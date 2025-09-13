Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Владимир Путин прибыл в новый космический центр в Москве в День города
Президент России прибыл в Национальный космический центр на западе Москвы
В День 878-летия Москвы президент России посетил новый Национальный космический центр в Москве, где разместят центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса.
О прибытии президента России Владимира Путина в Национальный космический центр сообщает ТАСС.
Новый комплекс зданий занимает площадь 276 тыс. кв. метров и является ключевым элементом реорганизации территории Центра имени Хруничева в Филевском парке.
Проект реализован в сотрудничестве правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос». В новом центре разместятся центральный офис, ситуационный центр «Роскосмоса», а также отраслевые институты и производственные предприятия, которые ранее находились в разных районах города.
О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.