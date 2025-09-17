Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Юрия Бутусова решили похоронить 21 сентября на Кунцевском кладбище
Режиссера Юрия Бутусова решили похоронить 21 сентября на Кунцевском кладбище Москвы
Прощание с выдающимся театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится 21 сентября на Кунцевском кладбище столицы в полдень, сообщила вдова режиссера Мария.
Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова состоятся 21 сентября, передает ТАСС.
Об этом журналистам сообщила вдова покойного Мария, отметив, что церемония начнется в 12 часов дня в воскресенье.
Вдова режиссера отметила: «Появилась информация. Юрия Николаевича похоронят в воскресенье в 12 часов. Это будет Кунцевское кладбище, Москва». Другие подробности, связанные с церемонией, не уточняются.
Напомним, прощание с Юрием Бутусовым прошло 23 августа в Театре имени Пушкина.
До этого сообщалось, что прах режиссера планируют доставить из Болгарии в Петербург.
Юрий Бутусов, бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова, утонул во время отдыха на болгарском побережье.