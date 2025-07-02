В саратовском селе прошел стихийный сход граждан после гибели подростка

Tекст: Алексей Дегтярев

Стихийный сход жителей села Подлесное Саратовской области прошел после гибели 15-летнего подростка в ДТП с участием автомобиля «Лада Веста», передает «Взгляд-инфо».

На месте присутствовали глава района Дмитрий Романов, прокурор Николай Альков и начальник полиции Дмитрий Даньшин. На собрании обсуждали вопросы поведения представителей табора, прозвучали требования их выселения, а часть жителей публично выражала недовольство действиями полиции.

Сельчане указывали, что представители табора ведут себя вызывающе, часто нарушают закон, а местные инспекторы якобы не реагируют на их правонарушения. Прозвучали обвинения в торговле наркотиками, незаконном получении соцвыплат и массовой прописке в одной квартире. Районный прокурор просил жителей не прибегать к насилию, а глава района пообещал проверить табор на предмет миграционного законодательства и передать жалобы губернатору.

Чиновники подчеркнули, что не могут организовать выселение из села, но пообещали реагировать в правовом поле. Местные жители, в свою очередь, начали массово писать заявления на представителей табора, указывая конкретные нарушения.

По заявлениям жителей, после начала волнений большая часть табора покинула село.

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