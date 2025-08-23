В Китае рухнул строящийся мост через реку Хуанхэ

Путин поблагодарил Кириенко за работу по созданию Росатома

Tекст: Антон Антонов

Путин заявил, что Россия гордится научными триумфами таких ученых, как Игорь Курчатов и Юлий Харитон, Андрей Сахаров и Яков Зельдович. Они дали жизнь множеству «новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, сформировали единый, уникальный научно-промышленный комплекс», передает РИА «Новости».

Президент отметил, что в 2007 году появилась госкорпорация Росатом, задачей которой было «сохранить и приумножить это великое наследие». «Вот, Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», – сказал Путин. Зал приветствовал Кириенко аплодисментами.

Путин подчеркнул, что решение создать Росатом позволило обеспечить «высокую динамику развития» атомной отрасли в России в 21 веке.

Ранее в Сарове на выставке о будущем научных центров в закрытых городах президенту представили проект образовательного и научного центра в Челябинской области «Новый Снежинск», созданного на базе РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина. Директор института Михаил Железнов поблагодарил главу государства за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов. На это Путин уточнил, что «Сергей Владиленович занимался созданием корпорации».

Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

Накануне на праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии. По его словам, в 2007 году на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли и создании Росатома. Тогда «очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву». «Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – рассказал Кириенко.