотной, но нежной мякоти, идеально подходит для быстрой обжарки, приготовления на гриле или фаршировки. Его структура хорошо держит форму, не превращаясь в пюре при короткой термической обработке. Кроме того, цукини прекрасно проявляет себя в сыром виде, например, в летних салатах, тонких слайсах в карпаччо или даже в качестве низкоуглеводной альтернативы пасте, нарезанный в виде «спагетти». Его деликатный вкус с ореховыми нотками обогащает блюда, не перебивая другие ингредиенты.

    Польза для здоровья: что общего у кабачка и цукини

    Оба овоща – низкокалорийные (около 20–25 ккал на 100 г) и богаты полезными веществами:

    – Витамины:

    С – укрепляет иммунитет и действует как антиоксидант.

    В9 (фолиевая кислота) – особенно важен для беременных.

    К – поддерживает здоровье сосудов и костей.

    – Минералы:

    Калий – регулирует давление и работу сердца.

    Магний – необходим для нервной системы.

    Марганец – участвует в обмене веществ.

    Клетчатка – улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень холестерина.

    Антиоксиданты (лютеин, зеаксантин) – содержатся в кожуре цукини и защищают зрение.

    Возможный вред и противопоказания при употреблении кабачков и цукини

    Несмотря на многочисленные полезные свойства, кабачки и цукини, как и любые продукты, имеют определенные противопоказания и могут нанести вред при бесконтрольном или неправильном употреблении. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и потенциальные риски.

    Оксалаты и их влияние на здоровье почек

    Одним из ключевых аспектов, требующих внимания, являются оксалаты – соли щавелевой кислоты, которые содержатся в кабачках и цукини. Эти соединения могут стать причиной проблем для людей, страдающих мочекаменной болезнью. В организме оксалаты способны связываться с кальцием, образуя нерастворимые кристаллы, которые могут способствовать формированию или обострению уже существующих камней в почках и мочевыводящих путях.

    Поэтому лицам с диагностированными проблемами почек, склонностью к образованию камней или подагрой рекомендуется употреблять кабачки и цукини умеренно.

    Всегда желательно проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом, чтобы определить безопасную норму потребления этих овощей в зависимости от вашего состояния здоровья.

    Влияние сырых овощей на ЖКТ при заболеваниях

    Сырые кабачки и цукини, несмотря на их пользу для здорового пищеварения, могут вызывать дискомфорт и обострение симптомов у людей с определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

    К ним относятся гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также панкреатит. Высокое содержание клетчатки в сырых овощах, хоть и полезно для большинства, при воспалительных процессах в ЖКТ может механически раздражать слизистую оболочку, усиливая боль и диспептические явления.

    Органические кислоты, присутствующие в этих овощах, также могут стимулировать секрецию желудочного сока, что нежелательно при повышенной кислотности. В таких случаях настоятельно рекомендуется подвергать кабачки и цукини термической обработке: запекать, тушить, варить или готовить на пару. Это значительно смягчает структуру волокон и делает их более щадящими для чувствительного пищеварительного тракта.

    Риск накопления нитратов и как его минимизировать

    Как и многие другие овощи, кабачки и цукини способны накапливать нитраты – соединения азота, которые при определенных условиях могут превращаться в более токсичные нитриты. Хотя сами по себе нитраты относительно безопасны, их чрезмерное количество может представлять риск для здоровья, особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

    Чтобы минимизировать этот риск, важно обращать внимание на качество приобретаемых плодов. Выбирайте плоды с гладкой кожурой, без видимых пятен, повреждений или неестественных потемнений, так как это может свидетельствовать о неправильных условиях выращивания или хранения.

    Перед приготовлением овощи необходимо тщательно мыть под проточной водой, а для кабачков и цукини, выращенных с использованием большого количества удобрений, рекомендуется срезать кончики (особенно плодоножку), где концентрация нитратов может быть выше.

    Кроме того, по возможности, предпочтение следует отдавать овощам, выращенным органическими методами или полученным от проверенных фермеров.

    Кому особенно полезны кабачки и цукини

    – Тем, кто следит за весом – низкая калорийность и высокое содержание воды помогают в диетах.

    – Диабетикам – благодаря низкому гликемическому индексу.

    – Беременным – из-за фолиевой кислоты, важной для развития плода.

    – Сердечникам – калий и магний поддерживают сердечно-сосудистую систему.

    Вывод: что выбрать – кабачок или цукини – и что приготовить

    Кабачок и цукини – универсальные, полезные и вкусные овощи. Если хотите нежную текстуру – выбирайте цукини, если нужна мягкость в рагу или икре – берите кабачок.

    Идеи блюд:

    – Спагетти из цукини (альтернатива пасте).

    – Запеченные кабачки с сыром.

    – Легкий суп-пюре.

    – Оладьи или фаршированные цветки.

    Интересный факт: в Италии цукини часто готовят с цветками – их фаршируют сыром и обжаривают в кляре. Попробуйте и вы!

    Главное – не переусердствовать с маслом при готовке, чтобы сохранить их диетические свойства. А если есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом.

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