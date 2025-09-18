Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
Москвичам пообещали облачную и теплую погоду в четверг
В столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди и дневная температура до 20 градусов выше нуля, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами возможен небольшой дождь, передает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра. Днем температура воздуха прогреется до 18-20 градусов тепла, а ночью в пятницу может опуститься до плюс девяти градусов.
Ветер будет южным, его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 748 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура воздуха будет варьироваться от 16 до 21 градуса выше нуля. В ночные часы пятницы возможное понижение температуры до плюс шести градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптики ранее прогнозировали новое рекордное значение давления в столице. В ближайшее время в Москве ожидают наступление бабьего лета.