  • Новость часаБанк России снизил ключевую ставку до 17%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Фон дер Ляйен спровоцировала раскол среди политиков Германии
    Памфилова: На выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    12 сентября 2025, 13:14 • Новости дня

    Песков сообщил о поездке Путина в регион

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин планирует поездку в один из регионов России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Поездка состоится во второй половине дня, в пятницу, 12 сентября, сказал Песков, передает ТАСС.

    Детали поездки неизвестны, их сообщат позднее.

    Ранее Песков сообщал, что вопрос об участии Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее пока открыт.

    10 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    NI: Путин не впечатлился пролетом B-2 над Аляской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не впечатлился полетом бомбардировщиков B-2 во время встречи с американским коллегой в Аляске, пишет журнал National Interest.

    Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время выхода Путина из самолета и рукопожатия, говорится в материале National Interest.

    Это не удивило российского лидера, в ответ тот лишь «ухмыльнулся», сообщается в статье.

    При этом отмечается, что российская подлодка проекта «Ясень» подошла к атомному авианосцу ВМС США «Джеральд Р. Форд» во время операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.

    Российская сторона сообщила американской и европейской сторонам о том, что Москву не беспокоит присутствие авианосца. По мнению журнала, это сообщение рассматривается как ответ на пролет B-2 над Аляской во время визита Путина.

    Напомним, в ходе встречи с Путиным на Аляске развернули красную дорожку и провели пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Комментарии (11152)
    11 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    NYT: Путин пригрозил серьезным ответом в случае отправки войск на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подал сигнал, что любые попытки отправки европейских военных на Украину встретят жесткий ответ со стороны Москвы, пишет New York Times.

    Путин выступил с предупреждением в адрес Киева и западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Российский лидер дал понять, что любые действия по отправке европейских войск на Украину станут причиной серьезного ответа со стороны России.

    Отмечается, что Путин «не сомневается в своем военном превосходстве».

    Напомним, Италия, Румыния и Польша заявили, что направлять своих военных на украинскую территорию не собираются, но поддержат мир как-то иначе.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о скором согласовании участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Французский лидер указывал на готовность нескольких стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп заявил о затягивании Россией урегулирования по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы растягивает процесс мирного урегулирования по украинскому вопросу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то – и это совершенно недопустимо», – заявил Трамп в интервью с ведущим Стивом Розенбергом, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций.

    До этого сам Трамп указывал на возможность введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин указал на спад сельского хозяйства Смоленской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным президент России Владимир Путин обратил внимание на небольшое снижение результатов в аграрном секторе региона.

    «Сельское хозяйство у вас немножко припало в прошлом году», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в Смоленской области созданы условия для инвестиционного развития: действуют территория опережающего развития и особая экономическая зона. Президент поинтересовался у губернатора, насколько успешно функционируют эти экономические инструменты.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возвращении президента из Сочи в Москву и анонсировал встречу с губернатором Смоленской области.

    В ходе встречи с Анохиным Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства и одобрил идею провести форум России и Белоруссии в Смоленской области.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами

    Проекты победителей конкурса «Родная игрушка» появятся на полках российских магазинов

    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами
    @ t.me/rodnaya_igrushka

    Tекст: Олег Исайченко

    В России есть множество специалистов, способных создавать детские игрушки. Их проекты пропитаны традиционными для России ценностями, а потому помочь им попасть на рынок – важнейшая задача для государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали наставники конкурса «Родная игрушка» Александр Беспамятных и Данил Соболев. Ранее в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка».

    «Детские игрушки – это невероятно важная вещь, с помощью которой мы формируем мироощущение подрастающих поколений. В процессе игры ребенок понимает, что такое хорошо, а что – плохо, а также впитывает специфические модели поведения и примеряет на себя образ своей будущей профессии», – сказал Александр Беспамятных, наставник конкурса «Родная игрушка».

    Однако рынок игрушек сегодня «перенасыщен продукцией иностранных брендов». «В них, например, не чувствуются идеалы, которые свойственны российской цивилизации. Да и зачастую эти игрушки создаются не по зову души, а на основании точного финансового анализа», – добавляет он.

    «В итоге отечественным умельцам приходится конкурировать с гигантами индустрии, включая Lego или Mattel. Разумеется, это сражение нельзя назвать равным. Поэтому конкурс «Родная игрушка» призван скорректировать положение дел. Мероприятие стало своеобразным местом встречи, где друг с другом взаимодействуют творцы и инвесторы», – уточняет собеседник.

    «И это принципиально важный момент: в России много людей, готовых браться за производство игрушек. Но им нужно обозначить дорогу, показать пути самореализации. Собрав эти «жемчужины» со всей страны, мы и сумеем подарить нашим детям по-настоящему хорошие игрушки: простые и родные для каждого русского человека», – акцентирует Беспамятных.

    Об опыте работы с авторами проектов в рамках конкурса рассказал другой наставник – Данил Соболев. «В рамках одного проекта конкурсант пытался создать поле, где ребенок мог бы планировать траекторию движения шарика до финишной точки – корзинки, развивая свои инженерные навыки», – отметил собеседник. – «Другой участник трудился над аналогом Lego из прочных деревянных моделей. Подобный формат помогает мальчикам и девочкам развивать воображение и фантазию. Процесс работы с обоими конкурсантами выдался увлекательным, интересным и живым. Было интересно наблюдать, как в рамках обсуждения трансформируется изначальная идея».

    «В целом же конкурс «Родная игрушка» решает важную задачу. Сегодня нашему обществу не хватает доверия к отечественным товарам. Но у нас есть крутые специалисты, предлагающие интересные продукты. В этом плане рынок детских товаров крайне значим. Если ребенок с детства знаком с товарами, созданными в России, то и в дальнейшем он будет обращать внимание в первую очередь на нашу собственную продукцию», – заключил Соболев.

    Ранее в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка». С приветственным словом к финалистам обратился Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. В частности, он указал на серьезность работы по данному направлению и зачитал послание президента Владимира Путина к участникам конкурса.

    «Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны», – отметил президент в своем обращении.

    Глава государства выразил уверенность, что «участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию», а новые игрушки «подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране».

    В свою очередь Кириенко отметил, что на конкурс было подано почти 30 тыс. заявок из всех 89 субъектов России. И в каждой представленной идее была «частичка души и сердца». «"Родная игрушка" – это первый такой конкурс, который прошел по поручению президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей», – подчеркнул он.

    «Игрушка – это, в первую очередь, про мечту. Почти все, чем мы гордимся, когда-то было чьей-то мечтой», – сказал Кириенко. В частности, он напомнил, что космонавт Юрий Гагарин и конструктор Сергей Королев в детстве хотели покорить небо. Поэтому речь идет не просто о создании развлечения для подрастающего поколения, но о формировании образа его будущего.

    Напомним, конкурс «Родная игрушка» ставит своей задачей стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Церемония награждения финалистов сопровождалась выставкой 59 прототипов моделей, ознакомиться с которыми мог любой желающий.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    Путин освободил от должности начальников МВД на Сахалине и в Ингушетии

    Путин освободил от должностей генералов полиции Исагулова и Коробкина

    Tекст: Антон Антонов

    От должностей освобождены руководители управления МВД по Сахалинской области и МВД по Ингушетии Арсен Исагулов и Михаил Коробкин, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    О том, что генерал-майор полиции Исагулов и генерал-лейтенант полиции Коробкин освобождены от должностей, сообщает «МВД Медиа».

    Напомним, летом у Коробкина в Ингушетии прошли обыски. На Сахалине четверым сотрудникам местного управления МВД вменили участие в схеме, позволившей легализовать около 1 тыс. иностранцев с использованием фиктивных документов.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин похвалил Смоленскую область за успехи в образовании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным особо выделил положительную динамику в количестве вторых и третьих смен в школах региона.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Смоленской области Василием Анохиным обсудил ситуацию в образовании, передает РИА «Новости».

    Глава государства заявил: «Хорошо, что у вас в школах меньше, чем в среднем по стране, вторых, третьих смен». В ходе беседы руководители региона и страны уделили особое внимание состоянию социальной сферы, в частности вопросам образования и строительства социальных объектов.

    Анохин доложил президенту, что в области продолжается реализация ряда поручений главы государства.

    В частности, по его словам, новый корпус клинической психиатрической больницы в регионе, который строится по поручению Путина, будет завершен в 2025 году. Как уточнил губернатор, полностью ввести в эксплуатацию здание планируется в 2026 году, его мощность составит 600 коек. Ранее корпус больницы был построен еще в начале XX века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил небольшое снижение показателей в аграрном секторе Смоленской области.

    Путин поддержал инициативу проведения одного из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.

    Президент также заявил, что забота о бойцах спецоперации и их семьях должна быть постоянной и приоритетной задачей.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Путину в «Сириусе» показали молодильную клубнику и новый виноград «мерло»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президенту России Владимиру Путину в научно-технологическом университете «Сириус» показали новые сорта растений, создаваемые с помощью технологии редактирования генома.

    Среди новинок – виноград сорта «мерло», устойчивый к грибковым инфекциям, и клубника, которая содержит в 12 раз больше кверцетина – природного антиоксиданта, передает ТАСС.

    «Мы вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция», – рассказал председатель Ученого совета университета «Сириус» Роман Иванов.

    По его словам, ученые просто ускоряют эволюцию в сотни раз. Ученые подчеркивают, что новые сорта – это не ГМО-продукция, так как в них не переносится чужеродный генетический материал.

    Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России посетил лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус» и пообщался с молодыми учеными.


    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин пообщался с молодыми учеными в «Сириусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус», где пообщался с молодыми учеными.

    Сотрудники университета, привлеченные в рамках госпрограммы научно-технологического развития, входят в состав 17 исследовательских команд, сообщил Кремль в Telegram-канале. В них работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.

    «Мы занимаемся вопросами безопасности искусственного интеллекта, больших языковых моделей, других моделей, и очень много работаем смежно с коллегами, поскольку в 60-е годы приблизительно в нашей стране появился лозунг «программирование – это вторая грамотность», сейчас ровно то же самое касается искусственного интеллекта», – заявил в ходе встречи один из ученых.

    Он напомнил, что в прошлом году Нобелевскую премию по химии получили специалисты, разработавшие модель искусственного интеллекта для прогнозирования структуры белков, и выразил надежду на аналогичные прорывы благодаря междисциплинарному взаимодействию.

    Другой ученый отметил, что их проект направлен на поиск новых терапевтических стратегий для лечения определенных видов рака, особенно в области иммуно-онкологии. Он пояснил, что сейчас эффективных методов лечения практически нет, а существующие в основном паллиативные. Ученые заинтересованы в перепрофилировании иммунологически «холодных» опухолей в «горячие», чтобы усилить проникновение иммунных клеток и таким образом победить рак.

    Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус».

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин прибыл в Сириус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник прибыл на федеральную территорию Сириус.

    Ожидается, что глава государства ознакомится с лабораторным комплексом научно-технологического университета «Сириус», передает ТАСС. Также предусмотрена встреча Путина с молодыми учеными.

    В мае Путин в ходе визита в «Сириус» ознакомился с музыкальными инструментами и экспозицией о сохранении биоразнообразия, а также осмотрел учебные классы школы.

    Глава государства рассказал, что название образовательного центра «Сириус» было выбрано по аналогии с самой яркой звездой, поскольку учреждение предназначено для одаренных детей со всей страны.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин одобрил идею провести форум России и Белоруссии в Смоленской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу проведения одного из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.

    Предложение было озвучено губернатором региона Василием Анохиным на встрече с главой государства в Кремле, передает РИА «Новости».

    Анохин сообщил, что уже обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения мероприятия на территории области.

    «Хорошо. Да, так и сделаем», – ответил Путин.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возвращении президента из Сочи в Москву и анонсировал встречу с губернатором Смоленской области.

    В ходе встречи с Анохиным Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным заявил, что забота о бойцах спецоперации и их семьях должна быть постоянной и приоритетной задачей.

    Глава государства особо отметил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей не должна быть временным явлением или модным направлением, передает ТАСС.

    «Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление нашей работы, это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту. Это должно быть на постоянной основе», – подчеркнул Путин.

    Предыдущая встреча Путина и Анохина прошла в марте 2023 года, когда губернатор еще был временно исполняющим обязанности.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возвращении президента из Сочи в Москву и анонсировал встречу с губернатором Смоленской области.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Песков заявил о контроле Путиным развития проекта «Сириус»

    Песков заявил о личном контроле Путина над развитием «Сириуса»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин лично курирует развитие центра «Сириус», который недавно отметил десятилетие существования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин держит под контролем развитие образовательного центра «Сириус», пишет РИА «Новости». По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер воспринимает проект как личный.

    Песков подчеркнул: «Сириус, собственно, находится в процессе празднования своего десятилетия. Много сделано, задумка президента, реализацию он держит под своим контролем, действительно, воспринимает как такой личный проект».

    Центр «Сириус» был создан по инициативе Путина для поддержки молодых талантов в России. За прошедшее десятилетие проект стал ключевой площадкой для развития одаренных детей и молодежи в различных сферах, включая науку, спорт и искусство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил университет «Сириус».

    Президент осмотрел лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус» и пообщался с молодыми учеными.

    В научно-технологическом университете «Сириус» президенту показали новые сорта растений, которые создаются с помощью технологии редактирования генома.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:26 • Новости дня
    Глава АСИ доложила Путину о проблемах бизнеса с законами и судами

    Глава АСИ Чупшева доложила Путину о проблемах бизнеса с законами и судами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту Владимиру Путину о трудностях, с которыми сталкивается бизнес в России, несмотря на существование нужных законов.

    По ее словам, предприниматели встречают административные барьеры и проблемы в правоприменительной практике, в частности при налоговом администрировании и коммерческих спорах, передает РИА «Новости». АСИ уже работает с ФНС для сокращения времени на налоговую отчетность с 160 до 90 часов в год.

    Чупшева подчеркнула, что для устранения барьеров требуется поддержка президента, поскольку многие вопросы регулируют не только правительство, но и такие органы, как Центральный банк и Верховный суд. «Я попросила бы здесь тоже и вашей поддержки в этой работе, потому что не все направления касаются деятельности правительства Российской Федерации», – сказала она.

    Чупшева также предложила президенту разрешить АСИ совместно с коллегами представить данные по обратной связи от бизнеса и инициативы по созданию механизмов досудебной медиации, развитию третейских судов и регламентации сроков рассмотрения коммерческих споров. В некоторых странах, отметила она, деловые споры могут затягиваться до пяти лет, тогда как в других этот срок ограничен тремя месяцами.

    Глава АСИ сообщила, что агентство уже направило в правительство пакет из 250 предложений по изменению законодательства для улучшения инвестиционного климата и повышения конкурентоспособности российских регионов.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив. На встрече он отметил повышение инвестиционной привлекательности российских регионов.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:16 • Новости дня
    Песков сообщил о возвращении Путина в Москву

    Песков: Путин вернулся в Москву из Сочи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после двухдневной работы в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент Путин вернулся в Москву, сегодня он работает в Кремле», – сообщил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Согласно анонсу, одной из встреч дня станет беседа с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

    Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус», где пообщался с молодыми учеными. Путину в «Сириусе» показали молодильную клубнику и новый виноград «мерло».

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    В Совфеде осудили планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    Захарова обвинила Копенгаген в авантюре с украинским ракетным топливом
    Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России
    В ТЦ «Горбушкин двор» изъяли крупную партию смартфонов, планшетов и ноутбуков
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации