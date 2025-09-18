Хабаровский край возглавил рейтинг регионов по впервые установленной наркомании

Tекст: Алексей Дегтярев

Регион занял первое место по числу новых диагнозов наркомании в России за 2024 год. Уровень заболеваемости в регионе составил 19,6 на 100 тыс. населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику Минздрава.

Второе и третье места заняли соответственно Новосибирская область с показателем 18,4 и Свердловская область с 17,7.

В пятерку регионов с наиболее высокой заболеваемостью также вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Далее следуют Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), Алтайский край и Еврейская автономная область (по 13,7).

Самые низкие показатели зафиксированы в Чувашской Республике – 1,4, Белгородской области – 3,2 и Оренбургской области – 3,4. В Ненецком и Чукотском автономных округах случаев наркомании в 2024 году не зарегистрировано.

Ранее Кабардино-Балкария стала лидером среди российских регионов по темпам прироста числа преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах за первые семь месяцев 2025 года.