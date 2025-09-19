  • Новость часаПутин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Какие новые системы РЭБ нужны российским войскам
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    Названы не заменимые искусственным интеллектом профессии
    Чурикова: Культурное разнообразие на «Интервидение» станет «кайфом» для зрителей
    Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным
    ЕК предложила санкции против компаний Китая за «поддержку ВПК России»
    Узбеки попали в рабство на Украине
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    10 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    16 комментариев
    19 сентября 2025, 17:30 • Новости дня

    Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Independent: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет, на котором летели американский лидер Дональд Трамп и первая леди США Мелания, был вынужден сесть в лондонском аэропорту Лутон из-за технической неисправности, пишет Independent.

    Как сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом, причиной стала проблема с гидравликой, передает ТАСС. Решение о посадке приняли в целях предосторожности.

    После приземления чета Трампов пересела на резервный вертолет и продолжила путь в аэропорт Станстед, куда изначально и направлялась.

    Телеканал CNN сообщал, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Напомним, Трамп во время визита в Британию похлопал по спине короля Карла III, нарушив этикет.

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    Комментарии (11)
    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию

    Политолог Ткаченко: Трамп показал скупое отношение к интересам Британии

    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп сделал реверанс в сторону Британии, которая оказала ему пышный прием. Так политолог Вадим Трухачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слова президента США, пообещавшего «поддерживать мир» на Украине после урегулирования. Иной точки зрения придерживается политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, это заявление ни к чему не обязывает и является «дипломатической игрой американца».

    «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской – это не так: там считается нормой, что называется, «брякнуть» и забыть», – сказал политолог Вадим Трухачев, предложив рассматривать заявления Дональда Трампа, сделанные после переговоров с британским премьером Киром Стармером, через призму культурных различий.

    По его мнению, реверанс Трампа в адрес принимающей стороны, включая упоминание о «гарантиях безопасности» для Украины, не является заслугой Стармера, который идеологически далек от американского лидера. «Речь идет скорее о влиянии постепенной аппаратной работы Марка Рютте. Генсек НАТО с помощью так называемого глубинного государства и антироссийской части окружения самого Трампа разворачивает его в евроатлантическую сторону», – рассуждает Трухачев.

    Несколько иную точку зрения высказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что, несмотря на пышный прием, Трамп был скуп на речи, отвечающие интересам Лондона. Собеседник расценивает заявления американского политика как «шаг в дипломатической игре главы США».

    «Американский лидер заинтересован в конфронтации между Россией и Европой, но так, чтобы Вашингтон зарабатывал от происходящего. Ничего из того, что он сказал в Британии, не противоречит этой модели, – пояснил эксперт. – Скажем, выполнение европейскими странами требования Белого дома отказаться от российской нефти нанесет удар по их экономике, которая переживает кризис. А это на руку американским промышленным компаниям, которые поддерживают президента США».

    Что касается обещания помочь «поддерживать мир» на Украине, то, по мнению Ткаченко, это ни к чему не обязывающее заявление. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел». С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент США отметил, что конфликт на Украине, который, как он полагал, удастся урегулировать проще всего благодаря его отношениям с российским коллегой, оказался сложнее, чем ожидалось. «Посмотрим, чем это обернется», – добавил Трамп.

    Стармер, в свою очередь, использовал эту возможность, чтобы призвать к усилению давления на Москву. «Только тогда, когда президент (Трамп) оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию», – заявил британский премьер.

    Американский лидер также заявил, что «был недоволен», узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС «закупали российскую нефть». По его мнению, снижение цен на энергоресурсы «не оставит России выбора», кроме как согласиться на завершение конфликта на Украине. Впрочем, он выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия. «В нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», – отметил Трамп.

    Глава США сообщил, что после урегулирования Вашингтон готов оказать содействие в поддержании мира на Украине, в том числе в вопросе «воздушной поддержки». Он напомнил, что Штаты оказывают поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных. Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. «Мы это сделаем так или иначе», – заявил президент США.

    Напомним, американский лидер 17-18 находился в Британии с госвизитом. Первый день он провел за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Впрочем, в экспертном сообществе происходящее сочли «клоунадой и шапито». Перед приездом Трампа СМИ писали, что британские власти рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта.

    Сейчас же пресса отмечает: роскошный королевский прием, оказанный президенту США, не принес видимых результатов, поскольку он не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа. В то же время The New York Times обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и Стармером уже можно считать успехом для британской стороны.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Трамп не счел ошибкой приглашение Путина на Аляску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не считает ошибкой приглашение президента России Владимира Путина на Аляску, несмотря на продолжающуюся спецоперацию на Украине.

    Президент США Дональд Трамп не считает ошибочным свое приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить Аляску, передает РИА «Новости». На этот счет американскому лидеру был задан вопрос на пресс-конференции в Британии, где Трамп находится с официальным визитом.

    Трамп кратко ответил на вопрос журналистов: «Нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что российские власти не оправдали его ожиданий по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что усилия Владимира Путина приводят к росту числа стран, понимающих российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Песков также подчеркнул, что Трамп циничен в хорошем смысле слова, с ним проще договариваться, так как он смотрит на ситуацию с позиции бизнеса.


    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта

    Трамп: США помогут поддерживать мир на Украине после завершения конфликта

    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены участвовать в обеспечении безопасности, когда конфликт «будет урегулирован». Он заверил, что США «помогут поддерживать мир», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», – заявил глава американского государства.

    Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон оказывает поддержку Киеву, предоставляя разведывательные данные.

    Американский лидер выразил уверенность, что мирное урегулирование украинского кризиса будет достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп считает, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Трамп призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России. Американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:27 • Новости дня
    Трамп снова перепутал Армению и Албанию
    Трамп снова перепутал Армению и Албанию
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, когда упомянул о конфликте с Азербайджаном.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс Трамп заявил: «Мы, к примеру, обеспечили урегулирование между Азербайджаном и Албанией», передает ТАСС.

    Американский лидер добавил, что конфликт между этими странами «продолжался многие годы». На самом деле речь шла о противостоянии между Азербайджаном и Арменией, а не Албанией.

    Напомним, в августе американский президент не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире, беседуя с журналистом Марком Левиным. Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 06:33 • Новости дня
    Суд в Москве продлил арест взятому в плен британскому наемнику

    Суд в Москве продлил арест взятому в плен в Донбассе британскому наемнику Дэвису

    Tекст: Антон Антонов

    Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен, свидетельствуют данные суда в Москве.

    Соответствующее постановление о продлении ареста вступило в силу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли в плен британского наемника под Дзержинском (Торецком). Позднее его этапировали в столицу для проведения следственных действий и судебно-медицинских экспертиз.

    По словам самого Дэвиса, после 16 лет в армии Великобритании и проблем с наркотиками его уволили со службы. Он признался, что ему было сложно найти работу на родине из-за психологических проблем и нестабильности, поэтому он отправился на Украину.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Трамп предложил Стармеру использовать армию против нелегалов

    Трамп посоветовал Стармеру применить армию для борьбы с мигрантами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил премьеру Британии Киру Стармеру рассмотреть применение армии для борьбы с нелегальной миграцией.

    Президент США Дональд Трамп порекомендовал премьер-министру Британии Киру Стармеру рассмотреть возможность использования армии для борьбы с нелегальными мигрантами, передает ТАСС.

    Трамп на пресс-конференции с главой правительства Британии подчеркнул, что США столкнулись с миллионами нелегально пересекавших границу людей, и связал это с политикой администрации Джо Байдена.

    Говоря о ситуации в Британии, Трамп заявил, что если бы он управлял страной, он бы «остановил» поток нелегальных мигрантов, прибывающих на лодках через Ла-Манш. «И не важно, если вы призовете армию, не важно, какие способы вы будете использовать», – заявил американский президент, добавив, что нелегальная миграция «разрушает страны изнутри».

    По информации МВД Британии, с июля прошлого года по начало августа этого года через пролив Ла-Манш на надувных лодках прибыли 50,2 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель на 13,6 тыс. человек превышает аналогичный период предыдущего года. Только за период с 5 июля 2023 года по 11 августа 2024 года нелегально через Ла-Манш в Британию попали 36 345 человек.

    Волна антимигрантских протестов в августе охватила десятки городов Британии после скандала с размещением беженцев в гостиницах.

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с мигрантами в Британии.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти

    Трамп: Лондон поддержал отказ от российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Британии Кир Стармер выразил поддержку инициативе по прекращению закупок российской нефти европейскими странами, пишет Reuters.

    По информации Reuters, заявление прозвучало на борту президентского самолета после визита Трампа в Британию, передает РИА «Новости».

    «Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть», – сообщил президент США журналистам.

    Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 09:49 • Новости дня
    NYT: Британия не смогла изменить отношение Трампа к Украине и Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пышный прием в Лондоне не убедил Дональда Трампа пересмотреть взгляды по ключевым для Британии вопросам безопасности, включая Украину и Израиль, пишет американская газета The New York Times (NYT).

    Пышный прием, который британцы устроили Дональду Трампу во время его визита, не повлиял на его позицию по ключевым вопросам безопасности, связанным с Украиной и Израилем, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Газета отмечает, что два дня парадов, проездов в позолоченных экипажах и выступлений пилотажных групп явно пришлись Трампу по душе.

    Однако, несмотря на торжественную атмосферу и «беспрецедентную демонстрацию гостеприимства», визит не привел к политическим прорывам. The New York Times подчеркивает, что Трамп не смягчил условия торгового соглашения с Британией и не стал обещать новые шаги по вопросам войны России на Украине и военной кампании Израиля в секторе Газа.

    В то же время издание обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и премьер-министром Кимом Стармером уже можно считать успехом визита для британской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил перед вылетом в Британию, что Украина «в серьезной беде». Трамп также призвал Европу прекратить закупки российской нефти. Число заявок на британское гражданство от американцев выросло на 50%.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Оксфорд и Кембридж впервые не вошли в тройку рейтинга престижных британских вузов

    Оксфорд и Кембридж заняли только четвертое место в рейтинге вузов Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Престижные университеты Оксфорд и Кембридж впервые за тридцать лет не вошли в тройку лидеров рейтинга Good University Guide.

    Старейшие британские университеты Оксфорд и Кембридж впервые не попали в тройку рейтинга Good University Guide, который с 1993 года публикует газета The Times, передает ТАСС.

    Лондонская школа экономики второй год подряд возглавила список, за ней следуют Сент-Эндрюсский и Даремский университеты. Оксфорд и Кембридж теперь делят четвертое место.

    Составители рейтинга отметили, что Даремский университет обошел многих конкурентов по уровню преподавания, исследований, удовлетворенности студентов и результатам выпускников. По трудоустройству выпускников Дарем уступил только Имперскому колледжу Лондона, который занял шестое место в общем рейтинге.

    Редактор справочника The Times и The Sunday Times Хелен Дэвис заявила: «В очень конкурентной десятке лучших университетов Дарем за год поднялся на две ступеньки, что является значительным достижением». Она отметила, что позиции вуза укрепились за счет повышения качества преподавания и улучшения условий для студентов.

    Ранее председатель Управления по делам студентов Эдвард Пек сообщил газете, что рассматривает возможность применения рейтингов качества преподавания для регулирования платы за обучение в вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Британии Риши Сунак занял позиции в Стэнфордском и Оксфордском университетах после ухода с поста.

    Кембриджский университет ранее решил не сообщать студентам их экзаменационные рейтинги в целях снижения стресса.

    Между тем Киргизия в 2023 году приняла решение заменить советские учебники на учебные пособия Кембриджа и Оксфорда.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Аналитик: Трамп повторяет ошибку Байдена, оказывая давление на Индию

    Аналитик Юшков: Трамп повторяет ошибку Байдена, оказывая давление на Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты рискуют открыть второй фронт против Индии и России, однако союзники Вашингтона не поддерживают санкционные инициативы, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Юшков отметил, что Дональд Трамп может повторить просчеты Джо Байдена, пытаясь усилить санкционное давление. Эксперт напомнил, что Трамп сам активно критиковал Байдена за рост цен на топливо в США после введения первой волны санкций против России в 2022 году. Тогда Россия переориентировала поставки на Индию, а цена нефти превышала 120 долларов за баррель. «Трамп активно эту историю эксплуатировал», – сказал Юшков, передает «Царьград».

    По мнению эксперта, несмотря на рост добычи, США остаются импортерами нефти и зависят от мирового рынка, что ограничивает возможности Трампа по жестким санкциям. Он уточнил, что газовую отрасль страна контролирует сильнее, но в нефтяной сфере зависимость от импорта сохраняется. Это, по словам Юшкова, и есть «главный сдерживающий фактор для Трампа».

    Юшков также отметил, что ответственность за санкции США и их союзники перекладывают друг на друга. Европейские страны требуют от Вашингтона жестких мер, однако Трамп отвечает, что сначала именно Европа должна отказаться от российской нефти, прежде чем требовать аналогичных шагов от США.

    Ранее министры финансов стран G7 рассматривали возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за закупок российской нефти.

    Министр торговли США Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после прекращения ею закупок нефти из России. Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз установить пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 11:15 • Новости дня
    Politico: Стармер пышным приемом Трампа не смог добиться отмены пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Пышный государственный прием президента США Дональда Трампа Британии принес рекордные инвестиции, но не обеспечил давно ожидаемого прорыва в сфере торговых пошлин для Британии, сообщает Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и король Карл встретили президента США Дональда Трампа во время официального визита, который сопровождался публичными заявлениями о прочности британско-американских отношений, передает Politico.

    Трамп отметил, что США и Британия «сделали больше добра на планете, чем любые две страны в истории», пообещав, что «мы всегда будем друзьями».

    Однако за внешней демонстрацией дружбы скрываются нерешенные проблемы. Переговоры о снятии 25% тарифов на сталь и алюминий с Британии закончились безрезультатно, и эти пошлины останутся в силе. Кроме того, Стармер в ближайшее время собирается признать государственность Палестины, что вызвало разногласия с Трампом, который заявил, что это одно из немногих расхождений между ними.

    В рамках визита было объявлено о крупных инвестициях и новых соглашениях. Стармер сообщил о подписании сделок на 250 млрд фунтов, в том числе о 30 млрд от американских технологических компаний и о соглашении по развитию технологий, а глава Nvidia пообещал поставить 120 тыс. чипов для новых центров обработки данных в Британии.

    Тем не менее в других сферах Британия не добилась успеха. Стармеру и его команде не удалось добиться отмены пошлин на сталь, что вызывает разочарование среди представителей отрасли и профсоюзов. Помощник генсека профсоюза работников металлургии Community назвал отсутствие прогресса «чрезвычайно разочаровывающим».

    Несмотря на громкие заявления, некоторые эксперты считают, что положительный эффект от визита может быть кратковременным, особенно в свете сохранения тарифов и неопределенности по вопросу поддержки Украины. Помимо этого, внутри страны у Стармера сохраняются сложности: 70% жителей Британии не любят Трампа, и даже позитивные слова от американского президента вряд ли изменят общественное мнение или уладят разногласия внутри Лейбористской партии.

    В то время как команда Стармера видит в визите дипломатическую победу и инструменты для продвижения британских интересов, остается вопрос о том, сможет ли правительство реализовать «особые отношения» на практике, учитывая возможные дипломатические трудности впереди.

    Ранее The New York Times сообщила, что пышный прием в Лондоне не повлиял на взгляды Дональда Трампа по вопросам безопасности, важным для Британии.

    CNN отметил, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Американист Малек Дудаков назвал визит Трампа в Британию клоунадой.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа пригласить Карла III в США

    The Telegraph: Трамп намерен пригласить короля Карла III в США

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность официального приглашения короля Карла III в Соединенные Штаты на 250-летие независимости США которое состоится в 2026 году, сообщает The Telegraph.

    Президент США Дональд Трамп намерен пригласить короля Карла III посетить Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Telegraph.

    По информации издания, Белый дом рассматривает возможность пригласить британского монарха на празднование 250-летия независимости США, которое состоится в 2026 году.

    По данным источников газеты, Вашингтон хочет, чтобы Британия «сыграла главную роль» в торжествах по случаю юбилея. В то же время подчеркивается, что речь пока идет о предварительных планах, и детали возможного государственного визита еще не обсуждались.

    Американский чиновник, на которого ссылается The Telegraph, отметил, что Дональду Трампу понравилась организация визита в Британию. «Это была действительно фантастическая поездка», – заявил он, добавив, что британская сторона «установила высокую планку для своей будущей поездки» в Соединенные Штаты.

    Ранее Дональд Трамп прибыл в Соединенное Королевство с государственным визитом вечером 16 сентября. Его принял Карл III в Виндзорском замке 17 сентября.

    В Лондоне Трампа чествовали парадами, банкетом и королевскими церемониями. На следующий день он провел переговоры с премьер-министром Киром Стармером в загородной резиденции Чекерс.

    Комментарии (0)
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    ЕC решил ввести санкции против системы «Мир» за пределами России
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    Небензя напомнил о нелепых заявлениях Бербок на посту главы МИД Германии
    ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая
    Движение «Сорок сороков» предложило запретить продажу презервативов семьям
    Тим Бертон и Моника Белуччи объявили о расставании

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

