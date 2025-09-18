Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
В Киргизии ввели новую 12-летнюю систему школьного образования
В Киргизии с нового учебного года ученики будут обучаться по 12-летней системе, при этом в программу добавлены новые учебники и усилена профориентация, заявил президент республики Садыр Жапаров.
Киргизия официально перешла на 12-летнее школьное образование, сообщает ТАСС
Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что изменения основаны на международном опыте и следуют примеру более чем 180 стран, среди которых Казахстан и Узбекистан.
Жапаров объяснил, что исследования выявили у 15-летних учеников серьезные пробелы в понимании текста и решении задач. «Двенадцатилетнее образование не только продлевается на один год, но и полностью обновляется его содержание. Дети читают по новым книгам, уделяя особое внимание практике и мышлению», – заявил президент.
Старшеклассникам вводится профориентация, больше внимания уделяется математике и естественным наукам. Усиливается дисциплина, снимаются ограничения на телефоны, расширяется поддержка родителей, создаются условия для инклюзивного обучения.
Президент также отметил, что по-прежнему сохраняется нехватка учителей, главным образом из-за низких зарплат в отдельных школах.
