АСИ создало центр обмена лучшими региональными практиками России

Глава АСИ Чупшева: В России создан центр обмена лучшими региональными практиками
В России начал работу центр, предназначенный для обмена успешными управленческими решениями и улучшения качества жизни в регионах с низкими показателями.
О создании центра лучших региональных практик для обмена эффективными управленческими решениями сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
По ее словам, основная задача центра – помогать отстающим регионам достигать показателей лидирующих субъектов, используя передовой опыт и международные методики оценки качества жизни. Центр уже начал принимать команды из разных регионов, которые несколько дней в формате интенсивов изучают успешные проекты по инвестиционному климату и социальным вопросам.
«Создаем центр лучших региональных практик, куда уже приезжают у нас региональные команды со всех регионов и несколько дней в формате такого интенсива обмениваются лучшими региональными и практиками по инвестиционному климату и по качеству жизни», – отметила Чупшева.
Регионы получают возможность ознакомиться с инфраструктурными решениями Москвы, Татарстана, Нижегородской области и других субъектов, а также обучаться на месте лучшим управленческим подходам. Особое внимание уделяется вопросам здравоохранения, экологии и трудоустройства, которые являются приоритетными для достижения национальных целей развития.
Напомним, Путин в четверг провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив. На встрече он отметил повышение инвестиционной привлекательности российских регионов.
Чупшева сообщила Путину об улучшении качества жизни в российских городах, отметив, что приезжающие в Россию иностранцы, разделяющие традиционные ценности, положительно оценивают комфортабельность среды в городах и регионах страны. Она также доложила президенту о проблемах бизнеса с законами и судами.