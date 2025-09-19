Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?0 комментариев
Захарова обвинила «дроновую коалицию» в соучастии преступлений Киева с БПЛА
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о полной ответственности стран-участниц «дроновой коалиции» за атаки ВСУ на гражданские объекты России.
Страны, входящие в так называемую дроновую коалицию и поставляющие беспилотные летательные аппараты киевским властям, полностью ответственны за совершаемые с их помощью преступления, следует из комментария в Telegram-канале МИД.
Захарова также обратила внимание, что участникам «дроновой коалиции» стоит осознать масштабы ежедневных атак ВСУ с применением дронов по гражданским объектам и мирному населению на территории России. По ее словам, претензии этих государств к России на фоне собственных поставок вооружений выглядят «откровенно лицемерно и неуместно».
По данным МИД, в состав «дроновой коалиции» по обеспечению Украины беспилотниками входит 20 стран. Российская сторона призывает участников коалиции не игнорировать факты ударов по российским регионам и предупреждает о неизбежной ответственности за подобные действия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нежелании Запада расследовать инцидент с БПЛА в Польше.