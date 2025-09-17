Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Bloomberg заявило о снижении экспорта российской нефти из-за атаки дронов ВСУ
Недельные морские поставки в среднем составили около 3,18 млн баррелей в день после самого резкого снижения с июля 2024 года, передает Bloomberg.
«Недельный экспорт из терминала в Приморске упал до самого низкого уровня с конца июля, а поставки из другого балтийского порта, Усть-Луги, составили лишь половину от показателя предыдущей недели. Валовая стоимость московского экспорта сократилась примерно на 372 млн долларов, что стало самым большим снижением по сравнению с предыдущей неделей с ноября, а выручка за неделю до 14 сентября составила около 1,28 млрд долларов», – передает Bloomberg.
Еженедельные морские поставки в среднем составляли около 3,18 млн баррелей в день в период до 14 сентября, что на 934 тыс. баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе, что является самым резким снижением с июля 2024 года, согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg.
Тем не менее, менее волатильный средний показатель за четыре недели вырос до 3,46 млн баррелей в день с пересмотренных 3,42 млн в период до сентября.
По данным агентства, на прошлой неделе украинские беспилотники нанесли удар по балтийскому транспортному узлу в Приморске, что привело к кратковременной приостановке работы и повреждению двух танкеров. Недельный экспорт с терминала упал до самого низкого уровня с конца июля. Поставки из другого балтийского порта, Усть-Луги, сократились наполовину по сравнению с предыдущей неделей.
Как писала 12 сентября газета ВЗГЛЯД, над Ленинградской областью силами и средствами ПВО сбито более 30 беспилотников, в порту Приморск ликвидируется пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Газета Politico писала, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.