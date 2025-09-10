  • Новость часаСийярто заявил о попытках Брюсселя убрать патриотических лидеров
    Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 21:48

    Число погибших при ударах Израиля по Йемену возросло до 35 человек

    Число погибших после атак Израиля по Йемену достигло 35 человек

    Tекст: Евгения Караваева

    Погибли 35 человек и более 130 получили ранения в результате авиаударов Израиля по Сане и Эль-Джауфу.

    В результате ударов ВВС Израиля по объектам хуситов в столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф погибли 35 человек, еще 131 человек получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения в правительстве, сформированном движением хуситов.

    Первую информацию о жертвах распространил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah. По его данным, самая тяжелая обстановка наблюдается в местах, где удары пришлись по густонаселенным районам. Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое.

    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара

    Военный эксперт Кнутов: Американцы перед ударом по Дохе отключили ПВО Катара

    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Военный экспер и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему Катар не использовал системы ПВО при ударе Израиля по столице страны Дохе.

    «Катар использует американские комплексы ПВО «Пэтриот», которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», – заявил Кнутов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «Пэтриот» представляет собой сложную систему, связанную со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Эксперт отметил, что наличие «кнопки отключения» объясняется необходимостью предотвратить поражение собственных сил и возможностью блокировки при отсутствии необходимости применения оружия.

    Кнутов также подчеркнул, что именно из-за подобной особенности Турция отказалась от системы ПВО «Пэтриот» и приобрела российский комплекс С-400.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    Израиль перешагнул моральные границы и рискует полной изоляцией на Ближнем Востоке после нападения на Катар, заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики. По словам эксперта, Израиль совершил «акт международного терроризма», напав на Катар, а ранее уже осуществлял ракетные удары по лидерам ХАМАС в Дамаске и Иране.

    «Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране – если они туда приедут. Израиль становится опасен для всего мира», – заявил Семенов.

    Эксперт отметил, что руководство Израиля действует без моральных ограничений и не заботится о гуманитарных вопросах. Он добавил, что в случае прихода к власти «Братьев мусульман» в Египте, Нетаньяху способен нанести «превентивный удар» любым оружием.

    Семенов считает маловероятным развитие крупного военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Катар, Саудовская Аравия, Турция и Иран не готовы к войне с Израилем. Вместо этого эти страны, по его словам, усилят поддержку противников Израиля.

    Эксперт предупредил, что из-за своей политики Израиль может оказаться в полной изоляции, так как ближневосточные страны откажутся от переговоров с ним.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Власти Израиля заявили о шести жертвах в результате стрельбы в Иерусалиме
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Число погибших при вооруженном нападении на пассажирский автобус в Иерусалиме достигло шести, среди пострадавших оказалась беременная женщина.

    О трагедии сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции, передает ТАСС. Саар заявил: «Этим утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. На данный момент погибли шесть израильтян, есть множество пострадавших, в том числе беременная женщина».

    По данным израильских правоохранителей, за стрельбой стоят два палестинца, которые открыли огонь по пассажирскому автобусу на северной окраине города. Предварительно известно о двенадцати пострадавших, семеро из которых получили тяжелые ранения, двое находятся в состоянии средней тяжести, еще трое – с легкими травмами.

    Кроме того, по информации РИА «Новости», посольство России в Израиле сообщает, что россияне при нападении не пострадали. Российские дипломаты заявили, что по состоянию на 8 сентября сведений о пострадавших гражданах РФ и обращений от их родственников в посольство не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на северной окраине Иерусалима обстреляли пассажирский автобус, погибли пять человек. Водитель такси в Иерусалиме в ходе нападения на автобус вывел пассажирку преклонного возраста из-под обстрела.

    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить

    Премьер Катара указал на право эмирата ответить Израилю

    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани на пресс-конференции после атаки Израиля на Доху заявил, что эмират не оставит произошедшее без внимания и активирует все силы для реагирования на этот выпад.

    «Катар мобилизует все инструменты для реагирования на атаку, выходящие за рамки заявлений и осуждений, включая формирование юридической группы для привлечения Израиля к ответственности», – передает телеканал Al Jazeera  высказывания премьера эмирата.

    Назвав удары Израиля по Дохе «государственным терроризмом», премьер-министр Катара сосредоточил большую часть своего гнева на премьере Израиля Биньямине Нетаньяху, обвинив его в подрыве региональной стабильности ради  «нарциссических иллюзий» и личной выгоды. Он также обвинил Нетаньяху в срыве всех мирных усилий.

    Премьер-министр Катара заявил также, что страны Ближнего Востока должны объединиться, чтобы обуздать Израиль.

    «Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать ответ на такое варварское поведение», – сказал он.

    Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа, шейх Мухаммед подчеркнул, что Доха продолжит делать все возможное для прекращения войны, страна не отказывается от своей роли посредника.

    Однако, по его словам, израильская атака положила конец раунду переговоров по предложению американского президента Дональда Трампа.

    «Что касается текущих переговоров, я не думаю, что сейчас есть что-то стоящее после такого нападения», – сказал он.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить  посредничество в процессе установления мира в секторе Газа. Но премьер Катара заявил прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    Число погибших при стрельбе в Иерусалиме достигло пяти человек
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На северной окраине Иерусалима произошла стрельба, огонь вели по пассажирскому автобусу, число погибших увеличилось до пяти человек, сообщила израильская служба скорой помощи.

    Количество погибших в результате стрельбы в Иерусалиме достигло пяти человек, сообщили в службе, передает ТАСС.

    До этого сообщалось о четырех жертвах. Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет скончались на месте. Позже в больнице умерла женщина, находившаяся в критическом состоянии.

    В результате инцидента пострадали 12 человек, семеро из них получили тяжелые огнестрельные ранения, двое оцениваются как средней тяжести, у троих легкие травмы от осколков стекла. Все пострадавшие госпитализированы.

    Стрельба произошла на шоссейной развязке на северной окраине Иерусалима, двое нападавших открыли огонь по пассажирскому автобусу. Оба нападавших были нейтрализованы.

    Напомним, на Украине 15-летний подросток попытался пройти в школу с ножом, он вел прямую трансляцию происходящего на одной из популярных интернет-платформ.

    До этого в США произошла стрельба в одной из местных католических школ, там погибли два человека и свыше 10 получили ранения.

    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане

    Израиль атаковал Сану, контролируемую йеменским движением «Ансар Аллах»

    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские военные нанесли авиаудар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане.

    Израильские военные нанесли авиационный удар по Сане – столице Йемена, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Пока не уточняется, по каким именно объектам нанесен удар.

    Движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, контролирует значительную часть территории Йемена, включая столицу Сана, с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы провели крупномасштабную атакующую операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля. Армия Израиля заявила о перехвате трех дронов, запущенных с территории Йемена. Хуситы сообщили об атаке на район израильского ядерного центра.

    ХАМАС опроверг гибель переговорщиков после удара по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение ХАМАС официально заявило об отсутствии жертв среди переговорщиков после израильской атаки по Дохе.

    «Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась», – говорится в сообщении в Telegram-канале движения, передает ТАСС. Представители движения подчеркнули, что делегация не пострадала в результате удара.

    Однако представители ХАМАС признали гибель шести человек в ходе атаки, среди которых был сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Кроме того, сообщается о гибели одного военнослужащего из катарских сил безопасности.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    По его словам, Катар «решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в катарской столице Дохе», передает ТАСС.

    Аль-Ансари подчеркнул, что это нападение стало вопиющим нарушением международных законов и норм. Дипломат также отметил, что действия Израиля ставят под угрозу безопасность и неприкосновенность граждан и резидентов Катара.

    Во вторник СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) провели операцию с привлечением авиации против высшего руководства ХАМАС.

    Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС. «ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», – сказано в заявлении.

    Представители армии Израиля добавили, что перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба среди мирного населения.

    Издание Israel Hayom со ссылкой на Reuters сообщило о серии взрывов в столице Катара Дохе. В сообщении отмечается, что руководство ХАМАС базируется в городе, его офисы находятся в районе Аль-Катара в центре города.

    В августе израильский премьер Биньямин Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на представителя ХАМАС Абу Убейду.

    Хуситы заявили об атаке на район ядерного центра Израиля

    Хуситы впервые сообщили об ударе по району Димоны и аэропортам

    Tекст: Евгения Караваева

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» объявило о нанесении удара по районам Израиля с использованием трех беспилотников, одной из целей стал район Димоны.

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) впервые объявило об атаке на район вблизи города Димона в Израиле, где расположен ядерный исследовательский центр, передает РИА «Новости».. По словам представителей хуситов, операция проводилась второй день подряд и была нацелена на объекты на территории Израиля.

    В заявлении вооруженных сил «Ансар Алла» в их Telegram-канале говорится: «Второй день подряд военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников». В сообщении уточняется, что целями атаки стали аэропорт Лод в Яффо (Бен-Гурион), аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (Эйлат) и важный объект в районе Димоны.

    Хуситы утверждают, что «операция успешно достигла своих целей». Официальные власти Израиля пока не прокомментировали сообщения об инциденте. Подобные заявления со стороны йеменских хуситов прозвучали впервые относительно региона, где находится ядерный центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила о перехвате трех беспилотников, запущенных с территории Йемена. А хуситы организовали крупномасштабную атаку с использованием дронов против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе

    Al Hadath: Лидеры ХАМАС погибли в результате удара Израиля по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников Al Hadath, в результате атаки погибли лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава зарубежного офиса Халед Машааль, командующий радикальной ячейкой на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин и член политбюро Низар Аудалла, передает ТАСС.

    В момент удара в здании также находился еще один член руководства ХАМАС Гази Хамад. Телеканал отмечает, что данных о его судьбе на данный момент нет.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля

    Лидер ХАМАС Халиль аль-Хейя и его сын погибли при израильском ударе по Дохе

    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки на четыре жилых здания в столице Катара погибли Халиль аль-Хейя, его сын и сотрудники службы безопасности ХАМАС.

    Информация о гибели одного из лидеров движения ХАМАС Халиля аль-Хейи и его сына появилась после израильского удара по жилым зданиям в Дохе, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, целью атаки могли быть руководители и сотрудники службы безопасности ХАМАС, находившиеся рядом с аль-Хейей. В результате авиаудара пострадали четыре жилых здания в центральной части катарской столицы.

    Ранее власти Катара не сообщали о подобных инцидентах в Дохе. Официальных заявлений со стороны израильской армии или катарских властей на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара. При этом сообщалось, что члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейя, остались живы после израильского удара по Дохе.

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Израиль взял на себя ответственность за операцию против лидеров ХАМАС в Катаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    «Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, за нее Израиль несет полную ответственность», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары Израиля по Катару, который является суверенной страной и союзником США, безусловно, «печальный инцидент», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она добавила, что американский президент Дональд Трамп в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху при этом заметил, что это может стать  «шансом на мир» на Ближнем Востоке.

    «(Это) не помогает в реализации целей ни Израиля, ни США, но уничтожение ХАМАС, который наживался на бедствиях жителей Газы, достойная цель», – сказала на брифинге Ливитт.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику известить катарские власти о готовящемся ударе по Дохе, выразив сожаление по поводу ситуации.

    Власти Катара заявили, что узнали об израильском ударе по Дохе во время атаки, а не до нее.

    Axios узнал о ярости советников Трампа после удара Израиля по Катару

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник утром американские военные заметили израильские самолеты, летевшие на восток в сторону Персидского залива и запросили разъяснения, но к тому времени, когда Израиль предоставил их, ракеты уже были в воздухе, сообщили три американских чиновника порталу Axios. Их целью была встреча руководства ХАМАС в Дохе.

    «Эта новость ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых высокопоставленных советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение американского президента о мире в секторе Газа», – пишет Axios.

    Представители ХАМАС, отмечает портал, встретились в Дохе, чтобы обсудить это предложение. Белый дом ожидал получить ответ от ХАМАС к концу недели. Катар стал седьмой страной, которую Израиль подверг бомбардировке с 7 октября 2023 года.

    По словам Трампа, он «не в восторге» от произошедшего.

    «Как только Трампу сообщили о готовящемся ударе, он поручил спецпредставителю Белого дома Стиву Уиткоффу уведомить об этом Катар. По словам американского чиновника, к тому времени, как Уиткофф связался с ними, бомбы уже достигли цели», – сказано в материале.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.

