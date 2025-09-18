Эресуннский мост оказался полностью закрыт из-за угрозы разлома

Из-за размытия воды Эресуннский мост между Данией и Швецией закрыли для транспорта

Tекст: Денис Тельманов

Полное перекрытие Эресуннского моста между Данией и Швецией было введено из соображений безопасности, передает ТАСС. Причиной стало затопление части автомагистрали E20 в Копенгагене у аэропорта, где вода размыла основание дороги, что могло привести к разлому покрытия.

По словам начальника полиции Копенгагена Хенрика Стормера, «из-за воды основание дороги размыло. Это означает, что в покрытии может образоваться разлом». Полиция настоятельно рекомендовала водителям отказаться от поездок на машинах и воспользоваться общественным транспортом.

К обеду движение транспорта по мосту было возобновлено, но автомобили пропускали с временными интервалами. Коммунальная служба сообщила, что за два часа утром собрали 8 тыс. литров воды, однако источник утечки пока не установлен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проливные дожди привели к разрушениям и затоплениям в Кишиневе, центральных и южных районах Молдавии.

Сильные дожди на Бали вызвали подтопление нескольких районов, где уровень воды местами достигал пояса взрослого человека, а дороги и дома оказались повреждены.

В Китае в результате падения строящегося моста через реку Хуанхэ погибли 12 строителей, еще четверо пропали без вести.