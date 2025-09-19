Захарова обвинила «дроновую коалицию» в соучастии преступлений Киева с БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Страны, входящие в так называемую дроновую коалицию и поставляющие беспилотные летательные аппараты киевским властям, полностью ответственны за совершаемые с их помощью преступления, следует из комментария в Telegram-канале МИД.

Захарова также обратила внимание, что участникам «дроновой коалиции» стоит осознать масштабы ежедневных атак ВСУ с применением дронов по гражданским объектам и мирному населению на территории России. По ее словам, претензии этих государств к России на фоне собственных поставок вооружений выглядят «откровенно лицемерно и неуместно».

По данным МИД, в состав «дроновой коалиции» по обеспечению Украины беспилотниками входит 20 стран. Российская сторона призывает участников коалиции не игнорировать факты ударов по российским регионам и предупреждает о неизбежной ответственности за подобные действия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нежелании Запада расследовать инцидент с БПЛА в Польше.