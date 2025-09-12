Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка
NYP: Подозреваемым в убийстве Кирка оказался 22-летний житель Юты
Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта, сообщили СМИ.
Как пишет New York Post со ссылкой на источники: «Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон», передает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Позже Fox News сообщила, что подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан в штате Юта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.