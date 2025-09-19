  • Новость часаРоссия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Интервидение» возвращает человечность песенным конкурсам
    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Билан: Музыкальные конкурсы делают порой больше политики
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин исполнил мечту крымского школьника
    Дегтярев: Олимпиада-2026 должна стать последней в нейтральном статусе для россиян
    Узбеки попали в рабство на Украине
    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    12 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    14 комментариев
    19 сентября 2025, 20:24 • Новости дня

    Путин встретился с переизбранным губернатором Пермского края

    Путин встретился с переизбранным губернатором Пермского края Махониным

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках рабочей поездки в Пермский край президент России Владимир Путин провел встречу с Дмитрием Махониным, который недавно одержал победу на выборах губернатора региона.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Российский лидер предложил рассмотреть основные направления развития области, отметив, что в презентации региона она названа «опорным краем державы». Путин выразил готовность ознакомиться с подготовленными документами по этим вопросам. Махонин доложил о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, развитии оборонно-промышленного комплекса и социальной поддержке сотрудников этого сектора экономики.

    Махонин переизбрался на второй срок, набрав 70,94% голосов на прошедших выборах главы Прикамья, которые проходили с 12 по 14 сентября.

    Избирательная комиссия региона признала выборы состоявшимися и легитимными, официально утвердив Махонина губернатором. Встреча проходит в рамках рабочей поездки президента в Пермский край.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    19 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении «Хилокского гетто» – микрорайона на окраине Новосибирска, «где живут мигранты».

    «Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто – это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», – приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

    Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, «хамство, аморальное поведение», которые наблюдаются в «гетто». Он добавил, что «важнейший вопрос, который сегодня ставят люди, – это миграция».

    Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя проблему, подчеркнул, что подобные трудности возникают «не во всех регионах». «Но в центральной европейской части России, я уж не говорю про Москву, про Санкт-Петербург, про все крупные города, конечно, такая проблема есть, и она стоит очень остро», – сказал он.

    Хилокским гетто местные жители прозвали микрорайон на окраине Новосибирска в районе улиц Хилокской и Малыгина, рядом с плодоовощным оптовым рынком, кладбищем и мусорной свалкой. В местных СМИ часто поднимались экологические и социальные проблемы района, в том числе незаконная торговля и последствия компактного проживания мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал идею привлечения ветеранов спецоперации к работе в МВД, в том числе в области миграционной политики. Президент России призвал федеральные и региональные власти не игнорировать существующие проблемы в сфере миграции.

    Комментарии (12)
    18 сентября 2025, 23:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Козак освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента России.

    «Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», – сказано в документе, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России

    Певец Ван Си: Самым любимым местом в Москве для меня стал Большой театр

    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посмотреть на Большой театр, увидеть своими глазами балет «Лебединое озеро» – все это необычайно ценно для музыканта. При этом россияне охотно делятся своим теплом с иностранными артистами и активно поддерживают их, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Китая на «Интервидении» Ван Си. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение».

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников. Для меня это очень важно», – сказал китайский участник «Интервидения» от Китая Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Самым любимым местом для китайского певца, тем не менее, стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – заключил Ван Си.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Китай же будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.

    Комментарии (10)
    18 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций поддержал инициативу о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

    С предложением выступил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он сообщил, что Минэкономразвития уже подготовило соответствующую правовую базу, однако запуск проекта до сих пор откладывается, передает «Московский комсомолец».

    Путин удивился задержке реализации и подчеркнул: «Вот продажа «красивых» номеров – почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются».

    Напомним, в прошлом году российский триколор решили сделать обязательным элементом автомобильных номеров.

    Комментарии (14)
    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    Минфин спрогнозировал дефицит алмазов на мировом рынке с 2030-х годов

    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ Ахмедова оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова позитивно оценила идею привлечения ветеранов спецоперации к борьбе с нелегальной миграцией.

    Она подчеркнула, что военные, принимавшие участие в СВО, «максимально не националисты» – благодаря опыту сослуживцев разных национальностей и вероисповеданий. По словам Ахмедовой, на фронте формируется братство, стирающее межнациональные различия.

    «Там образуется такое братство, которое стирает национальные различия, различия в вероисповедании. Потому что в штурме тебе все равно, как молится человек, тебя прикрывающий. А терпимость к другим – очень важное человеческое качество в борьбе с нелегальной миграцией. Очень важно понимать, что борешься с явлением, а не с человеком – представителем того или этого народа», – написала она в своем Telegram-канале.

    Писатель Роман Антоновский в свою очередь отметил, что в зоне СВО «воюют десятки тысяч русских националистов. Просто потому, что у националиста защита его Родины, народа и Веры стоит во главе угла. Именно поэтому много русских националистов было в Донбассе в 2014-м, немало их и сейчас на СВО», и для них защита Родины и народа – ключевая ценность. Он пояснил, что националисты способны прекрасно взаимодействовать с представителями разных национальностей: «Ведь национализм в отличие от нацизма – это про любовь к своему народу, а не про ненависть к чужому. У русских националистов прекрасные отношения с русофилами и патриотами России любого этнического происхождения и цвета кожи».

    Антоновский также акцентировал внимание на том, что участники антимигрантских рейдов «не посягают на государственную монополию на насилие, а действуют строго по закону совместно с полицией и ФСБ».

    В сообщении в своем Telegram-канале Антоновский отметил низкий уровень заработных плат в МВД и Росгвардии и выразил уверенность, что ветераны СВО готовы пойти работать туда при достойном уровне оплаты. Он добавил, что средства на повышение зарплат можно получить, например, за счет прекращения избыточной социальной поддержки мигрантов и нецелевых расходов за рубежом.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    Комментарии (14)
    19 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Каллас: ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена расширить экспортные ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, меры затронут российские, китайские и индийские предприятия, на которые будет распространяться ужесточенный экспортный контроль, передает ТАСС.

    «Мы добавляем новые химикаты, металлические компоненты, соли и руды к нашим запретам на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии», – сообщила Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Каллас: ЕК предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена ускорить процесс прекращения импорта сжиженного природного газа из России.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что целью комиссии является полный отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Наша цель – ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти.

    Комментарии (11230)
    18 сентября 2025, 21:46 • Новости дня
    В школе Воронежской области задержали подростка с ножами и молотком

    СК: В Воронежской области задержали подростка с ножами и молотком в школе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подростка, вооруженного несколькими ножами и молотком, поймали утром в учебном заведении в Воронежской области при попытке совершить преступление.

    В отношении юноши возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, утром 17 сентября учащийся, имея при себе ножи и молоток, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района. Работники школы задержали подростка и передали его сотрудникам полиции.

    В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый уже задержан и с ним проводятся необходимые следственные действия. Следователь СК решает вопрос о направлении подростка в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.

    Следственные органы продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, а также выясняют все обстоятельства произошедшего преступления, отметили в СК.

    В сентябре прошлого года в Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены.

    В том же месяце ученик челябинской школы №68 напал с молотком на учеников и педагогов.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении

    Военкор Громов: Освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск

    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Ямполе украинской армии фактически не за что «цепляться», освобождение этого поселка лишит ВСУ возможности снабжать гарнизон в Северске, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее ВС России вошли в Ямполь. Также стало известно о боях за Переездное и Выемку.

    «Серебрянское лесничество было для ВСУ важнейшим оборонительным рубежом. Взятие его под контроль ВС РФ создает серьезные проблемы для украинской армии», – отметил военкор Федор Громов. Он напомнил, что российские войска вошли в Ямполь. В этом населенном пункте противнику фактически не за что «цепляться», поскольку там нет высотных зданий.

    Преимуществом наших бойцов становится и контроль над лесами, где появляется возможность «подтягивать военных и снабжение», указал собеседник. «Кроме того, освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск», – подчеркнул военкор.

    ВСУ же с потерей населенного пункта не смогут продолжать поддержку гарнизона в Северске по трассе, соединяющей город с Красным Лиманом, добавил Громов. Это отразится на положении противника на южном фланге Северского направления, в частности в населенных пунктах Переездное и Выемка, где российские штурмовики также ведут активные боевые действия.

    «Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, я думаю, украинские военнослужащие в Северске долго не простоят. Противник будет вынужден покидать свои позиции», – спрогнозировал спикер, допустив, что ВСУ станут отходить по проселочным дорогам к Славянску.

    Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Вместе с тем противник пытается замедлить продвижение ВС России.

    «Кроме того, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты вооруженных формирований Украины ведут маневренные действия малыми диверсионно-разведывательными группами, пытаясь таким образом ввести в заблуждение наших бойцов. Одну из таких групп численностью из трех человек наши бойцы уже уничтожили при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС РФ», – сказал Марочко ТАСС.

    Одновременно российские войска ведут бои в населенных пунктах Переездное и Выемка. «В первом случае они охватывают Северск с юга, во втором – выравнивают линию фронта», – уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с агентством. Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

    Положение группировки противника на северном фланге Северского направления особенно ухудшилось после успехов российской армии в Серебрянском лесничестве, пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность местных боев, и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 18:03 • Новости дня
    Путину в Перми представили планы создания новых авиадвигателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту России Владимиру Путину представили планы развития «ОДК-Авиадвигатель» и программу по выпуску российских двигателей большой тяги.

    В рамках рабочей поездки в Пермский край главе государства рассказали о текущей производственной программе, а также о планах по строительству нового завода «ОДК-Пермские моторы», передает ТАСС. Особое внимание уделялось разработке критических технологий для авиадвигателестроения.

    В числе ключевых проектов был отмечен авиадвигатель ПД-35, который является базовой моделью семейства турбореактивных двухконтурных двигателей с тягой от 24 до 38 тонн. Это перспективное направление для российского авиастроения.

    Конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель» занимается не только авиационными двигателями, но и промышленными газотурбинными установками, а также электростанциями, созданными на базе авиационных технологий.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    В октябре прошлого года двигатель ПД-35 успешно прошел первый этап испытаний.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 00:01 • Новости дня
    Якушев: Избирательная кампания 2026 года не будет скучной
    Якушев: Избирательная кампания 2026 года не будет скучной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Избирательная кампания 2026 года будет насыщенной: федеральная повестка взбодрит партийную конкуренцию на выборах в Госдуму. На этом фоне «Единая Россия» намерена после Нового года начать сбор предложений в народную программу, а особый акцент партия сделает на вовлечение в политику ветеранов СВО, сказал Владимир Якушев, секретарь Генсовета «Единой России».

    «Успех «Единой России» обусловлен тремя факторами. Первый – это консолидация избирателей вокруг флага и президента. Второй – развитие партийной инфраструктуры с акцентом на работу с первичными партийными организациями, или, как мы их называем, «первичками». Третий – освобождение региональных исполкомов (РИК) от лишней отчетности в пользу большей работы с избирателями», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    В этой связи, по его словам, «курс на разбюрокрачивание партии будет продолжен». «Это позволит экономнее и расчетливее использовать доступные нам ресурсы. Лишняя бюрократия в работе партии недопустима, – пояснил Якушев. – Также мы упростили механизм принятия отдельных решений, где все большую роль играют РИК. Для этого создано специальное приложение, где мы оперативно проводим голосования. Решения принимаются на основе голосования всех 89 региональных исполкомов».

    Отдельно секретарь Генсовета акцентировал внимание на работе с первичными отделениями. «Первички должны быть активными участниками всех процессов. Долгое время им ставили непростые задачи без учета их мнения. Сегодня все иначе, – отметил он. – Также мы акцентируем внимание на термине «однопартийцы» – и неважно, речь идет о члене партии из первички или из высшего совета».

    Отвечая на вопрос о специфике работы в исторических регионах, собеседник отметил, что партийную структуру в регионах Донбасса и Новороссии постепенно приводят к общероссийскому стандарту. «Индивидуальный подход в этом плане минимизирован. Мы – одна страна, – заверил секретарь Генсовета. – Единственное, что влияет на работу – вопросы безопасности, ведь в зоне боевых действий проводить крупные собрания опасно из-за обстрелов. Но и эти вопросы постепенно решаются».

    «В целом же избирательная кампания 2026 года скучной не будет, – уточнил Якушев. – Особенно в тех регионах, где выборы в Госдуму совпадут с голосованием глав субъектов и депутатов всех уровней. Те регионы, где избирателям предстоит получить четыре и более бюллетеней, автоматически попадут в «красную зону» в силу высокой организационной сложности проведения масштабной кампании».

    Якушев также допускает, что «федеральная повестка 2026 года взбодрит» партийную конкуренцию на выборах в Госдуму, однако воздержался от оценок перспектив других партий. «Что касается «Единой России», то после Нового года партия начнет сбор предложений в народную программу. Сам документ не будет крупным по объему. Он должен быть доступен для чтения и понимания любому желающему», – пояснил секретарь Генсовета.

    Кроме того, по его словам, партия сохранит особое внимание к кандидатам-участникам СВО.

    «Участники специальной военной операции, безусловно, будут представлены в новом созыве Государственной Думы. Это прямое поручение президента, и партия работает над его выполнением. Наша задача – чтобы бойцы СВО пришли работать в парламент. При этом они должны иметь безупречную репутацию и быть хорошо подготовленными к работе в высшем законодательном органе страны. Партия сделает для этого все необходимое: подготовка будет идти на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества. Мы ведем эту работу планово и продолжим ее в рамках избирательной кампании 2026 года», – подчеркнул Якушев.

    В заключении он дал несколько советов действующим депутатам, которые хотели бы сохранить свой мандат в Госдуме следующего созыва. «Прежде всего – это активная работа в округе, продвижение интересов своего региона, продуктивная работа в законотворчестве и активное участие в партийной жизни», – резюмировал Якушев.

    Ранее Владимир Путин призвал лидеров парламентских фракций поддержать вовлечение ветеранов СВО в политику. «Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу партий и на местах, и в центре, в Государственной Думе, в федеральных органах власти», – подчеркнул президент.

    По его мнению, необходимо «искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине». Глава государства уточнил, что ветераны боевых действий станут подходящими кандидатами на руководящие посты, поскольку именно они являются «сменой» действующего руководства.

    Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который продлился с 12 по 14 сентября. В ходе электоральных кампаний были избраны 21 глава субъектов, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня. В рамках этой кампании отдельного внимания заслуживают результаты кандидатов-ветеранов СВО.

    Только от «Единой России» (ЕР) победу одержали 837 участников боевых действий. Лидер думской фракции партии Владимир Васильев высоко оценил подобный итог голосования. «Полагаю, что эти результаты свидетельствуют о доверии партии, проводящей курс президента, работающей вместе с правительством в интересах людей», – заявил он.

    В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев ранее отметил, что в рамках выборов в 2026 году участие ветеранов будет «еще шире». Он также напомнил, что именно «Единая Россия» первой откликнулась на призыв президента «по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь».

    При этом в рамках ЕДГ-2025 «Единая Россия» добилась уверенной победы. Так, по партийным спискам ЕР сумела получить 82% мандатов (в 2020 году данный показатель равнялся 73,9%). Кроме того, все кандидаты, выдвинутые «Единой Россией» на пост глав регионов, также сумели выиграть выборы.

    Комментарии (0)
    Главное
    НАТО начало операцию «Восточный часовой»
    Минюст признал блогера Романа Алехина иноагентом
    СМИ сообщили о возвращении сбежавшего с Украины Кулебы
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне
    Росфинмониторинг включил движение сатанистов в перечень террористов и экстремистов
    МОК запретил россиянам участвовать в командных дисциплинах Олимпиады-2026

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

      5 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      12 комментариев
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации