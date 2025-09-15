Песков анонсировал несколько поездок Путина в регионы

Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина

Патриарх Кирилл заявил, что его отец крестил Владимира Путина в Ленинграде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Об этом он сообщил после литургии 12 сентября в московском Даниловом монастыре.

Патриарх Кирилл подчеркнул: «Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича».

Он добавил, что считает это не простым совпадением, а проявлением присутствия Бога в его жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об обстоятельствах своего крещения в 1952 году в Ленинграде. Путин предположил, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла.