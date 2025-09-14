  • Новость часаПолитолог: ЕДГ показал успехи России в защите электорального суверенитета
    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Путин наградил Медведева орденом
    Определились лидеры на выборах губернаторов Курской и Брянской областей
    Озвучены предварительные итоги выборов в пяти регионах России
    МИД Польши дал характеристику прилетевшим в страну дронам
    Бербок заявила о размещении миротворцев ООН на Украине
    Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    14 сентября 2025, 21:33 • Новости дня

    Эксперты заявили о признании России эталоном избирательной демократии

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты на онлайн-марафоне «Ночь выборов-2025» отметили, что Россия демонстрирует мировой эталон прозрачности и технологичности избирательной системы, что подтверждают даже зарубежные специалисты.

    На онлайн-марафоне «Ночь выборов-2025. Новые горизонты» состоялся круглый стол «Политический суверенитет: выборы в России и за рубежом», где эксперты обсудили предварительные итоги Единого дня голосования и сравнили российскую избирательную систему с зарубежными аналогами. Модератор Екатерина Соколова акцентировала внимание участников на вопросах вмешательства иностранных государств и механизмах обеспечения политического суверенитета.

    Политолог Алексей Мартынов заявил: «Если раньше вмешательство в суверенитет было антиутопией, то сегодня это стандартная практика западных государств. Суверенные страны подвергаются активному вмешательству извне, и это уже не вызывает удивления». Он подчеркнул, что Россия несет историческую ответственность за поддержку суверенитета дружественных стран на постсоветском пространстве.

    Никита Анисимов отметил, что российская избирательная система демонстрирует прозрачность, удобство для граждан и высокую технологичность. Он подчеркнул уникальность российского общественного наблюдения за выборами, а также поделился впечатлениями иностранных коллег – представители Центра избирательных технологий Аргентины назвали российскую систему эффективной и современной.

    Елена Бродовская обратила внимание, что западные рейтинги зачастую не отражают реального положения дел, а Россия выработала собственную методику оценки, учитывающую не только избирательный процесс, но и подготовительный, поствыборный мониторинг, а также широкий экспертный анализ. Владимир Шаповалов подчеркнул связь между защитой права выбора и независимостью страны, отметив постоянное развитие и совершенствование российской избирательной системы.

    Павел Данилин сообщил о 290 тыс. кибератак на систему ЦИК в ходе кампании, отметив, что вмешательство и цифровой терроризм стали частью реальности. В пример он привел действия украинских хакеров в Севастополе. Владимир Лукушин резюмировал, что эффективность избирательной системы определяется возможностью граждан полноценно реализовать свои избирательные права, а наблюдение – ключевой фактор этой эффективности.

    Марафон проводится уже в одиннадцатый раз и в 2025 году впервые реализует параллельные круглые столы, баттлы, открытый микрофон для партий, а также расширенную трансляцию, доступную по всей стране и за ее пределами, в том числе через мессенджер MAX. В программе мероприятия – пресс-конференции партий и независимого мониторинга.

    14 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей, считает председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

    Бербок заявила о возможной необходимости миссии ООН на Украине после достижения мирных договоренностей, передает Bild. Она отметила: «Если большинство государств-членов скажет, что для этого нужны миротворцы, тогда мир сможет быть обеспечен». Бербок подчеркнула, что главное – сперва добиться самого факта переговоров и соответствующих соглашений.

    По мнению Бербок, подобные миссии сегодня особенно востребованы не только на европейском континенте, но и в целом в мире. Она отметила, что справедливый мир на Украине возможен только на основе Устава ООН, который зафиксирован в ряде принятых резолюций Генассамблеи с момента начала конфликта. Также Бербок указала, что задача председателя Генассамблеи – отстаивать не личную позицию, а позицию международного сообщества, выраженную в этих резолюциях.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    14 сентября 2025, 11:29 • Новости дня
    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов

    РИА «Новости»: Запад может потерять 285 млрд долларов при конфискации активов РФ

    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конфискация замороженных российских активов может стоить Западу как минимум 285 млрд долларов, следует из национальных статистических данных стран.

    По данным РИА «Новости», в конце 2023 года совокупный объем прямых инвестиций стран Евросоюза, «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику достигал именно этой суммы.

    Эта цифра может оказаться больше, если учитывать действующий в России запрет на вывод средств для стран, признанных недружественными. Официальной информации о заблокированных активах на специальных счетах типа «С» нет.

    На долю Евросоюза пришлось 238 млрд долларов, причем 145,4 млрд из них приходилось на Кипр, 21,7 млрд – на Францию, 19,2 млрд – на Германию. Нидерланды, не раскрывающие полный объем инвестиций, потенциально владеют примерно 20,8 млрд долларов, тогда как Италия и Австрия инвестировали 12,6 млрд и 6,9 млрд соответственно. Остальные страны ЕС вложили еще 11,5 млрд.

    Среди стран «Большой семерки» лидируют США – вложения американских компаний в Россию оцениваются в 7,7 млрд долларов. Япония инвестировала 4,8 млрд, Канада – 3,9 млрд, Британия – три млрд. Швейцария владеет активами на сумму 27,5 млрд долларов, Норвегия – 43 млн, а Австралия – 400 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    В среду экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    14 сентября 2025, 11:58 • Новости дня
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    @ Utah Governor's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи считают, что конфликт между подозреваемым Тайлером Робинсоном и убитым активистом Чарли Кирком мог быть связан с взглядами Кирка на гендерную идентичность и реакцией трансгендерного соседа Робинсона, который оказался ключевой фигурой в деле, пишет Axios.

    Власти США выясняют, мог ли Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, считать взгляды Кирка на гендерную идентичность оскорбительными для людей, подобных его трансгендерному соседу, передает Axios. По данным шести источников, следователи считают, что гнев Робинсона по поводу взглядов Кирка может стать ключом к мотиву убийства.

    Сосед Робинсона, который, по словам источников, имел с ним романтические отношения, оказался «потрясен» случившимся и передал следствию электронные сообщения подозреваемого. «Это правда? О Боже, нет. Вот все сообщения», – привел слова соседа один из источников. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс рассказал на брифинге, что в переписке Робинсон упоминал о спрятанном возле кампуса университета ружье.

    Следователи также проверяют, знали ли левые группы Юты о планах стрелка или оказывали ли ему помощь после преступления, отмечает издание. После нападения одна из таких групп удалила свои страницы в соцсетях. Убийство Кирка стало темой жарких политических споров в США: консерваторы называют Робинсона неуравновешенным левым, тогда как либералы ссылаются на его консервативное воспитание.

    По словам членов семьи Робинсона, он стал более политизированным в последние годы и проявлял интерес к визиту Кирка в кампус. О мотивах преступления и возможных соучастниках следствие пока не делает окончательных выводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку наличия сообщника у предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Супруга Кирка назвала причины убийства своего мужа. Имя подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его отец сообщил о сыне в полицию.

    14 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    @ Dmitri Tovstonog/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт, который проводился на Трипольской ТЭС в Киевской области в течение года, оказался бесполезным из-за сильных повреждений станции 8 сентября, сообщил депутат Верховной рады, член профильного комитета Сергей Нагорняк.

    По его словам, восстановительные работы на Трипольской ТЭС, крупнейшем объекте Киевской области, оказались напрасными, передает ТАСС. Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24» сообщил: «Трипольская ТЭС... Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку». По его словам, 8 сентября ТЭС была сильно повреждена.

    Украинские СМИ информировали о взрывах в районе станции в этот день. После этого в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 сентября была атакована Трипольская ТЭС. В Киеве после ночных взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением.

    14 сентября 2025, 12:43 • Новости дня
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press, M. Popow/Imago/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности «каждого, кто причастен к этому злодеянию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают».

    Несмотря на то что личность и мотивы стрелка не были известны, Трамп, выступая с видеообращением из Овального кабинета после стрельбы, обвинил в произошедшем «радикальных левых», передает NBC News.

    В эфире программы Fox & Friends Трамп отдельно упомянул 95-летнего миллиардера Джорджа Сороса, основателя фонда Open Society Foundations, и заявил, что власти «намерены проверить Сороса» на возможные нарушения закона о рэкете (RICO). В комментарии для NBC News Трамп заявил, что Сорос «должен быть посажен в тюрьму», и назвал его «плохим парнем».

    Сорос много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии и прогрессивные инициативы, оставаясь одним из крупнейших доноров на левом фланге. Ранее Трамп в социальной сети обвинял Сороса и его сына в поддержке «насильственных протестов» и призывал привлечь их к ответственности по закону RICO.

    В ответ представитель Open Society Foundations сослался на заявление фонда в соцсетях, где говорится, что организация не поддерживает и не финансирует насильственные протесты, а подобные обвинения ложны. В фонде подчеркнули, что их миссия – продвижение прав человека, справедливости и демократических принципов в США и во всем мире, а также защиту основных свобод, включая право на мирный протест и свободу слова.

    В пятницу президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

    Напомним, Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYP раскрыла личность подозреваемого в убийстве Кирка. Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта. Президент США, комментируя убийство активиста Чарли Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших».

    14 сентября 2025, 18:21 • Новости дня
    Варшава признала отсутствие взрывчатки на перехваченных над Польшей беспилотниках
    @ Polsat News/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба людям.

    Беспилотники, которые пересекли границу Польши, не были оснащены боеприпасами, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью газете The Guardian. Он отметил: «Интересно, что все они были пустыми, что, по моему мнению, говорит о попытке России испытать нас, не начиная войны».

    Сикорский отверг обвинения в том, что системы ПВО Польши оказались неготовыми к появлению дронов, несмотря на то, что только три или четыре из примерно девятнадцати беспилотников были сбиты. По его словам, беспилотники не достигли своих целей, нанесен лишь незначительный ущерб имуществу, пострадавших нет.

    Министр также подчеркнул: если бы подобная ситуация произошла на Украине, исход расценили бы как «100-процентный успех».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    Дональд Трамп продемонстрировал сдержанную реакцию на падение беспилотников в Польше, поскольку, вероятно, получил информацию американской разведки, не подтверждающую версию о провокации со стороны России, а также был занят внутренними вопросами.

    Запад использует инцидент с БПЛА в Польше как повод для обвинения России в «агрессии», что может привести к обсуждению новых санкций и усиления поддержки ВСУ.

    14 сентября 2025, 10:29 • Новости дня
    Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В день своего 60-летия Дмитрий Медведев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в укрепление государственности и обеспечение безопасности страны, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает РИА «Новости». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе говорится: «За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича – заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации».

    Награда приурочена ко дню рождения Медведева – в это воскресенье ему исполняется 60 лет.

    Медведев стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Других степеней ордена – первой, второй и третьей – он был удостоен в 2015, 2005, 2020 годах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что экономика России готова к новому пакету санкций. Медведев призвал не забывать о русофобских настроениях европейских стран. Он также отметил, что Урсула фон дер Ляйен руководствуется эмоциями, а не разумом.

    14 сентября 2025, 08:44 • Новости дня
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские танки PT-91, поставленные на Украину, оказались крайне уязвимыми для российских снарядов и практически не выдерживают попаданий, сообщил командир танка с позывным «Депутат».

    По его словам, танки PT-91, которые Варшава поставила киевскому режиму, не выдерживают попаданий из современных российских танков и сгорают вместе с экипажами после первого же выстрела, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что эти машины представляют собой модификацию советских Т-72 и были распиарены как «самые продвинутые» среди бронетехники, переданной ВСУ. Однако на практике PT-91 оказываются крайне уязвимы: «их танки не выдержат и одного (выстрела). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», – заявил он.

    «Депутат» также отметил, что повреждение от кумулятивного снаряда приводит к полному разрушению танка, который буквально разлетается «в щепки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    14 сентября 2025, 02:26 • Новости дня
    В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе села Калиновка на железной дороге произошла детонация боеприпаса, из-за чего сотни людей были вынуждены покинуть поезд.

    Взрыв случился при перевозке боеприпаса в поезде в Киевской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе села Калиновка, где в этот момент по маршруту также следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    «Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что повлекло за собой аварийную остановку поезда из-за отсутствия напряжения», – передает агентство информацию украинских СМИ.

    Отмечается, что сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в близлежащую лесополосу. По предварительной информации, погибшие или возгорание вагонов зафиксированы не были.

    Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, уточнив, что на месте ЧП работают спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаильском районе Одесской области произошли взрывы, в результате которых пострадали складские помещения. В Киевской области зафиксировали взрыв на нефтебазе, при этом режим воздушной тревоги не вводили.

    14 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении певца Газманова

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело по факту мошенничества в отношении Олега Газманова и его супруги возбуждено в конце июня 2025 года, сообщили источники РИА «Новости».

    «В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России», – сообщил источник.

    По словам другого информатора, в уголовном деле только один из нескольких эпизодов связан с Газмановым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, певца и композитора Юрия Лозу обманули на 11 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Апелляционный суд признал законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

    14 сентября 2025, 10:18 • Новости дня
    Тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области, погиб машинист
    Тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области, погиб машинист
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия погиб машинист: «Погиб машинист поезда – его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», – написал он.

    На месте происшествия проводятся проверочные мероприятия и начаты восстановительные работы для скорейшего возобновления движения поездов в обоих направлениях. Для этого будут задействованы дополнительные силы. Власти увеличили количество автобусов на маршруте Луга – Гатчина – Петербург.

    Пассажирам предоставляют актуальную информацию о маршрутах с помощью голосовых сообщений на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений. В регионе усилят работу силовых структур для обеспечения безопасности на всех видах транспорта.

    Ранее три вагона товарного состава сошли с рельсов в Лужском районе Ленобласти.

    До этого Дрозденко сообщил о том, что в ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов,  обломки одного вызвали пожар на НПЗ.

    14 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии через православных священников
    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии через православных священников
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Молдавии Майя Санду обвинила Москву в попытках вмешательства в предстоящие парламентские выборы, в том числе с помощью православных священников и сетей ботов.

    По словам Санду, «Россия нацелилась на диаспору», используя священнослужителей для распространения пропаганды и автоматизированные боты, такие как сеть «Матрешка», для создания фейкового контента от имени иностранных СМИ, передает Financial Times.

    Санду также заявила, что в прошлом году российские агенты якобы устраивали фальшивые угрозы взрывов на избирательных участках за рубежом, включая Германию. Молдавские спецслужбы тогда назвали это «беспрецедентной» атакой на избирательный процесс, обвинив Москву в финансировании подкупа голосов через разветвленную сеть посредников. По оценке Санду, Россия потратила сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы, чтобы вмешаться в выборы 2024 года.

    Президент добавила, что сейчас тактика Москвы эволюционирует: по ее словам, преступники на содержании России провоцируют беспорядки в молдавских тюрьмах. «Россия использует очень широкий набор инструментов, чтобы перегрузить наши институты», – отметила она. Кремль ранее отвергал обвинения в причастности к вмешательству в выборы за рубежом.

    Санду призвала Евросоюз поддерживать Молдавию и предупредила о рисках для европейских демократий: «Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий». Брюссель пообещал Молдавии экономическую поддержку на сумму 1,8 млрд евро накануне референдума по вступлению в ЕС, который был едва выигран сторонниками интеграции.

    Путь Молдавии к членству в Евросоюзе застопорился, поскольку переговоры идут параллельно с Украиной, а Будапешт блокирует начало переговоров с Киевом. Санду подчеркнула, что «интеграция в ЕС – единственный путь для выживания демократии», и призвала Евросоюз найти решение, чтобы обе страны могли двигаться вперед.

    Предстоящие парламентские выборы Санду считает последним барьером на пути к интеграции в ЕС. Ее партии предстоит соперничать с новым блоком оппозиции во главе с экс-генпрокурором Александром Стояногло, который выступает за «гармонию с западом и востоком» и номинально поддерживает евроинтеграцию. Санду отмечает, что их цель – вернуть Молдавию в сферу влияния России.

    11 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что власти России готовы признать любые итоги предстоящих выборов в Молдавии, если граждане проявят подлинную волю, а не столкнутся с фальсификацией.

    Напомним, президент Молдавии Майя Санду сообщила о якобы готовящемся «вмешательстве России» в парламентские выборы и обвинила Москву в «финансировании электоральной коррупции». Она инициировала совещание высшего совета безопасности из-за предполагаемого «иностранного вмешательства» в предстоящие парламентские выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы, заявил, что Россия не причастна к внутренним процессам в Молдавии.

    14 сентября 2025, 15:18 • Новости дня
    Политолог оценил массовые протесты в Лондоне

    Политолог Трухачев: Миграционная политика доведет Британию до революции

    Политолог оценил массовые протесты в Лондоне
    @ Andy Barton/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Британцы устали от того, что официальный Лондон заигрывает с исламистами и уделяет массу внимания геополитике, когда внутри страны игнорируются запросы граждан. На этом фоне властям необходимо срочно менять внутреннюю политику или быть готовыми к революции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Лондоне разразились массовые протесты.

    «В начале сентября случилась десятая годовщина европейского миграционного кризиса. И Британия стала частью этого кризиса. Сейчас в Лондоне наблюдаются поистине массовые протесты: фактически речь идет о нескольких сотнях тысяч человек. Впрочем, официально эта цифра занижается», – говорит политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук.

    При этом протесты в Лондоне складывались, по сути, из десятком митингов, который проходили по всей Британии в течение последних пары месяцев. «В итоге все это «море» стеклось в Лондон. И тут важно понимать, что несмотря на заявления Илона Маска и других заокеанских деятелей, причины недовольства сугубо внутренние», – считает эксперт.

    «Мы наблюдаем полный провал миграционной политики и мультикультурализма. Британское глубинное государство «заигралось» в геополитику: оно завозило по 700 тыс. мигрантов в год, причем из таких стран как Афганистан, Пакистан, Сомали, Йемен, Судан. Другими словами, из довольно жестких исламских государств, где образ жизни и мысли совершенно не совпадает с британским», – обращает внимание собеседник.

    «Все это уже неоднократно обращалось терактами, ростом бытового насилия, но власти предпочитали замалчивать трагические случаи и заниматься исключительно противостоянием с Россией. В итоге народ устал от того, что вместо решения реальных проблем граждан, правительство занимается геополитикой», – добавляет аналитик.

    Впрочем, это не значит, что в скором времени британцам удастся «снести власть». «На данный момент об этом говорить рано. Однако надо учитывать, что британская элита традиционно очень оторвана от простых граждан. И чтобы остаться у власти, политикам придется делать какие-то шаги: ужесточать миграционную политику и отказываться от заигрываний с исламистами. В противном случае дело выйдет из-под контроля», – полагает политолог.

    «И тогда не исключено, что ситуация развернется в революцию. Уже сейчас мы видим победу правопопулистской партии Найджела Фараджа на местных выборах. А на ближайшем голосовании дело может дойти до того, что Reform UK и вовсе займет первое место. Да, к власти ее не допустят, но тогда придется формировать разношерстное правительство, куда войдут все: лейбористы, демократы, консерваторы, зеленые и так далее», – рассуждает Трухачев.

    По мнению эксперта, Британия становится последней страной из так называемой «коалиции желающих», в которой наблюдается активная турбулентность. «Сначала затрясло Австрию, потом Данию, Норвегию, Нидерланды. Сейчас наиболее тяжелая картина в Бельгии. Германию затурбулентило еще чуть ли не в 2014 году. Во Франции также наблюдались массовые митинги. Так что британцы еще долго раскачивались», – иронично заключил он.

    Ранее в ходе массовых акций в центре Лондона полиция задержала 25 человек, а столкновения привели к травмам 26 стражей порядка. По данным силовиков, задержания связаны с хулиганством, нарушениями общественного порядка, нападениями и нанесением ущерба. При этом четверо сотрудников полиции получили серьезные травмы, включая перелом носа, сотрясение мозга, грыжу межпозвоночного диска, травму головы и выбитые зубы. В протестах, по официальным данным, участвовали от 110 до 150 тысяч человек.

    Акция началась на площади Рассел-сквер, после чего демонстранты двинулись к Уайтхоллу. Участники несли национальные флаги и выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, выражая протест против миграционной политики и ограничений свободы слова.

    На этом фоне британский министр иностранных дел Шабана Махмуд осудила нападения протестующих на полицейских. Она также предупредила, что за возможные преступления они понесут наказание «по всей строгости закона».

    Протесты в Британии прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск. Так, он призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Выступая онлайн на акции «Соединим королевство» правого активиста Томми Робинсона, Маск заявил: «У нас нет ещё четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование».

    По мнению Маска, Соединенное Королевство сталкивается с неконтролируемой миграцией, чрезмерной бюрократией и ограничениями свободы слова. Он считает, что для решения этих проблем стране необходимы масштабные реформы.

    Напомним, организатором митингов в Лондоне стал правый активист Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон). Как пишет The New York Times, «этот противоречивый деятель, десятилетиями вращавшийся на периферии британских правых, отбыл несколько тюремных сроков, последний из которых – 18 месяцев в 2024 году за неподчинение решению суда, выразившееся в повторении ложных сведений о подростке-беженце из Сирии, который подал на него в суд за клевету.

    В начале своей карьеры Робинсон основал Английскую лигу обороны – националистическую антимусульманскую группу, известную своими жестокими уличными протестами в конце 2000-х и 2010-х годах. С тех пор его популярность то росла, то падала, но в последний год она вновь возросла благодаря Маску, который поддерживал его в социальных сетях.

    Впрочем, тема миграции действительно серьезно волнует британцев. Так, согласно опросам, в августе почти половина граждан страны (48%) назвали тему одной из главных проблем государства. Это самый высокий уровень беспокойства с 1974 года, пишет The Guardian.

    13 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    @ Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил за предоставление русскоязычным регионам Востока Украины права самостоятельно решать свою судьбу.

    Заявление прозвучало в ходе выступления Роджера Уотерса по видеосвязи на митинге в Берлине, передает РИА «Новости». Музыкант подчеркнул, что жители восточных областей Украины должны сами выбирать, оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве или присоединиться к России.

    В ходе выступления он отметил: «Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации».

    Уотерс подчеркнул необходимость завершения конфликта и предложил организовать референдумы в восточных регионах Украины, где преобладает русскоязычное население и сильны пророссийские настроения. Он также указал на глубокое разделение в украинском обществе между западными и восточными областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная демонстрация против вовлечения Германии в военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине состоялась в Берлине. Роджер Уотерс заявил, что на Западе его и президента России Владимира Путина выставляют «плохими парнями» в моральной борьбе между добром и злом.

    Музыкант также сообщил, что в будущем готов выступить в России и на Украине. Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами во Второй мировой войне.

    14 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов

    Эксперт Васильев: Эффективность украинских FPV-дронов упала до 2-4%

    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля украинских FPV-дронов, достигающих целей, сократилась до 2-4% из 100 выпущенных аппаратов, что существенно уменьшает их боевую эффективность, сообщил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Как сообщил Васильев в своем Telegram-канале «Русский инженер», эффективность FPV-дронов, используемых украинскими военными, в последние месяцы значительно снизилась. Из 100 запущенных аппаратов цели достигают лишь два-четыре дрона, что составляет 2-4%. Васильев отмечает: «Результативность ФПВ устойчиво снижается, и именно это вызывало недавнюю истерику у украинских волонтеров».

    Васильев отметил, что у российских дронов с управлением на оптоволоконе показатели эффективности достигают 50% успешных попаданий в специфических условиях, а в среднем эффективность превышает 20-25%. При этом аналогичные разработки ВСУ далеки от таких результатов.

    Для дальнейшего снижения угрозы от дронов ВСУ эксперт рекомендует  работать над сведением всех элементов борьбы, в единую систему. В том числе тренировки бойцов для снижения дронобоязни, формирование специализированных расчетов дронобойщиков, развитие переносных средств радиоэлектронной борьбы, оснащение техники комплексами активной защиты и турелями.

    В результате реализации этих мер эффективность украинских FPV-дронов, по мнению эксперта, может быть снижена до 0,5%.

