Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?21 комментарий
Эксперты заявили о признании России эталоном избирательной демократии
Эксперты на онлайн-марафоне «Ночь выборов-2025» отметили, что Россия демонстрирует мировой эталон прозрачности и технологичности избирательной системы, что подтверждают даже зарубежные специалисты.
На онлайн-марафоне «Ночь выборов-2025. Новые горизонты» состоялся круглый стол «Политический суверенитет: выборы в России и за рубежом», где эксперты обсудили предварительные итоги Единого дня голосования и сравнили российскую избирательную систему с зарубежными аналогами. Модератор Екатерина Соколова акцентировала внимание участников на вопросах вмешательства иностранных государств и механизмах обеспечения политического суверенитета.
Политолог Алексей Мартынов заявил: «Если раньше вмешательство в суверенитет было антиутопией, то сегодня это стандартная практика западных государств. Суверенные страны подвергаются активному вмешательству извне, и это уже не вызывает удивления». Он подчеркнул, что Россия несет историческую ответственность за поддержку суверенитета дружественных стран на постсоветском пространстве.
Никита Анисимов отметил, что российская избирательная система демонстрирует прозрачность, удобство для граждан и высокую технологичность. Он подчеркнул уникальность российского общественного наблюдения за выборами, а также поделился впечатлениями иностранных коллег – представители Центра избирательных технологий Аргентины назвали российскую систему эффективной и современной.
Елена Бродовская обратила внимание, что западные рейтинги зачастую не отражают реального положения дел, а Россия выработала собственную методику оценки, учитывающую не только избирательный процесс, но и подготовительный, поствыборный мониторинг, а также широкий экспертный анализ. Владимир Шаповалов подчеркнул связь между защитой права выбора и независимостью страны, отметив постоянное развитие и совершенствование российской избирательной системы.
Павел Данилин сообщил о 290 тыс. кибератак на систему ЦИК в ходе кампании, отметив, что вмешательство и цифровой терроризм стали частью реальности. В пример он привел действия украинских хакеров в Севастополе. Владимир Лукушин резюмировал, что эффективность избирательной системы определяется возможностью граждан полноценно реализовать свои избирательные права, а наблюдение – ключевой фактор этой эффективности.
Марафон проводится уже в одиннадцатый раз и в 2025 году впервые реализует параллельные круглые столы, баттлы, открытый микрофон для партий, а также расширенную трансляцию, доступную по всей стране и за ее пределами, в том числе через мессенджер MAX. В программе мероприятия – пресс-конференции партий и независимого мониторинга.