Спецслужбы Киева предложили россиянке 8 тыс. долларов за диверсию на Транссибе
Россиянке за подрыв железной дороги на Транссибирской магистрали в Забайкалье предлагали 8 тыс. долларов, сообщила задержанная на допросе.
«Да, она мне предложила осуществить подрыв железнодорожного полотна. Ну, говорила мне, предложила деньги, 8 тыс. долларов», – сказала задержанная о своем кураторе на допросе, передает ТАСС.
Она добавила, что после получения задания закупила компоненты для самодельной бомбы, собрала ее по инструкции, а затем привела в действие.
Подозреваемая добавила, что сняла момент взрыва на камеру мобильного телефона и отправила запись куратору для получения вознаграждения.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Кроме того, ей грозит обвинение в госизмене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Напомним, ФСБ задержала в Новосибирске россиянку по подозрению в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе. По версии следствия, за вознаграждение она подорвала самодельной бомбой железнодорожные пути.
На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку.