Путин встретился с переизбранным губернатором Пермского края

Якушев: Избирательная кампания 2026 года не будет скучной

Tекст: Алексей Нечаев

«Успех «Единой России» обусловлен тремя факторами. Первый – это консолидация избирателей вокруг флага и президента. Второй – развитие партийной инфраструктуры с акцентом на работу с первичными партийными организациями, или, как мы их называем, «первичками». Третий – освобождение региональных исполкомов (РИК) от лишней отчетности в пользу большей работы с избирателями», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

В этой связи, по его словам, «курс на разбюрокрачивание партии будет продолжен». «Это позволит экономнее и расчетливее использовать доступные нам ресурсы. Лишняя бюрократия в работе партии недопустима, – пояснил Якушев. – Также мы упростили механизм принятия отдельных решений, где все большую роль играют РИК. Для этого создано специальное приложение, где мы оперативно проводим голосования. Решения принимаются на основе голосования всех 89 региональных исполкомов».

Отдельно секретарь Генсовета акцентировал внимание на работе с первичными отделениями. «Первички должны быть активными участниками всех процессов. Долгое время им ставили непростые задачи без учета их мнения. Сегодня все иначе, – отметил он. – Также мы акцентируем внимание на термине «однопартийцы» – и неважно, речь идет о члене партии из первички или из высшего совета».

Отвечая на вопрос о специфике работы в исторических регионах, собеседник отметил, что партийную структуру в регионах Донбасса и Новороссии постепенно приводят к общероссийскому стандарту. «Индивидуальный подход в этом плане минимизирован. Мы – одна страна, – заверил секретарь Генсовета. – Единственное, что влияет на работу – вопросы безопасности, ведь в зоне боевых действий проводить крупные собрания опасно из-за обстрелов. Но и эти вопросы постепенно решаются».

«В целом же избирательная кампания 2026 года скучной не будет, – уточнил Якушев. – Особенно в тех регионах, где выборы в Госдуму совпадут с голосованием глав субъектов и депутатов всех уровней. Те регионы, где избирателям предстоит получить четыре и более бюллетеней, автоматически попадут в «красную зону» в силу высокой организационной сложности проведения масштабной кампании».

Якушев также допускает, что «федеральная повестка 2026 года взбодрит» партийную конкуренцию на выборах в Госдуму, однако воздержался от оценок перспектив других партий. «Что касается «Единой России», то после Нового года партия начнет сбор предложений в народную программу. Сам документ не будет крупным по объему. Он должен быть доступен для чтения и понимания любому желающему», – пояснил секретарь Генсовета.

Кроме того, по его словам, партия сохранит особое внимание к кандидатам-участникам СВО.

«Участники специальной военной операции, безусловно, будут представлены в новом созыве Государственной Думы. Это прямое поручение президента, и партия работает над его выполнением. Наша задача – чтобы бойцы СВО пришли работать в парламент. При этом они должны иметь безупречную репутацию и быть хорошо подготовленными к работе в высшем законодательном органе страны. Партия сделает для этого все необходимое: подготовка будет идти на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества. Мы ведем эту работу планово и продолжим ее в рамках избирательной кампании 2026 года», – подчеркнул Якушев.

В заключении он дал несколько советов действующим депутатам, которые хотели бы сохранить свой мандат в Госдуме следующего созыва. «Прежде всего – это активная работа в округе, продвижение интересов своего региона, продуктивная работа в законотворчестве и активное участие в партийной жизни», – резюмировал Якушев.

Ранее Владимир Путин призвал лидеров парламентских фракций поддержать вовлечение ветеранов СВО в политику. «Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу партий и на местах, и в центре, в Государственной Думе, в федеральных органах власти», – подчеркнул президент.

По его мнению, необходимо «искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине». Глава государства уточнил, что ветераны боевых действий станут подходящими кандидатами на руководящие посты, поскольку именно они являются «сменой» действующего руководства.

Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который продлился с 12 по 14 сентября. В ходе электоральных кампаний были избраны 21 глава субъектов, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня. В рамках этой кампании отдельного внимания заслуживают результаты кандидатов-ветеранов СВО.

Только от «Единой России» (ЕР) победу одержали 837 участников боевых действий. Лидер думской фракции партии Владимир Васильев высоко оценил подобный итог голосования. «Полагаю, что эти результаты свидетельствуют о доверии партии, проводящей курс президента, работающей вместе с правительством в интересах людей», – заявил он.

В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев ранее отметил, что в рамках выборов в 2026 году участие ветеранов будет «еще шире». Он также напомнил, что именно «Единая Россия» первой откликнулась на призыв президента «по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь».

При этом в рамках ЕДГ-2025 «Единая Россия» добилась уверенной победы. Так, по партийным спискам ЕР сумела получить 82% мандатов (в 2020 году данный показатель равнялся 73,9%). Кроме того, все кандидаты, выдвинутые «Единой Россией» на пост глав регионов, также сумели выиграть выборы.