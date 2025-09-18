Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Количество каналов в Мax выросло в три с половиной раза
За первые сутки открытого тестирования блогеры категории «А+» создали свыше 1500 новых каналов на платформе национального мессенджера Max.
Мax начал второй этап тестирования каналов 17 сентября, разрешив присоединиться авторам с крупной аудиторией. В числе новых пользователей оказались известные личности, такие как музыканты Сергей Шнуров, Арсений Бородин, певица МаkSим, диджитал-эксперт Алексей Ткачук и популяризатор науки Сергей Чумаков, сообщает VK. К ним присоединились блогеры Никита Шульгин и Мусим Ашуров.
Первый этап тестирования проходил в закрытом формате и длился два месяца. За это время более 600 авторов опробовали новую функцию, охватив свыше 5,5 млн пользователей. Открытый этап позволяет авторам с минимум 10 тыс. подписчиков в одной из соцсетей подключаться через чат-бота, найденного по слову «каналы» или по специальной ссылке.
