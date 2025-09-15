Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.5 комментариев
Песков анонсировал несколько поездок Путина в регионы
Президент Владимир Путин намерен совершить несколько региональных поездок в ближайшую неделю, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент начал рабочую неделю в Кремле, сообщил Песков, передает ТАСС.
Ожидается насыщенная на события неделя, у главы государства планируется несколько поездок в регионы, добавил Песков.
Представитель Кремля пояснил, что сообщит о подробностях поездок по факту.
Ранее Песков также анонсировал поездку Путина в один из регионов России.