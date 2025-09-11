Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду

Премьер Катара Аль Тани: Нетаньяху должен быть предан суду

Tекст: Антон Антонов

«Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы», – приводит слова Аль Тани РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Глава катарского правительства также обвинил Нетаньяху в уничтожении надежды на освобождение израильских заложников. По словам премьера, действия Нетаньяху «просто убили любую надежду для этих заложников».

Премьер Катара отметил, что обсуждает с региональными партнерами возможный ответ Израилю на удары по Дохе. Аль Тани добавил, что Катар «рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям».

«Нетаньяху угрожает и другим странам в регионе, в то время как они не представляют ему никакой угрозы», – сказал премьер.

Аль Тани также заявил, что Катар высоко оценивает позицию президента США Дональда Трампа по поводу ударов Израиля по Дохе, но ожидает, что за заявлениями последуют конкретные действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.