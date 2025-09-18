Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Хабаровский край возглавил рейтинг регионов по впервые установленной наркомании
Статистика Министерства здравоохранения России показала, что Хабаровский край вышел на первое место по самому высокому уровню впервые выявленной наркомании в 2024 году.
Регион занял первое место по числу новых диагнозов наркомании в России за 2024 год. Уровень заболеваемости в регионе составил 19,6 на 100 тыс. населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику Минздрава.
Второе и третье места заняли соответственно Новосибирская область с показателем 18,4 и Свердловская область с 17,7.
В пятерку регионов с наиболее высокой заболеваемостью также вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Далее следуют Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), Алтайский край и Еврейская автономная область (по 13,7).
Самые низкие показатели зафиксированы в Чувашской Республике – 1,4, Белгородской области – 3,2 и Оренбургской области – 3,4. В Ненецком и Чукотском автономных округах случаев наркомании в 2024 году не зарегистрировано.
Ранее Кабардино-Балкария стала лидером среди российских регионов по темпам прироста числа преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах за первые семь месяцев 2025 года.