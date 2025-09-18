Обвиняемый в получении взяток экс-мэр Вологды умер в больнице

Tекст: Алексей Дегтярев

Шулепов умер в Вологодской областной клинической больнице, где проходил длительное лечение от хронического заболевания, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там пояснили, что сообщения о его смерти в СИЗО не соответствуют действительности.

Ранее дочь Шулепова Елена сообщила, что бывший мэр Вологды умер на 68-м году жизни.

В ноябре 2024 года он перенес инсульт, за этим последовали операции, включая операцию по установке кардиостимулятора.

Ранее Генпрокуратура подавала иск к Шулепову, а также к его жене, дочери, племяннице и приближенным. Ведомство требовало конфисковать десятки земельных участков, домов и квартир.