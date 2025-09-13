Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Крикалев заявил о сохранении ЦПК и ЦУП вне нового космического центра в Москве
Замглавы Роскосмоса Крикалев сообщил о планах оставить ЦПК и ЦУП на своих местах
Замглавы Роскосмоса подчеркнул, что перенос ключевой инфраструктуры ЦПК технически сложен и нецелесообразен.
Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и Центр управления полетами ЦНИИмаш не планируется переводить в новый Национальный космический центр в Москве, передает ТАСС. Агентство ссылается на замглаву госкорпорации по пилотируемой космонавтике Сергея Крикалева.
Крикалев отметил, что идея о переводе этих подразделений обсуждалась только на самых ранних этапах, когда прежнее руководство Роскосмоса предполагало объединение всех ключевых структур. По его словам, перенос важной инфраструктуры, такой как центрифуга и гидролаборатория, связан с большими техническими и финансовыми трудностями.
«Центрифугу, которая дорогостоящая, на хорошем фундаменте стоит, переносить сюда хлопотно. Бассейн, гидролабораторию переносить хлопотно», – заявил Крикалев.
Он разъяснил, что Центр управления полетами останется в Королеве, а в новом Национальном космическом центре будет создана система отображения информации.
«Управление и отображение – это разные вещи», – пояснил замглавы Роскосмоса.
В Национальный космический центр будут переведены 22 московские организации ракетно-космической отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, президент России Владимир Путин посетил новый космический центр в Москве в День города.