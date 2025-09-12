  • Новость часаНАТО запустила операцию «Восточный часовой»
    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    На Украине заявили о скором прибытии делегации польских военных
    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    12 сентября 2025, 20:08

    В Ставропольском крае погиб подросток при столкновении питбайков с грузовиком

    Подростки на питбайках врезались в бетоносмеситель, один погиб

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Ставрополья произошло ДТП с участием двух питбайков и грузовика, в результате которого погиб пятнадцатилетний подросток.

    Дорожное происшествие с участием подростков произошло в Михайловске, передает РИА «Новости». По данным Госавтоинспекции, на питбайках двигались два водителя в возрасте тринадцати и пятнадцати лет, а также шестнадцатилетний пассажир.

    В сообщении отмечается: «В Михайловске трое подростков на питбайках пострадали в ДТП. Произошло столкновение двух питбайков и грузовика-бетоносмесителя. Подростки с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу города Ставрополя. Пятнадцатилетний подросток, пострадавший в ДТП в Михайловске, скончался в больнице краевого центра».

    Двое других участников аварии были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Как уточнили сотрудники Госавтоинспекции, несовершеннолетние водители не имели водительских прав из-за возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы 16-летний подросток погиб под колесами автобуса после столкновения электросамоката со столбом освещения. Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил ввести ограничение на продажу питбайков лицам младше 18 лет. Трагедия с гибелью подростка на мопеде спровоцировала массовый протест и обострение настроений среди жителей села Подлесное в Саратовской области.

    11 сентября 2025, 22:47
    Армения отказалась быть «младшим братом» России

    Президент Армении Хачатурян: Страна перестала быть младшим братом России

    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения с Россией теперь строятся на партнерстве, а не по принципу «старший–младший брат», заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

    «Сейчас совсем другие отношения с Россией – партнерские, в действительности партнерские отношения с Россией. <…> Отношение России к Армении – не так, как к старшему–младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», – сказал Хачатурян в интервью RTVI.

    Хачатурян отметил, что армянские власти стремятся к тому, чтобы российская сторона учитывала независимость решений Еревана.

    Хачатурян отметил, что Ереван рассчитывает на учет Москвой самостоятельных решений армянских властей. По его словам, армянское правительство должно само определять, с кем и как строить торговлю, деловые связи и дипломатические отношения, руководствуясь интересами жителей страны и ее благополучием.

    Президент республики также признал экономическую зависимость Армении от России, однако указал, что и Россия в определенной мере зависит от Армении в экономическом плане. Он подчеркнул, что экономика страны диверсифицирована, а партнерские отношения развиваются как с ЕАЭС, так и с Евросоюзом.

    Комментируя слова вице-премьера России Алексея Оверчука о необходимости Армении выбрать между ЕАЭС и Евросоюзом, Хачатурян отметил, что на данный момент никаких противоречий или нарушений условий сотрудничества ни с одной из сторон не возникает. Он заверил, что действия армянских властей полностью соответствуют концепции диверсификации экономики, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает шаги Армении как возможное начало выхода из ЕАЭС, так как вступление в Евросоюз считает несовместимым с нахождением страны в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может одновременно быть членом ЕАЭС и Евросоюза, и решение по этому вопросу должно принять правительство Армении.

    Комментарии (48)
    12 сентября 2025, 13:31
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2», заявил на брифинге в СГБ Грузии первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины  от представителя СБУ, поручив отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции «Паутина-2», – сказал он.

    Однако, отметил высокопоставленный представитель СГБ, следствию на этом этапе точно известно, что груз должен был быть передан лицу в жилом доме в Тбилиси в районе Авлабар.

    «Выясняем, не связано ли все это с (планами радикалов) к местным выборам 4 октября», – сказал Лаша Маградзе.

    Накануне в Грузии были задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена.

    Позднее экс-начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал попыткой «дискредитации Грузии со стороны Украины» обнаружение 2,4 кг гексогена у задержанных спецслужбой страны граждан Украины.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 16:36
    Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка

    NYP: Подозреваемым в убийстве Кирка оказался 22-летний житель Юты

    Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта, сообщили СМИ.

    Как пишет New York Post со ссылкой на источники: «Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон», передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Позже Fox News сообщила, что подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан в штате Юта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Комментарии (31)
    12 сентября 2025, 06:58
    Комбригом 115-й бригады ВСУ назначили сдавшегося в Мариуполе подполковника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новым командиром 115-й бригады ВСУ стал подполковник Сейдамет Османов, ранее сдавшийся в Мариуполе вместе с 36-й бригадой, рассказали в российских силовых структурах.

    Подполковник Сейдамет Османов назначен новым командиром 115-й бригады вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры. Османов ранее служил в 36-й бригаде морской пехоты, которая в 2022 году сдалась в плен российским войскам в Мариуполе и фактически прекратила существование.

    Источник агентства заявил: «По нашим данным, заменит [Дениса] Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович, выходец из плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая массово сдавалась в плен в Мариуполе в 2022 году, с того момента в принципе переставшая существовать».

    До этого командир 115-й бригады Денис Билык был отстранён от службы. Его сняли из-за высоких потерь личного состава и обрушения обороны на участке Боровская Андреевка – Зеленый Гай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные также освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 11:41
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на реплику президента США Дональда Трампа о том, что инцидент с дронами над Польшей мог произойти из-за ошибки, заявил, что это не так.

    Варшава также желает, чтобы инцидент с беспилотниками над Польшей можно было бы назвать ошибкой, однако «это не так», заявил Туск, пишет Bloomberg.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Трамп заявил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами в польском воздушном пространстве могло произойти в результате ошибки.

    Напомним, Варшава заявила о нарушении воздушного пространства Польши якобы российскими дронами. Минобороны России указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Также Польша полностью закрыли все действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.

    Комментарии (10)
    12 сентября 2025, 14:50
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше

    Политолог Стремидловский: Трамп не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки

    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    @ Rafal Niedzielski/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Причин, почему Дональд Трамп довольно сдержанно отреагировал на падение беспилотников в Польше, несколько. Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации. Во-вторых, сейчас у него существует более важная внутренняя проблема – убийство соратника Чарли Кирка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский.

    «Учитывая, что «спектакль» с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Дональда Трампа, то евробюрократы и украинское руководство вновь потерпели фиаско. Президент США ведет себя довольно последовательно и не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    По его мнению, причин, почему глава Белого дома довольно сдержанно отреагировал на произошедшее, несколько. «Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, сейчас у Трампа существует более важная внутренняя проблема – это убийство Чарли Кирка, яркого сторонника MAGA-движения (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой»). Для президента США первостепенный вопрос – не ситуация в Европе, а ответ либералам, действия которых привели к росту насилия в стране», – добавил спикер.

    В-третьих, американский лидер продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. «Трамп ранее давал понять, что ситуация вокруг Украины – дело европейцев, а Штаты не хотят этим заниматься. Поэтому все попытки так или иначе втянуть Вашингтон в эскалацию конфликта до сих пор не оборачивались успехом», – подчеркнул политолог.

    При этом польские политики продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить главу Белого дома и даже спорят с ним. «Но администрация США не делает ставку на правительство Дональда Туска, а также конкретно на министра иностранных дел Радослава Сикорского. Трамп общается исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким и игнорирует того же Туска», – заключил Стремидловский.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. «Возможно, это было ошибкой, но, как бы то ни было, я не в восторге от всего, что связано со всей этой ситуацией», – сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    В Варшаве решили поспорить с президентом США. Так, польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что «тоже хотели бы, чтобы атака была ошибкой, но это не так». «В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», – добавил глава МИД республики Радослав Сикорский.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет The New York Times. При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Напомним, в среду Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 21:17
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти

    Глава Минторга США увязал торговое соглашение с Индией с отказом от нефти России

    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    @ REUTERS/Kamal Kishore

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление министра торговли США связывает возможность заключения сделки с Индией с прекращением закупки российской нефти, что вызвало реакцию Нью-Дели.

    Министр торговли США Говард Латник заявил в интервью CNBC, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после того, как она прекратит закупки нефти из России, передает ТАСС.

    По его словам, США ожидают, что Индия откроет свой рынок и откажется от импорта российской нефти, после чего стороны смогут договориться о соглашении.

    В начале августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской нефти и нефтепродуктов. В результате совокупный тариф на импорт индийских товаров и услуг достиг 50%. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми.

    Переговоры о торговом соглашении начались в феврале этого года после визита премьер-министра Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся увеличить двусторонний товарооборот до 500 млрд долларов к 2030 году.

    Документ планировалось подписать осенью, а индийская делегация несколько раз приезжала в Вашингтон для переговоров. Однако поездка американской делегации в Индию для шестого раунда переговоров, назначенная на 25 августа, была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию с целью прекращения войны на Украине. Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 10:05
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых, прозвучали призывы к мести, сопровождающиеся обвинениями в адрес политических оппонентов.

    Правые в Соединенных Штатах выступили с резкими заявлениями. Активисты и сторонники президента страны Дональда Трампа на платформах X и Patriots.Win обвинили политических противников в расправе над Кирком и призвали к ответным действиям, пишет Reuters.

    В постах звучат доводы о политическом переломе в стране.

    Анализ более 3 тыс. сообщений, проведенный профессором Университета Мэриленда Джен Голбек, выявил рост радикализации среди правых пользователей, которые склонны связывать убийство с угрозой для консервативного движения.

    «Они не смогли победить его в дебатах, поэтому убили», – написала активистка Изабелла Мария ДеЛука.

    Трамп напрямую возложил вину за гибель Кирка на «радикальных левых» и заявил, что «нужно дать им отпор». При этом он отметил, что Кирк был сторонником ненасилия, и призвал к сдержанности.

    Представители Демократической партии, включая сенатора Элизабет Уоррен и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, публично осудили убийство и призвали к отказу от политического насилия.

    Консервативные лидеры, такие как Стив Бэннон, заявили о необходимости не отступать. Некоторые активисты, обращаясь к левым активистам, обвинили их в насмешках над смертью Кирка. В то же время отдельные пользователи призывали не разжигать насилие и сохранять спокойствие.

    Ранее в ФБР публиковали фотографии возможного убийцы американского правого активиста Чарли Кирка. По данным прессы, на месте убийства Кирка найдены патроны с ЛГБТ-гравировками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Президент США Дональд Трамп, говоря об убийстве Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших», и пояснил, что «решит эту проблему».

    Комментарии (17)
    12 сентября 2025, 12:24
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару

    Политолог Хейфец: Реакция США на приговор Болсонару – грубое вмешательство в дела Бразилии

    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реакция США на приговор Жаиру Болсонару – грубое вмешательство во внутренние дела Бразилии. Вероятно, администрация Дональда Трампа введет дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. Но это лишь усилит позиции действующего лидера латиноамериканской страны Лулы да Силвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы.

    «Приговор, вынесенный Жаиру Болсонару, довольно суровый», – считает Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. Он напомнил, что максимальный срок, который грозил экс-президенту Бразилии, составлял 43 года тюремного заключения.

    Политику инкриминировали попытку подрыва демократических устоев государства, организацию переворота, планирование убийств высших руководителей власти. «27 лет – это закономерный результат по таким статьям», – отметил собеседник, вспомнив фразу Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: «Будет сидеть!».

    По оценкам Хейфеца, для самого Болсонару такой срок означает, скорее всего, конец политической карьеры. Впрочем, добавил политолог, возможен другой исход событий. В этой связи эксперт напомнил дело против Луиса Лулы да Силвы. В 2019 году его приговорили к 17 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Лулу освободили «по процедурным соображениям».

    «Как бы то ни было, приговор Болсонару не означает, что правые силы в Бразилии исчезли, и у нынешних властей не будет серьезных соперников. В латиноамериканской стране сохраняется большое число «болсонаристов». На правом политическом поле есть фигуры – как, например, губернатор Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас – которые могли бы «подхватить знамя», – рассуждает Хейфец.

    Реакцию Вашингтона на решение суда Бразилии аналитик назвал «грубым вмешательством во внутренние дела страны, в работу национальной судебной системы». То, что Штаты «близко приняли к сердцу» приговор, объяснимо. «Во-первых, американские власти считают, что имеют право указывать всем, что делать. Во-вторых, Болсонару является сторонником и приятелем Дональда Трампа. Его даже называли «тропическим Трампом». Поэтому Белый дом стремится поддержать «своего», – уточнил спикер.

    По его мнению, администрация США может ввести дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. «Но это скорее добавит популярности правительству Лулы», – предположил политолог, напомнив, что президент латиноамериканской страны ранее «не стал прогибаться» под давлением Вашингтона, а обратился к соратникам по БРИКС и к Глобальному Югу.

    Ранее федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Как сообщает портал G1, из этого срока 24 года и девять месяцев являются лишением свободы – наказанием, предусматривающим закрытый режим, а остальные два с половиной года – содержанием под стражей.

    Политика признали виновным в попытке госпереворота. В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo («Желто-зеленый кинжал»), в соответствии с которой предполагалось убийство избранного президента.

    При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было, пишет ТАСС. Тем не менее в январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. По оценке властей, в погромах участвовали около пяти тысяч человек.

    Приговор Болсонару уже прокомментировали в США. Дональд Трамп выразил удивление тем, что суд признал экс-президента виновным в организации заговора с участием военных. «Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти. Это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло», – сказал американский лидер.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио пригрозил Бразилии ответными мерами от Вашингтона. Он назвал признание вины Болсонару судом «преследованием по политическим мотивам». «Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», – цитирует Рубио «Интерфакс».

    Трамп еще в начале июля предложил ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон намерен ужесточить торговую политику в отношении этой латиноамериканской страны и как это отразится на самих Штатах.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2025, 16:12
    Названы подробности задержания подозреваемого в убийстве Кирка
    Названы подробности задержания подозреваемого в убийстве Кирка
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан в штате Юта, сообщили СМИ.

    Как пишет Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина был арестован в четверг около 23:00 по местному времени, что соответствует 08:00 по московскому времени в пятницу, передает ТАСС.

    Расследование этого дела продолжается, отмечают правоохранители.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Комментарии (9)
    12 сентября 2025, 00:45
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 01:29
    Суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюрьмы
    Суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюрьмы
    @ Lucio Tavora/XinHua/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару получил 27 лет и три месяца тюрьмы по обвинению в попытке госпереворота, сообщает G1 со ссылкой на решение Верховного федерального суда страны.

    Как отмечает G1, первая коллегия Верховного федерального суда пошла на «беспрецедентное в истории страны решение», признав бывшего президента виновным в «заговоре с целью государственного переворота». Указывается, что назначено наказание в «27 лет и три месяца», передает РИА «Новости».

    Уточняется, что Болсонару сочли виновным в попытке госпереворота, создании преступной организации и подрыве верховенства закона, передает ТАСС.

    Решение осудить Болсонару и приговорить его к тюремному заключению приняли четверо судей Верховного суда – Алешандри ди Морайс, Флавиу Дину, Кармен Люсия и Кристиану Занин. Судья Луис Фукс выступил за оправдание политика.

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее пригрозил, что США примут меры в ответ на «политические преследования» Болсонару, назвав происходящее «охотой на ведьм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Бразилии вынес обвинительный вердикт в отношении Болсонару по делу о попытке сорвать передачу власти. В ноябре 2024 года Федеральная полиция Бразилии обвинила Болсонару в попытке госпереворота и других преступлениях.

    Комментарии (7)
    11 сентября 2025, 20:27
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    Лукашенко: Россия готова к соглашению по Украине, вопрос за Европой и Зеленским

    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    Комментарии (19)
    12 сентября 2025, 13:33
    Банк России снизил ключевую ставку до 17%
    Банк России снизил ключевую ставку до 17%
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых, что стало уже третьим снижением подряд.

    Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 17,00% годовых, передает ЦБ.

    В регуляторе отметили, что устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились и по-прежнему в основном превышают 4% в пересчете на год.

    Экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, уточнили в Центробанке. За последние месяцы ускорился рост кредитования, однако инфляционные ожидания среди граждан и бизнеса остаются высокими.

    Центробанк продолжит оценивать развитие ситуации и при необходимости скорректирует денежно-кредитную политику для достижения целевых ориентиров по инфляции.

    В июле Центробанк России снизил ключевую ставку в июле сразу на два процентных пункта, установив ее на уровне 18%.

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможность роста цен при резком снижении ключевой ставки Банком России.

    Комментарии (11)
    12 сентября 2025, 04:59
    Украинский истребитель уронил ракету на жилой дом в Волынской области

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Копылье в Волынской области Украины на жилой дом упала ракета, которую нес украинский истребитель, сообщили местные СМИ.

    В момент инцидента в доме никто не находился, обошлось без жертв и пострадавших. Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом из-за критической неисправности электроники в Волынской области упал и утонул в болоте французский истребитель Mirage 2000.

    Комментарии (4)
    Погибшие на канатной дороге Эльбруса оказались супружеской парой
    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    В Совфеде осудили планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    Захарова обвинила Копенгаген в авантюре с украинским ракетным топливом
    Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

