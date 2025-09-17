Песков: Слова Гутерриша о СБ ООН не выглядят пересмотром итогов Второй мировой

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прозвучало в ответ на вопрос о высказываниях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно необходимости реформирования Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Нет, не выглядит как попытки пересмотра [итогов Второй мировой войны и роли в ней СССР]. С таким тезисом мы не согласны». Представитель Кремля отметил, что инициатива Гутерриша рассматривается исключительно как вопрос реформирования структуры управления ООН, а не как пересмотр исторических итогов.

По словам Пескова, Россия не усматривает в заявлениях генерального секретаря признаков попыток изменить трактовку итогов Второй мировой войны или умалить роль СССР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш игнорирует принцип беспристрастности, закрепленный в Уставе ООН.

МИД России обвинил Гутерриша в политической ангажированности и поддержке киевского режима и западных стран.