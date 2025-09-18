В Киргизии ввели новую 12-летнюю систему школьного образования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киргизия официально перешла на 12-летнее школьное образование, сообщает ТАСС



Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что изменения основаны на международном опыте и следуют примеру более чем 180 стран, среди которых Казахстан и Узбекистан.

Жапаров объяснил, что исследования выявили у 15-летних учеников серьезные пробелы в понимании текста и решении задач. «Двенадцатилетнее образование не только продлевается на один год, но и полностью обновляется его содержание. Дети читают по новым книгам, уделяя особое внимание практике и мышлению», – заявил президент.

Старшеклассникам вводится профориентация, больше внимания уделяется математике и естественным наукам. Усиливается дисциплина, снимаются ограничения на телефоны, расширяется поддержка родителей, создаются условия для инклюзивного обучения.

Президент также отметил, что по-прежнему сохраняется нехватка учителей, главным образом из-за низких зарплат в отдельных школах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил важность гуманитарных связей между Россией и Киргизией на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Путин также поблагодарил Киргизию за особое отношение к русскому языку.