Tекст: Дмитрий Зубарев

В районе Юнаковки продолжаются ожесточённые бои, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер». Враг оказывает сильное сопротивление и пытается прорвать фланги наступающих «Северян», однако активная работа авиации ВКС России и артиллерии группировки «Север» позволяет сдерживать атаки. Противник предпринял одну контратаку в районе Алексеевки силами штурмовой группы 78 одшп, но понёс потери и был вынужден отступить.

Ударами ВСУ в районе Алексеевки украинское командование пыталось отвлечь внимание от главного удара, который готовился подразделениями 225 ошп и 71 оебр при поддержке танков. Разведка «Северян» вскрыла до взвода штурмовых групп, которые были уничтожены комплексным огневым воздействием. Противник потерял до 80% личного состава, два танка, одну бронемашину, есть пленные.

На Теткинском и Глушковском участках фронта обстановка без существенных изменений. Артиллерия «Севера» продолжает наносить удары по выявленным целям и скоплениям личного состава противника.

На Харьковском направлении идут тяжелые бои. «Северяне» продвинулись на востоке Волчанска в районе Тихого и на левом берегу реки Волчья – общие успехи составили до 500 метров. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы продвинулись на 300 метров, захватили два опорных пункта и закрепляются, а на участке Меловое-Хатнее продвижение составило 400 метров при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем.

Из-за серьёзных потерь командование ВСУ перебрасывает на Харьков новое подкрепление – подразделения пограничников с участков, где нет боев, а их места занимают силы территориальной обороны. На Липцовском участке фронта существенных изменений нет, но FPV-дроны «Северян» наносят удары по маршрутам снабжения противника.

Суммарные потери противника за сутки превышают 210 человек, из которых свыше 100 – на Сумском, а более 110 – на Харьковском направлениях. В Сумской области уничтожены два танка, в том числе STRV103 шведского производства, бронемашина «Хамви», два миномета, станция РЭБ, антенна связи, техника и склады. На Волчанском и Липцовском направлениях поражены САУ «Цезарь», миномет, пикапы, спутниковая связь Starlink, беспилотники и склады. На Великобурлукском направлении уничтожены пикапы, багги и ПУ БпЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Север» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ пытались отбить утраченные позиции в Сумской области, но безуспешно.