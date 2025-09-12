Песков сообщил о поездке Путина в регион

Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.4 комментария
Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время выхода Путина из самолета и рукопожатия, говорится в материале National Interest.
Это не удивило российского лидера, в ответ тот лишь «ухмыльнулся», сообщается в статье.
При этом отмечается, что российская подлодка проекта «Ясень» подошла к атомному авианосцу ВМС США «Джеральд Р. Форд» во время операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.
Российская сторона сообщила американской и европейской сторонам о том, что Москву не беспокоит присутствие авианосца. По мнению журнала, это сообщение рассматривается как ответ на пролет B-2 над Аляской во время визита Путина.
Напомним, в ходе встречи с Путиным на Аляске развернули красную дорожку и провели пролет стратегического бомбардировщика B-2.
Путин выступил с предупреждением в адрес Киева и западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Российский лидер дал понять, что любые действия по отправке европейских войск на Украину станут причиной серьезного ответа со стороны России.
Отмечается, что Путин «не сомневается в своем военном превосходстве».
Напомним, Италия, Румыния и Польша заявили, что направлять своих военных на украинскую территорию не собираются, но поддержат мир как-то иначе.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о скором согласовании участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Французский лидер указывал на готовность нескольких стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.
«Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то – и это совершенно недопустимо», – заявил Трамп в интервью с ведущим Стивом Розенбергом, передает РИА «Новости».
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций.
До этого сам Трамп указывал на возможность введения санкций в связи с конфликтом на Украине.
«Сельское хозяйство у вас немножко припало в прошлом году», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также напомнил, что в Смоленской области созданы условия для инвестиционного развития: действуют территория опережающего развития и особая экономическая зона. Президент поинтересовался у губернатора, насколько успешно функционируют эти экономические инструменты.
В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возвращении президента из Сочи в Москву и анонсировал встречу с губернатором Смоленской области.
В ходе встречи с Анохиным Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства и одобрил идею провести форум России и Белоруссии в Смоленской области.
Проекты победителей конкурса «Родная игрушка» появятся на полках российских магазинов
«Детские игрушки – это невероятно важная вещь, с помощью которой мы формируем мироощущение подрастающих поколений. В процессе игры ребенок понимает, что такое хорошо, а что – плохо, а также впитывает специфические модели поведения и примеряет на себя образ своей будущей профессии», – сказал Александр Беспамятных, наставник конкурса «Родная игрушка».
Однако рынок игрушек сегодня «перенасыщен продукцией иностранных брендов». «В них, например, не чувствуются идеалы, которые свойственны российской цивилизации. Да и зачастую эти игрушки создаются не по зову души, а на основании точного финансового анализа», – добавляет он.
«В итоге отечественным умельцам приходится конкурировать с гигантами индустрии, включая Lego или Mattel. Разумеется, это сражение нельзя назвать равным. Поэтому конкурс «Родная игрушка» призван скорректировать положение дел. Мероприятие стало своеобразным местом встречи, где друг с другом взаимодействуют творцы и инвесторы», – уточняет собеседник.
«И это принципиально важный момент: в России много людей, готовых браться за производство игрушек. Но им нужно обозначить дорогу, показать пути самореализации. Собрав эти «жемчужины» со всей страны, мы и сумеем подарить нашим детям по-настоящему хорошие игрушки: простые и родные для каждого русского человека», – акцентирует Беспамятных.
Об опыте работы с авторами проектов в рамках конкурса рассказал другой наставник – Данил Соболев. «В рамках одного проекта конкурсант пытался создать поле, где ребенок мог бы планировать траекторию движения шарика до финишной точки – корзинки, развивая свои инженерные навыки», – отметил собеседник. – «Другой участник трудился над аналогом Lego из прочных деревянных моделей. Подобный формат помогает мальчикам и девочкам развивать воображение и фантазию. Процесс работы с обоими конкурсантами выдался увлекательным, интересным и живым. Было интересно наблюдать, как в рамках обсуждения трансформируется изначальная идея».
«В целом же конкурс «Родная игрушка» решает важную задачу. Сегодня нашему обществу не хватает доверия к отечественным товарам. Но у нас есть крутые специалисты, предлагающие интересные продукты. В этом плане рынок детских товаров крайне значим. Если ребенок с детства знаком с товарами, созданными в России, то и в дальнейшем он будет обращать внимание в первую очередь на нашу собственную продукцию», – заключил Соболев.
Ранее в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка». С приветственным словом к финалистам обратился Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. В частности, он указал на серьезность работы по данному направлению и зачитал послание президента Владимира Путина к участникам конкурса.
«Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны», – отметил президент в своем обращении.
Глава государства выразил уверенность, что «участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию», а новые игрушки «подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране».
В свою очередь Кириенко отметил, что на конкурс было подано почти 30 тыс. заявок из всех 89 субъектов России. И в каждой представленной идее была «частичка души и сердца». «"Родная игрушка" – это первый такой конкурс, который прошел по поручению президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей», – подчеркнул он.
«Игрушка – это, в первую очередь, про мечту. Почти все, чем мы гордимся, когда-то было чьей-то мечтой», – сказал Кириенко. В частности, он напомнил, что космонавт Юрий Гагарин и конструктор Сергей Королев в детстве хотели покорить небо. Поэтому речь идет не просто о создании развлечения для подрастающего поколения, но о формировании образа его будущего.
Напомним, конкурс «Родная игрушка» ставит своей задачей стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Церемония награждения финалистов сопровождалась выставкой 59 прототипов моделей, ознакомиться с которыми мог любой желающий.
Путин освободил от должностей генералов полиции Исагулова и Коробкина
О том, что генерал-майор полиции Исагулов и генерал-лейтенант полиции Коробкин освобождены от должностей, сообщает «МВД Медиа».
Напомним, летом у Коробкина в Ингушетии прошли обыски. На Сахалине четверым сотрудникам местного управления МВД вменили участие в схеме, позволившей легализовать около 1 тыс. иностранцев с использованием фиктивных документов.
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Смоленской области Василием Анохиным обсудил ситуацию в образовании, передает РИА «Новости».
Глава государства заявил: «Хорошо, что у вас в школах меньше, чем в среднем по стране, вторых, третьих смен». В ходе беседы руководители региона и страны уделили особое внимание состоянию социальной сферы, в частности вопросам образования и строительства социальных объектов.
Анохин доложил президенту, что в области продолжается реализация ряда поручений главы государства.
В частности, по его словам, новый корпус клинической психиатрической больницы в регионе, который строится по поручению Путина, будет завершен в 2025 году. Как уточнил губернатор, полностью ввести в эксплуатацию здание планируется в 2026 году, его мощность составит 600 коек. Ранее корпус больницы был построен еще в начале XX века.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил небольшое снижение показателей в аграрном секторе Смоленской области.
Путин поддержал инициативу проведения одного из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.
Президент также заявил, что забота о бойцах спецоперации и их семьях должна быть постоянной и приоритетной задачей.
Среди новинок – виноград сорта «мерло», устойчивый к грибковым инфекциям, и клубника, которая содержит в 12 раз больше кверцетина – природного антиоксиданта, передает ТАСС.
«Мы вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция», – рассказал председатель Ученого совета университета «Сириус» Роман Иванов.
По его словам, ученые просто ускоряют эволюцию в сотни раз. Ученые подчеркивают, что новые сорта – это не ГМО-продукция, так как в них не переносится чужеродный генетический материал.
Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России посетил лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус» и пообщался с молодыми учеными.
Сотрудники университета, привлеченные в рамках госпрограммы научно-технологического развития, входят в состав 17 исследовательских команд, сообщил Кремль в Telegram-канале. В них работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.
«Мы занимаемся вопросами безопасности искусственного интеллекта, больших языковых моделей, других моделей, и очень много работаем смежно с коллегами, поскольку в 60-е годы приблизительно в нашей стране появился лозунг «программирование – это вторая грамотность», сейчас ровно то же самое касается искусственного интеллекта», – заявил в ходе встречи один из ученых.
Он напомнил, что в прошлом году Нобелевскую премию по химии получили специалисты, разработавшие модель искусственного интеллекта для прогнозирования структуры белков, и выразил надежду на аналогичные прорывы благодаря междисциплинарному взаимодействию.
Другой ученый отметил, что их проект направлен на поиск новых терапевтических стратегий для лечения определенных видов рака, особенно в области иммуно-онкологии. Он пояснил, что сейчас эффективных методов лечения практически нет, а существующие в основном паллиативные. Ученые заинтересованы в перепрофилировании иммунологически «холодных» опухолей в «горячие», чтобы усилить проникновение иммунных клеток и таким образом победить рак.
Ожидается, что глава государства ознакомится с лабораторным комплексом научно-технологического университета «Сириус», передает ТАСС. Также предусмотрена встреча Путина с молодыми учеными.
В мае Путин в ходе визита в «Сириус» ознакомился с музыкальными инструментами и экспозицией о сохранении биоразнообразия, а также осмотрел учебные классы школы.
Глава государства рассказал, что название образовательного центра «Сириус» было выбрано по аналогии с самой яркой звездой, поскольку учреждение предназначено для одаренных детей со всей страны.
Предложение было озвучено губернатором региона Василием Анохиным на встрече с главой государства в Кремле, передает РИА «Новости».
Анохин сообщил, что уже обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения мероприятия на территории области.
«Хорошо. Да, так и сделаем», – ответил Путин.
В ходе встречи с Анохиным Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.
Глава государства особо отметил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей не должна быть временным явлением или модным направлением, передает ТАСС.
«Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление нашей работы, это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту. Это должно быть на постоянной основе», – подчеркнул Путин.
Предыдущая встреча Путина и Анохина прошла в марте 2023 года, когда губернатор еще был временно исполняющим обязанности.
Песков заявил о личном контроле Путина над развитием «Сириуса»
Путин держит под контролем развитие образовательного центра «Сириус», пишет РИА «Новости». По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер воспринимает проект как личный.
Песков подчеркнул: «Сириус, собственно, находится в процессе празднования своего десятилетия. Много сделано, задумка президента, реализацию он держит под своим контролем, действительно, воспринимает как такой личный проект».
Центр «Сириус» был создан по инициативе Путина для поддержки молодых талантов в России. За прошедшее десятилетие проект стал ключевой площадкой для развития одаренных детей и молодежи в различных сферах, включая науку, спорт и искусство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил университет «Сириус».
Президент осмотрел лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус» и пообщался с молодыми учеными.
В научно-технологическом университете «Сириус» президенту показали новые сорта растений, которые создаются с помощью технологии редактирования генома.
Глава АСИ Чупшева доложила Путину о проблемах бизнеса с законами и судами
По ее словам, предприниматели встречают административные барьеры и проблемы в правоприменительной практике, в частности при налоговом администрировании и коммерческих спорах, передает РИА «Новости». АСИ уже работает с ФНС для сокращения времени на налоговую отчетность с 160 до 90 часов в год.
Чупшева подчеркнула, что для устранения барьеров требуется поддержка президента, поскольку многие вопросы регулируют не только правительство, но и такие органы, как Центральный банк и Верховный суд. «Я попросила бы здесь тоже и вашей поддержки в этой работе, потому что не все направления касаются деятельности правительства Российской Федерации», – сказала она.
Чупшева также предложила президенту разрешить АСИ совместно с коллегами представить данные по обратной связи от бизнеса и инициативы по созданию механизмов досудебной медиации, развитию третейских судов и регламентации сроков рассмотрения коммерческих споров. В некоторых странах, отметила она, деловые споры могут затягиваться до пяти лет, тогда как в других этот срок ограничен тремя месяцами.
Глава АСИ сообщила, что агентство уже направило в правительство пакет из 250 предложений по изменению законодательства для улучшения инвестиционного климата и повышения конкурентоспособности российских регионов.
Напомним, Путин в четверг провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив. На встрече он отметил повышение инвестиционной привлекательности российских регионов.
Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус», где пообщался с молодыми учеными. Путину в «Сириусе» показали молодильную клубнику и новый виноград «мерло».