  • Новость часаВ Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Интервидение» возвращает человечность песенным конкурсам
    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Билан: Музыкальные конкурсы делают порой больше политики
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин исполнил мечту крымского школьника
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    Дегтярев: Олимпиада-2026 должна стать последней в нейтральном статусе для россиян
    Эстония запросила консультации НАТО после инцидента с истребителями
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    15 комментариев
    19 сентября 2025, 22:31 • Новости дня

    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ

    СБУ запретила размещать посты о пропавших без вести бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты, в которых родственники сообщают о пропавших без вести военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ввела запрет на публикацию сообщений родственников пропавших без вести военнослужащих украинской армии в популярных интернет-сообществах, передает РИА «Новости».

    По словам источника в российских силовых структурах, родственники жалуются в комментариях к постам, что их сообщения о поиске близких целенаправленно не размещаются администрациями украинских пабликов.

    Ранее сообщалось, что число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом подразделении ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

    Группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    19 сентября 2025, 03:14 • Новости дня
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы

    Гладков: Высота не позволяет сбивать дроны сразу у границы

    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские беспилотники не уничтожаются сразу у государственной границы.

    Во время прямой линии в соцсетях Гладков ответил на вопрос местной жительницы о том, почему беспилотники не могут уничтожать непосредственно у государственной границы, передает РИА «Новости».

    По словам Гладкова, «вопрос в высоте». Она не дает «сбивать сразу у государственной границы», сказал губернатор. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – ответил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Комментарии (32)
    19 сентября 2025, 15:23 • Новости дня
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает ужесточение мобилизации, включая снижение призывного возраста до 18 лет и отмену отсрочек для сотен тысяч мужчин, как возможную меру при ухудшении ситуации на фронте, сообщило украинское издание «Страна».

    Возможные «тяжелые решения» президента Украины Владимира Зеленского могут подразумевать не уступки России, а ужесточение мобилизации, передает РБК. По информации издания, обсуждается снижение возраста призыва до восемнадцати лет и сокращение отсрочек для сотен тысяч украинских мужчин.

    В середине сентября Зеленский провел закрытую встречу с депутатами фракции «Слуга народа», что вызвало широкий общественный резонанс, пишет «Страна». Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук тогда подчеркнула, что президент говорил о необходимости принятия «трудных решений», если ситуация на фронте будет ухудшаться.

    По словам источников «Украинской правды» и некоторых депутатов, Зеленский пояснил, что не рассматривает уступки России ни в вопросах территорий, ни языка. Один из собеседников «Страны» передал прямую речь: «Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориям, ни по языку он не пойдет».

    Некоторые наблюдатели ошибочно связали возможные «тяжелые решения» с готовностью к уступкам России, однако источники среди украинских депутатов это опровергли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил депутатов партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации на фронте.

    Украинские власти приняли решение о выделении значительных средств на экстренную мобилизацию армии.

    Насильственная мобилизация с избиениями и смертями на Украине стала позорным явлением для Европы XXI века, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Комментарии (9)
    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 02:24 • Новости дня
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги

    Захарова иронично прокомментировала наличие у семьи Умерова недвижимости в США

    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что у семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова найдено восемь объектов недвижимости в США.

    «Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», – написала Захарова в Telegram.

    Украинские СМИ сообщили, что у семьи Умерова обнаружены восемь элитных объектов недвижимости в США. В их числе три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы вблизи Майами, передает РИА «Новости».

    В одной из квартир во Флориде площадью 137,4 кв. м жена Умерова официально проживает с октября 2019 года, этим жильем пользуются также сам чиновник и трое его детей.

    Вторая квартира во Флориде площадью 134,5 кв. м была местом регистрации супруги с сентября 2018 по май 2019 года. Там же находится третья квартира площадью 450 кв. м, оцененная в 1,2 млн долларов, которую арендует отец Умерова.

    На Манхэттене семье Умерова принадлежит двухкомнатная квартира площадью 90,2 кв. м, где сам чиновник и его брат были зарегистрированы с 2015 по 2025 год.

    Кроме этого, во Флориде найдены четыре виллы, одна из которых площадью 257,1 кв. м числится за супругой Умерова с 2017 года, другая площадью 167,2 кв. м оформлена на фирму, приносящую супруге доход свыше 24,2 тыс. долларов в год, еще одна вилла связана с бизнесом брата Умерова, а на четвертой площадью 212 кв. м зарегистрирован его брат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, занимавший пост заместителя главы офиса украинского лидера Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию после обысков у него дома, инициированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пытался через СБУ установить контроль над НАБУ. Западные страны вынудили Зеленского отказаться от этой идеи.

    Комментарии (11)
    19 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва жестко ответит на формирование в Совете Европы новой международной комиссии, задачей которой станет взыскание «компенсаций» с России за события на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Max заявил, что Совет Европы уходит «в свой собственный космос», и назвал проект конвенции по созданию международной претензионной комиссии для Украины «абсолютно психоделическим».

    По его словам, предлагается создать очередной «антироссийский квазисудебный орган», нацеленный на взыскание компенсаций за якобы имевшие место «последствия агрессии против Киева».

    «Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», – подчеркнул Медведев.

    Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

    Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (12)
    19 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Узбеки попали в рабство на Украине

    В Киевской области освободили удерживаемых в рабстве узбеков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области раскрыли преступную группу, удерживавшую граждан Узбекистана под угрозами и жесткими ограничениями.

    О преступлении сообщает Киевская областная прокуратура, передает ТАСС. В поселении под Киевом обнаружены помещения, где тринадцать граждан Узбекистана содержались в нечеловеческих условиях без документов, денег и транспорта.

    По данным следствия, преступная группировка состояла из граждан Украины, Китая и Узбекистана. Участники банды ввели жертв в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. В прокуратуре уточнили: «Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства».

    Людям разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения предусматривались штрафы. На данный момент задержаны четыре предполагаемых участника группировки, им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов. Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в терцентре комплектования как рабство.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы первые кадры из Серебрянского лесничества, освобожденного российскими войсками от вооруженных сил Украины.

    Кадры освобожденного Серебрянского лесничества были опубликованы в Telegram РИА «Новости».

    Разведчики группировки российских войск «Запад» показали бывшие позиции ВСУ. Многие из них полностью разрушены, однако некоторые укрепления остались практически нетронутыми. В районе бывшей линии обороны обнаружено большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Отмечается, что подступы к позициям были защищены многокилометровыми линиями колючей проволоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские войска завершают освобождение и зачистку Серебрянского лесничества.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию

    Политолог Ткаченко: Трамп показал скупое отношение к интересам Британии

    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп сделал реверанс в сторону Британии, которая оказала ему пышный прием. Так политолог Вадим Трухачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слова президента США, пообещавшего «поддерживать мир» на Украине после урегулирования. Иной точки зрения придерживается политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, это заявление ни к чему не обязывает и является «дипломатической игрой американца».

    «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской – это не так: там считается нормой, что называется, «брякнуть» и забыть», – сказал политолог Вадим Трухачев, предложив рассматривать заявления Дональда Трампа, сделанные после переговоров с британским премьером Киром Стармером, через призму культурных различий.

    По его мнению, реверанс Трампа в адрес принимающей стороны, включая упоминание о «гарантиях безопасности» для Украины, не является заслугой Стармера, который идеологически далек от американского лидера. «Речь идет скорее о влиянии постепенной аппаратной работы Марка Рютте. Генсек НАТО с помощью так называемого глубинного государства и антироссийской части окружения самого Трампа разворачивает его в евроатлантическую сторону», – рассуждает Трухачев.

    Несколько иную точку зрения высказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что, несмотря на пышный прием, Трамп был скуп на речи, отвечающие интересам Лондона. Собеседник расценивает заявления американского политика как «шаг в дипломатической игре главы США».

    «Американский лидер заинтересован в конфронтации между Россией и Европой, но так, чтобы Вашингтон зарабатывал от происходящего. Ничего из того, что он сказал в Британии, не противоречит этой модели, – пояснил эксперт. – Скажем, выполнение европейскими странами требования Белого дома отказаться от российской нефти нанесет удар по их экономике, которая переживает кризис. А это на руку американским промышленным компаниям, которые поддерживают президента США».

    Что касается обещания помочь «поддерживать мир» на Украине, то, по мнению Ткаченко, это ни к чему не обязывающее заявление. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел». С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент США отметил, что конфликт на Украине, который, как он полагал, удастся урегулировать проще всего благодаря его отношениям с российским коллегой, оказался сложнее, чем ожидалось. «Посмотрим, чем это обернется», – добавил Трамп.

    Стармер, в свою очередь, использовал эту возможность, чтобы призвать к усилению давления на Москву. «Только тогда, когда президент (Трамп) оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию», – заявил британский премьер.

    Американский лидер также заявил, что «был недоволен», узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС «закупали российскую нефть». По его мнению, снижение цен на энергоресурсы «не оставит России выбора», кроме как согласиться на завершение конфликта на Украине. Впрочем, он выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия. «В нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», – отметил Трамп.

    Глава США сообщил, что после урегулирования Вашингтон готов оказать содействие в поддержании мира на Украине, в том числе в вопросе «воздушной поддержки». Он напомнил, что Штаты оказывают поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных. Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. «Мы это сделаем так или иначе», – заявил президент США.

    Напомним, американский лидер 17-18 находился в Британии с госвизитом. Первый день он провел за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Впрочем, в экспертном сообществе происходящее сочли «клоунадой и шапито». Перед приездом Трампа СМИ писали, что британские власти рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта.

    Сейчас же пресса отмечает: роскошный королевский прием, оказанный президенту США, не принес видимых результатов, поскольку он не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа. В то же время The New York Times обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и Стармером уже можно считать успехом для британской стороны.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, освобожден населенный пункт Муравка. В то же время группировка войск «Восток» за минувшие сутки освободила Новоивановку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин и 13 артиллерийских орудий.

    За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новониколаевка в Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, нескольких бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 42 склада с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции РЭБ, 22 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. В минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    19 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    Интенсивность боев резко возросла на всем участке фронта в Сумской области
    Интенсивность боев резко возросла на всем участке фронта в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Сумском направлении, где действует группировка российских войск «Север», на всем участке фронта в Сумской области резко возросла интенсивность боев.

    «Противник, перебросив подкрепления и доукомплектовав штурмовые подразделения, предпринял несколько попыток контратак, но получил достойный отпор от «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки российские войска отразили семь контратак ВСУ: по одной в районах Юнаковки, Андреевки, Беловодов, по две – в районах Алексеевки и Садков. В районе Садков «Северяне» сорвали пять попыток выдвижения штурмовых групп ВСУ. После отражения атак российские войска продвинулись на 200 м в районе Варачино и прилегающих лесопосадках.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не было, однако артиллерия группировки «Север» продолжила наносить удары по выявленным целям и скоплениям личного состава ВСУ.

    На Харьковском направлении ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска и Хатненского участка, куда ВСУ также перебрасывают подкрепления. Расчеты ТОС и артиллерия работают по позициям ВСУ. В Волчанске российские войска расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, продвинувшись на 200 м, а также на востоке города в районе Тихого.

    Западнее Синельниково российские штурмовики, отразив две контратаки, продвинулись вглубь леса на 250 м. На участке Меловое-Хатнее российские штурмовые группы после преодоления сопротивления ВСУ прошли вперед на 500 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ не предпринимали активных действий.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что вооруженные силы Украины отступают с потерями под натиском российской группировки «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 10:00 • Новости дня
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП

    Депутат Рады Скороход заявила о росте госдолга Украины до 254,2 млрд долларов

    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдолг Украины достиг 10,472 трлн гривен, что эквивалентно 254,2 млрд долларов, и составляет более 101% ВВП страны, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    Государственный долг Украины достиг 254,2 млрд долларов, что составляет более 101% от ВВП страны, передает ТАСС. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    «У нас уже экономический кризис, у нас долги такие, что просто в голове не укладывается... Это сумасшедшие цифры, которые превышают 101% ВВП», – заявила Скороход.

    Скороход также прокомментировала слова Владимира Зеленского о потребности Киева в 120 млрд долларов в 2026 году, половину из которых, по его словам, должен обеспечить украинский бюджет. Депутат выразила сомнения по поводу источников этих средств, указав, что у Украины уже дефицитный бюджет на 2,4 трлн гривен (58,2 млрд долларов).

    По словам Скороход, дальнейшее привлечение кредитов только увеличит долговую нагрузку страны, которую будут выплачивать будущие поколения. Она считает, что Зеленский должен сосредоточиться на завершении боевых действий, а не на поиске новых займов.

    Власти в Киеве признают, что самостоятельно могут покрывать лишь военные расходы, а остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи, причем в основном в виде кредитов. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западного кредитования Украина не сможет существовать как государство.

    Ранее государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 7,69 трлн гривен или 184,84 млрд долларов.

    Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что стране необходимо 45 млрд долларов внешнего финансирования.

    Сенатор Алексей Пушков сравнил Украину с наркоманом из-за резкого роста государственного долга.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области
    ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Нежинском районе Черниговской области несколько взрывов повредили склады, транспортные объекты и железнодорожную станцию, находящуюся под охраной украинских военных.

    Удары по складам и транспортным объектам в Черниговской области были нанесены вечером четверга и в ночь на пятницу, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрывы произошли как минимум в двух эпизодах на севере области.

    Он отметил, что цели поражения включали склады и транспортные объекты в районе микрорайона «Гуньки», которые занимают большое пространство и находятся под усиленной охраной военных. После ударов наблюдалась непродолжительная детонация.

    Лебедев уточнил, что еще один взрыв зафиксирован в пригороде Яблоневое, где была повреждена железнодорожная станция Липовый Рог. Взрывы были слышны южнее железнодорожной станции Нежин.

    Ранее в пятницу подполье сообщило об уничтожении завода беспилотников и нескольких баз ВСУ в Харьковской области.

    Накануне подполье также заявило о поражении авиабазы ВСУ и завода в Полтавской области. А в Харьковской области в результате удара было уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта

    Трамп: США помогут поддерживать мир на Украине после завершения конфликта

    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены участвовать в обеспечении безопасности, когда конфликт «будет урегулирован». Он заверил, что США «помогут поддерживать мир», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», – заявил глава американского государства.

    Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон оказывает поддержку Киеву, предоставляя разведывательные данные.

    Американский лидер выразил уверенность, что мирное урегулирование украинского кризиса будет достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп считает, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Трамп призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России. Американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 09:54 • Новости дня
    ВСУ перестали сбивать российские дроны у Орехово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные прекратили попытки сбивать беспилотники группировки войск «Днепр» на передовых позициях у Орехово в Запорожской области, сообщил командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным «Вохан».

    ВСУ пытаются не привлекать внимание российских дроноводов, поскольку за этим следует максимальное огневое воздействие на их позиции, сказал «Вохан» РИА «Новости».

    В 2024 году его дрон сбивали дважды из дробовиков и охотничьих ружей, но сейчас подобного не наблюдается, добавил собеседник.

    По его словам, украинские военные боятся вылезти, поскольку в таком случае им грозит уничтожение.

    В августе сообщалось, что операторы дронов 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ в глубину до 23 километров от Орехова.

    Подполье сообщало, что киевский режим не проводит мобилизацию в городе Запорожье, поскольку опасается роста панических настроений среди горожан.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений.

    Владимир Зеленский заявил о намерении закрыть дефицит в финансировании производства оружия на Украине за счет управляемого экспорта определенных видов вооружения, передает РИА «Новости».

    В своем вечернем обращении он подчеркнул, что выручка от экспорта позволит нарастить производство дронов для фронта и обеспечить финансирование оборонной отрасли. Зеленский отметил, что некоторые современные виды оружия на Украине способны производить в объемах, превышающих внутренние возможности по финансированию.

    Ранее издание Forbes Украина сообщало, что украинский кабмин может разрешить экспорт военной продукции. Власти Украины не раз указывали на нехватку вооружения и жаловались, что техника, передаваемая западными партнерами, зачастую устарела или неисправна. Депутат Александр Федиенко даже называл западное вооружение «металлоломом».

    Депутат Верховной рады Галина Янченко также предупреждала о риске упадка украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее мнению, избежать этого возможно при помощи дозированного экспорта вооружений на зарубежные рынки.

    Ранее появилось сообщение, что власти Украины готовятся просить Верховную раду увеличить военные расходы на 300 млрд гривен.

    Киев заявил о нехватке средств для продолжения ведения боевых действий.

    Власти Украины оценили потребности в военных расходах до конца 2025 года в 7,2 млрд долларов.

    Комментарии (2)
    Главное
    НАТО начало операцию «Восточный часовой»
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    Утвержден новый постпред США при ООН
    СМИ сообщили о возвращении сбежавшего с Украины Кулебы
    Минюст признал блогера Романа Алехина иноагентом
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

      9 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      13 комментариев
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации