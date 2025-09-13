  • Новость часаПутин назвал Москву крепким тылом армии России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Снижение ключевой ставки затронет каждого
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    Военкор Котенок показал передвижение бойцов по газовым трубам в Купянске
    Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    11 комментариев
    13 сентября 2025, 15:37 • Новости дня

    Крикалев заявил о сохранении ЦПК и ЦУП вне нового космического центра в Москве

    Замглавы Роскосмоса Крикалев сообщил о планах оставить ЦПК и ЦУП на своих местах

    Tекст: Евгения Караваева

    Замглавы Роскосмоса подчеркнул, что перенос ключевой инфраструктуры ЦПК технически сложен и нецелесообразен.

    Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и Центр управления полетами ЦНИИмаш не планируется переводить в новый Национальный космический центр в Москве, передает ТАСС. Агентство ссылается на замглаву госкорпорации по пилотируемой космонавтике Сергея Крикалева.

    Крикалев отметил, что идея о переводе этих подразделений обсуждалась только на самых ранних этапах, когда прежнее руководство Роскосмоса предполагало объединение всех ключевых структур. По его словам, перенос важной инфраструктуры, такой как центрифуга и гидролаборатория, связан с большими техническими и финансовыми трудностями.

    «Центрифугу, которая дорогостоящая, на хорошем фундаменте стоит, переносить сюда хлопотно. Бассейн, гидролабораторию переносить хлопотно», – заявил Крикалев.

    Он разъяснил, что Центр управления полетами останется в Королеве, а в новом Национальном космическом центре будет создана система отображения информации.

    «Управление и отображение – это разные вещи», – пояснил замглавы Роскосмоса.

    В Национальный космический центр будут переведены 22 московские организации ракетно-космической отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, президент России Владимир Путин посетил новый космический центр в Москве в День города.

    11 сентября 2025, 15:08 • Новости дня
    Напавший с ножом на полицейских в Москве оказался безработным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции ранее уже привлекался к уголовной ответственности и не имел официальной работы, следует из судебных документов.

    В документах отмечено, что мужчина нигде не работал и ранее был судим, а также у суда были основания полагать, что он может скрыться или продолжить преступную деятельность, передает РИА «Новости».

    Известно, что он ранее отбывал почти восемь лет лишения свободы по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконный оборот оружия.

    Согласно материалам суда, фигурант не стал обжаловать свой арест, который был назначен до 27 октября. Решение суда вступило в силу 2 сентября.

    В августе на Щелковском шоссе в Москве мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ «Жилищник», а затем совершил нападение с ножом на полицейских. Против нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

    При задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Позже установили, что подозреваемый – уроженец Саратова Шеварган Кунджумов, имеющий российское гражданство, ранее судимый в том числе за преступления против общественной безопасности и госвласти.

    Сообщалось, что Кунджумов является бывшим участником ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

    Комментарии (3)
    12 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты два беспилотника, летевших к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до девяти.

    «Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб прибыли к местам падения обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве. Силы ПВО также уничтожают беспилотники в небе над юго-западной частью Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до семи
    Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до семи
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых БПЛА, летевших к Москве, выросло до семи, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Сбито еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Он отметил, что сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков сбитых БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава города сообщил о четырех уничтоженных силами ПВО беспилотниках. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    РАН: Россия намерена отправить к Луне семь станций до 2036 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К естественному спутнику Земли планируется отправить семь российских станций, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.

    Отправка этих аппаратов включена в федеральный проект «Космическая наука», сказал Зеленый, передает РИА «Новости».

    Он указал, что все запланированные экспедиции должны быть автоматическими, пилотируемых полетов до 2036 года в России не планируется.

    Ранее Россия и Китай заключили договор о создании лунной электростанции. До этого Роскосмос сообщал о планах отправить на Луну шесть автоматических аппаратов.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 11:13 • Новости дня
    Буре назвал Москву лучшим городом мира
    Буре назвал Москву лучшим городом мира
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень благоустройства российской столицы находится на одном из самых лучших в мире, заявил советский и российский хоккеист Павел Буре.

    Москва – это лучший город в мире по уровню комфорта, сказал Буре в интервью «Матч ТВ».

    Он отметил, что по работе бывал и жил во многих странах, поэтому может сравнивать. По словам спортсмена, Москва занимает первое место по удобству для жизни среди мировых столиц.

    Буре подчеркнул, что как человек, связанный со спортом, всегда радуется большому количеству бесплатных спортивных площадок и дворцов спорта в городе.

    «Такого нигде нет! Это о том, что делает мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и я ему об этом сказал лично в глаза на церемонии награждения», – заявил хоккеист.

    Он также рассказал, что ежедневно гуляет по Москве пешком, проходя от пяти до 10 километров по разным районам. Буре отметил наличие цветов, качественного освещения, продуманных дорог и эффективной работы общественного транспорта.

    Ранее сообщалось, что Москва стала лидером по числу россиян с зарплатой от одного миллиона рублей.

    Также российская столица заняла первое место в рейтинге городов с 15-минутной доступностью основных услуг.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Собянин сообщил о росте рождаемости и продолжительности жизни в Москве

    Собянин: Снижение рождаемости в Москве вдвое меньше, чем по стране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Снижение рождаемости в Москве за последние восемь лет оказалось в два раза меньше, чем по России в целом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

    По его словам, власти города делают все возможное для смягчения негативных демографических тенденций. «Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы отрицательные демографические тренды, который мы видим, были не такими жесткими», – заявил Собянин, передает ТАСС.

    Мэр отметил, что Москва демонстрирует растущий коэффициент рождаемости, в отличие от мировых мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж или Сингапур, где данный показатель быстро снижается. По суммарному коэффициенту рождаемости столица занимает 30 место в России, уступая только Кавказским республикам и северным регионам с высоким числом молодежи. Собянин также добавил, что количество детей в многодетных столичных семьях за последние годы увеличилось на 120%.

    Собянин подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни в Москве сейчас составляет 79,5 года, что на шесть лет выше среднего показателя по стране. Исключение составляет только Ингушетия, где этот показатель еще выше. Мэр опроверг распространенное мнение о том, что в городах живут меньше, отметив, что в Москве реализуются масштабные программы поддержки пожилых жителей и людей с хроническими заболеваниями.

    Он также обратил внимание на улучшение экологии Москвы. По словам Собянина, столичная экосистема, включая воздух, почву и воды, становится чище благодаря развитию электротранспорта и изменению транспортной ситуации в городе.

    Напомним, в России в первом квартале 2025 года зарегистрировали прирост числа новорожденных и снижение разводов.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до четырех

    Tекст: Антон Антонов

    Два беспилотника, летевших на Москву, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб прибыли к месту падения обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее были сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 11:52 • Новости дня
    Прокуратура: Большую часть преступлений в Москве совершают мужчины без дохода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории столицы за семь месяцев 2025 года преступления чаще совершали мужчины старше 30 лет, не имеющие постоянного заработка, сообщили в прокуратуре города.

    За этот период в столице выявили свыше 19 тыс. лиц, совершивших преступления, сообщило ведомство на своем сайте.

    Из этого числа более половины (59,7%), то есть 11,9 тыс., оказались не жителями столицы.

    Статистика указывает, что преобладающее число преступлений совершали лица в возрасте от 30 до 49 лет – 10 тыс. 553 человека, что составляет 53% от общего числа. Мужчины среди преступников составляют 81,3%, или свыше 16 тыс., женщины – 18,7%, это больше 3 тыс. человек.

    Более половины противоправных деяний совершили те, у кого не было постоянного источника дохода – таких лиц оказалось 11,4 тыс., или 57,2%. Большинство преступников имели среднее образование (общее или профессиональное) – 13,6 тыс., а высшее – только 5,1 тыс.

    При этом зафиксировано снижение числа преступников, совершивших преступления в состоянии опьянения, на 20,4%. За семь месяцев этого года таких лиц насчитали 2,1 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на территории Москвы выявили 31 726 преступников. Большинство из них оказались мужчинами и приезжими. У 60% задержанных не имелось постоянного источника дохода.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 11:52 • Новости дня
    В Подмосковье прошла церемония прощания с создателем ядерной триады Федосовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На мемориальном военном кладбище в Мытищах состоялись похороны выдающегося ученого Евгения Федосова, внесшего значительный вклад в развитие отечественной авиации.

    Церемония прощания с академиком РАН Евгением Федосовым прошла в Мытищах, передает ТАСС.

    На прощании присутствовал президент РАН Геннадий Красников.

    Федосов был научным руководителем ГосНИИАС и считался основоположником разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР: стратегических крылатых ракет Х-55 и самолетов-носителей Ту-95МС и Ту-160.

    Академик родился в 1929 году в Москве, окончил МВТУ имени Баумана, а с 1954 года работал в ГосНИИАС – головном институте по авиатехнике как гражданского, так и военного назначения. С 2006 года он возглавлял научное руководство ГосНИИАС.

    Федосов принимал участие в создании первой советской ракеты «воздух – воздух» К-8, а также в разработке последующих поколений ракет этого класса, систем высокоточного оружия с лазерным наведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования. Он являлся автором и соавтором более 250 научных работ по теории управления вооружением и воздушным движением, был удостоен звания Героя социалистического труда.

    До этого в Минске прошла церемония прощания с заслуженным артистом России и народным артистом Белоруссии Ярославом Евдокимовым.


    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира

    Путин: Москва является одним из лучших мегаполисов мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье.

    Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты, передает ТАСС.

    «Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть», – заявил президент.

    Москва в этом году отмечает свой 878-й день рождения. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, в городе запланировано около полутора сотен мероприятий, в том числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.

    Путин традиционно поздравляет москвичей именно из «Зарядья» в последние годы, акцентируя внимание на статусе Москвы как одного из ведущих мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для самореализации.

    Ранее мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    Ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк

    Tекст: Ирма Каплан

    Ранним утром 13 сентября космические войска провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с несколькими космическими аппаратами, сообщил Роскосмос в Telegram-канале.

    «С космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом «Можаец-6»,  – сказано в посте.

    Там уточнили, что «Можаец-6» был разработан слушателем Военно-космической академии А.Ф. Можайского для отработки алгоритмов астронавигации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщал, что во вторник, 9 сентября, грузовой корабль «Прогресс МС-30» был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился.

    С космодрома Байконур 11 сентября успешно стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-32».

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Минобороны успешно вывело военные спутники на орбиту

    Ракета «Союз-21б» доставила космические аппараты на целевую орбиту

    Tекст: Мария Иванова

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на околоземную орбиту два аппарата, один из которых предназначен для отработки алгоритмов астронавигации.

    Космические аппараты, запущенные с космодрома Плесецк, успешно выведены на целевую орбиту, передает ТАСС.

    В сообщении Минобороны говорится, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся в расчетное время, аппараты предназначены для выполнения задач в интересах военного ведомства и отработки алгоритмов астронавигации.

    Ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В Минобороны подчеркнули: «Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме». После выведения аппараты были переданы на управление наземными средствами космических войск ВКС.

    С обоими спутниками – военным и учебно-исследовательским «Можаец-6» – установлена устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют штатно. Аппараты получили обозначения «Космос-2595» и «Космос-2596».

    Офицеры Главного центра разведки космической обстановки внесли сведения о новых аппаратах в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Специалисты уже приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах.

    В субботу ракета-носитель «Союз – 2.1б» стартовала с космодрома Плесецк.

    Ранее в августе ракета «Ангара-1.2» вывела военные спутники на орбиты.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 10:36 • Новости дня
    Мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

    Мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием столицы

    Tекст: Евгения Караваева

    Градоначальник поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее.

    Сергей Собянин в своем обращении в канале мессенджера Max напомнил, что Москве исполнилось 878 лет, и назвал столицу «сердцем русских земель, древней и вечно молодой столицей».

    Собянин подчеркнул, что Москва – это город-труженик, где формируется интеллектуальная и экономическая мощь страны, а также город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества.

    Он напомнил, что на долю столицы выпало множество суровых испытаний, но она всегда побеждала и становилась сильнее. «Так будет и в наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за суверенитет и безопасность», – заявил мэр Москвы.

    Сергей Собянин также добавил, что Москва – один из самых больших и сильных городов, который соперничает с лучшими столицами мира, однако прежде всего это родной дом для миллионов людей. Он отметил, что каждый житель связывает с Москвой важные личные события: встречи с любимыми, рождение детей, успехи в учебе, трудовые достижения и радости повседневной жизни.

    Мэр отметил, что Москва «щедро делится с каждым своей широкой душой». Собянин призвал горожан любить и беречь столицу, желать ей добра и работать на ее благо, используя свои таланты и труд. «С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Москва!» – завершил свое поздравление мэр.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин пообещал посетить Национальный космический центр в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы сообщил о планах посетить новый Национальный космический центр в столице.

    По словам главы государства, сооружение центра стало возможным благодаря совместной работе архитекторов, строителей и специалистов Роскосмоса, передает РИА «Новости».

    «Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что Москва стала площадкой для быстрого внедрения современных технологий, в том числе в сфере городского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. По его словам, инновации тестируются в реальных условиях и быстро внедряются в жизнь города.

    В ходе выступления Путин подчеркнул, что вместе с технической модернизацией в столице продолжается активное строительство новых линий и станций метро.

    Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России
    Украинцы отказались выступать на турнире FIG из-за участия россиянки
    NDR: Пасхальный подарок из Сибири за 27 евро может стоить немцу свободы
    Актера «Подранков» Черствова похоронили в безымянной могиле
    Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое»
    Легендарный болельщик «Ак Барса» пропал без вести, спасая беременную женщину

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Перейти в раздел

    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Перейти в раздел

    От ЗЕТ – к Z. Как привлечь ветеранов на дальневосточное приграничье

    Спецоперация еще не завершена, но в регионах России уже всерьез думают о том, как обустроить мирную жизнь ветеранов СВО. Один из вариантов – программа «Стражи рубежей», предложенная руководством Еврейской автономной области. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в приграничье Амура, чтобы узнать, какую жизнь на дальневосточных рубежах России обещают здесь нынешним бойцам. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации