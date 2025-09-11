Глава АСИ доложила Путину о проблемах бизнеса с законами и судами

В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
Глава АСИ Чупшева доложила Путину о проблемах бизнеса с законами и судами
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту Владимиру Путину о трудностях, с которыми сталкивается бизнес в России, несмотря на существование нужных законов.
По ее словам, предприниматели встречают административные барьеры и проблемы в правоприменительной практике, в частности при налоговом администрировании и коммерческих спорах, передает РИА «Новости». АСИ уже работает с ФНС для сокращения времени на налоговую отчетность с 160 до 90 часов в год.
Чупшева подчеркнула, что для устранения барьеров требуется поддержка президента, поскольку многие вопросы регулируют не только правительство, но и такие органы, как Центральный банк и Верховный суд. «Я попросила бы здесь тоже и вашей поддержки в этой работе, потому что не все направления касаются деятельности правительства Российской Федерации», – сказала она.
Чупшева также предложила президенту разрешить АСИ совместно с коллегами представить данные по обратной связи от бизнеса и инициативы по созданию механизмов досудебной медиации, развитию третейских судов и регламентации сроков рассмотрения коммерческих споров. В некоторых странах, отметила она, деловые споры могут затягиваться до пяти лет, тогда как в других этот срок ограничен тремя месяцами.
Глава АСИ сообщила, что агентство уже направило в правительство пакет из 250 предложений по изменению законодательства для улучшения инвестиционного климата и повышения конкурентоспособности российских регионов.
Напомним, Путин в четверг провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив. На встрече он отметил повышение инвестиционной привлекательности российских регионов.