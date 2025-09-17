В США решили вернуть тест по истории для получения гражданства

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти США вновь вводят гражданский тест по натурализации 2020 года для иностранцев, претендующих на американское гражданство, передает РИА «Новости». Официальная публикация соответствующего уведомления министерства внутренней безопасности США запланирована на 18 сентября.

В документе подчеркивается необходимость демонстрации знаний об основах американской истории и принципах государственного устройства.

Требования по знанию английского языка остаются прежними: экзамен по чтению, письму, устной речи и пониманию языка. Как отмечает министерство, новая версия теста использовалась в США с 1 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года, но после смены администрации была заменена прежней редакцией 2008 года.

С 2025 года кандидатов ожидает 20 дополнительных вопросов, из которых потребуется правильно ответить минимум на 12.

